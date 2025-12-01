قناة السويس تسترد أنفاسها...ومخاوف من عودة الاضطرابات

- بدأت قناة السويس في التعافي بفضل تخفيضات غير مسبوقة وعودة تدريجية لشركات الملاحة الكبرى مثل ميرسك وCMA CGM، مما أدى إلى زيادة في عدد السفن وحمولاتها، مع تحسن نسبي في الأمن البحري. - أعلنت شركة ميرسك عن قرب استئناف العبور عبر قناة السويس، مما يعيد الثقة بالملاحة عبر القناة، حيث عبرت 1158 سفينة تابعة لميرسك قبل الحرب الإسرائيلية على غزة في 2023، بإيرادات بلغت 733 مليون دولار. - حققت قناة السويس أول معدل نمو موجب منذ عام ونصف بفضل السياسات التحفيزية، مثل تمديد العمل بـ 13 تخفيضاً على رسوم العبور حتى يونيو 2026، مما يعزز التنافسية العالمية للقناة.

بدأ ممر قناة السويس الملاحي مرحلة تعافٍ محسوبة، مدفوعة بتخفيضات واسعة غير مسبوقة، وعودة تدريجية لشركات الملاحة الكبرى مثل ميرسك الدنماركية ومن جنوب آسيا CMA CGM وزيادة فعلية في عدد السفن وحمولاتها، وتحسن نسبي في الأمن البحري من دون انتهاء المخاطر بالكامل.

ووفقاً لخبراء النقل البحري واللوجستيات تراهن القاهرة على أن العودة الحذرة ستتحول إلى عودة كاملة، ويبقى أمن الممر الملاحي الاستراتيجي مرهوناً باستمرار الهدوء في البحر الأحمر، وتطورات الوضع السياسي والأمني الإقليمي خلال الأشهر المقبلة.

أبلغت شركة ميرسك، الأكبر عالمياً في خدمات الحاويات، عملاءها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بأنها "تقترب من استئناف العبور عبر البحر الأحمر وقناة السويس عندما تسمح الظروف الأمنية"، مؤكدة أن تحسن الأوضاع خلال الأسابيع الأخيرة شجع على إعادة جدولة بعض الرحلات عبر القناة.

وأكدت "ميرسك"، في بيان صحافي مؤخراً أن العودة إلى قناة السويس، تمثل نقطة تحوّل في مسار أزمة كبّدت القناة خسائر غير مسبوقة ووصلت بإيراداتها إلى أدنى مستوى منذ 2016.

من جانبه، قال سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، عمرو السمدوني، لـ "العربي الجديد" إن إعلان "ميرسك" وCMA CGM العودة التدريجية إلى العبور بقناة السويس بعد فترة انقطاع دامت لأكثر من عام، يمثل بداية مرحلة جديدة، ويعيد الثقة بالملاحة عبر القناة، لافتاً إلى عبور 1158 سفينة تابعة لـ"ميرسك" قبل اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، عام 2023 بإجمالي إيرادات بلغت نحو 733 مليون دولار وأن عودتها، ولو تدريجياً، تعني أن جزءاً كبيراً من التدفقات الملاحية الطبيعية سيعود خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح السمدوني أن القناة بدأت تحقق أول معدل نمو موجب منذ عام ونصف العام، إذ سجلت إيراداتها الرسمية، خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026 نمواً نسبته 8.6%، مبيناً أن الاستجابة الإيجابية من الخطوط العالمية تعود بصورة كبيرة إلى السياسات التحفيزية التي تبنّتها مصر، وفي مقدمتها مد العمل بـ 13 تخفيضاً على رسوم العبور حتى يونيو/ حزيران 2026، وهو قرار غير مسبوق في نطاق تخفيضات القناة عبر تاريخها.

ويشدد السمدوني على أن التسهيلات تعد إحدى الأدوات الفعالة، التي توظفها إدارة قناة السويس لجذب السفن من جديد، إذ شملت التخفيضات تقديم تخفيضات للسفن العملاقة ذات الحمولة الصافية التي تتجاوز 130 ألف طن ولسفن الحاويات والبترول والغاز الطبيعي وحاملات السيارات، وتمديد التخفيضات لجميع السفن القادمة من غرب أوروبا والأميركتين والمتجهة لآسيا، مع حوافز إضافية للسفن التي تغيّر مسارها من رأس الرجاء الصالح إلى ممر القناة الملاحي.

وكان الفريق رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع قد قال في تصريحات صحافية مؤخراً، إن القرارات الأخيرة جزء من استراتيجية طويلة المدى للحفاظ على التنافسية العالمية للقناة، مشيراً إلى أن الهيئة لن تتردد في اتخاذ أي إجراءات إضافية لدعم عودة الخطوط الملاحية الكبرى، لأن القناة تتحرك في بيئة عالمية شديدة الصعوبة، ولم يعد التحدي أمامها قاصراً على جذب الخطوط الملاحية فقط، ولكن لضمان استدامة وجودها.

أعلنت هيئة القناة نهاية نوفمبر عن عودة السفن العملاقة بسعة أكبر من 15 ألف حاوية، إلى المرور بقناة السويس، بعد توقفها منذ نهاية 2023. ووفقاً لبيانات رسمية للهيئة، فقد سجلت القناة بين يوليو/ تموز وأكتوبر/ تشرين الأول 2025 عبور 4405 سفن بحمولات 185 مليون طن، مقارنة بـ 4332 سفينة و167.6 مليون طن خلال الفترة نفسها من 2024، في مؤشر إلى بداية استعادة الحركة بالتدريج.

في المقابل يشير خبراء نقل بحري إلى أن العودة التي تبشّر بمرحلة تعافٍ، لا تزال محاطة بالحذر، مبينين أن شركات الشحن، خاصة العملاقة منها، تشدد على أن سلامة الطواقم والسفن "شرط غير قابل للتفاوض".

وتعد قناة السويس أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، بعد تحويلات المصريين في الخارج والصادرات السلعية، ومع التراجع الكبير للإيرادات من 10.2 مليارات دولار في 2023 إلى 3.9 مليارات في 2024، أصبح تعافي القناة عنصراً حاسماً لاستعادة التوازن المالي للاقتصاد الذي يعاني من هشاشة مزمنة بسبب زيادة الدين العام وتكلفة سداد خدمات وأقساط الدين الخارجي.