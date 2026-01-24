قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2026: مشاركة واسعة لوزراء وشركات عالمية

- قمة ليبيا للطاقة 2026: تعقد حكومة الوحدة الوطنية الليبية قمة دولية للطاقة والاقتصاد بحضور شخصيات بارزة مثل مستشار الرئيس الأميركي ووزراء من تركيا ومصر، لعرض فرص استثمارية في قطاع الطاقة. - فرص استثمارية واسعة: تسعى ليبيا للعودة إلى خريطة الطاقة الدولية بدعوة الشركات الكبرى مثل "إكسون موبيل" و"شيفرون" للاستثمار في احتياطياتها الضخمة من النفط والغاز. - تطوير قطاع الطاقة: تتضمن القمة توقيع عقود مع شركات أميركية لتطوير شركة الواحة النفطية، مع التركيز على الاستدامة وانتقال الطاقة، وسط محادثات لإعادة تشغيل آبار متوقفة.

تعقد حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم السبت، قمة ليبيا للطاقة الاقتصاد لعام 2026، بحضور دولي واسع للشخصيات الرسمية وممثلي الشركات الدولية، بهدف عرض فرض استثمارية ليبية واسعة. ووفقاً لبرنامجها العام، فإنّ القمة التي ستستمر من اليوم وحتى الاثنين المقبل، سيشارك فيها مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس

، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، ووزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، بالإضافة إلى الأمين العام منتدى الدول المصدّرة للغاز محمد هامل، وممثلي شركات دولية في مجال الطاقة.

وذكرت وثيقة البرنامج العام للقمة "حدثاً رائداً لنقطة التقاء رئيسية لأصحاب المصلحة المحليين والدوليين الذين يرسمون مستقبل الطاقة في ليبيا، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون وقادة الصناعة والمستثمرون ومقدمو الخدمات"، وأنّ ليبيا في هذه القدم تقدم "رؤى حصرية وفرصاً فريدة للتواصل لمن يسعون للمشاركة في تحول الطاقة في البلاد، وستجمع القمة خبراء من قطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة والطاقة الكهربائية، مع التركيز على القضايا الحيوية المتعلقة بانتقال الطاقة والاستدامة والاستثمار".

ومن المنتظر أن يحضر بولس توقيع عقد بين شركات أميركية رائدة في مجال الطاقة وبين المؤسسة الوطنية للنفط الليبية لتطوير قطاعات واسعة لشركة الواحة النفطية. ومنذ العام الماضي تسعى ليبيا إلى العودة لخريطة الطاقة الدولية، بدعوتها إلى الشركات الدولية الكبرى للاستثمار في قطاع الطاقة، بالتوازي مع بدء العديد من الشركات الدولية الكبرى العاملة في ليبيا عودتها التدريجية، فيما تستعد شركات أخرى لذلك وأبرزها "إكسون موبيل"، "شيفرون" الأميركيتان، "شل" الهولندية البريطانية، "توتال إنرجيز" الفرنسية، و"بي بي" البريطانية.

وتملك ليبيا أكثر من 50% من الاحتياطات النفطية في أفريقيا عالي الجودة ومنخفض التكلفة، بالإضافة لكم كبير من الغاز الموجود في باطن الأرض، وعلى الرغم من ذلك لا تنتج من النفط سوى 1.3 مليون برميل نفط يومياً، ما يجعلها وجهة للشركات الكبرى الدولية الراغبة في التوسع في استثماراتها. وتملك ليبيا أكبر احتياطيات هيدروكربونية في أفريقيا، متقدمة بفارق واسع على دول مثل نيجيريا وأنغولا.

ورغم استمرار وجود شركات أجنبية عاملة فيها مثل "ريبسول" الإسبانية و"إيني" الإيطالية و"كونوكو فيليبس" الأميركية و"توتال إنرجيز" الفرنسية، إلا أنّ النشاط ظل محدوداً خلال العقد الماضي. وتُعد جولة العطاءات المرتقبة في عام 2026 أوضح إشارة إلى بدء تعافي القطاع. كما تجري شركات أجنبية محادثات مع المؤسسة الوطنية للنفط لإعادة تشغيل آبار متوقفة منذ سنوات، إلى جانب مشاريع محدودة لإصلاح الحقول القائمة.