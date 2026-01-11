قمة الويب قطر 2026 تكتمل بمشاركة 1600 شركة

- قمة ويب قطر 2026 تستقطب أكثر من 1600 شركة ناشئة عالمية، وتستضيف شركات رائدة مثل "آي بي إم" و"تيك توك"، مما يعزز مكانة قطر كمركز تكنولوجي عالمي. - القمة، التي تُعقد في فبراير، تجمع آلاف رواد الأعمال والمستثمرين لمناقشة توظيف التكنولوجيا في مواجهة التحديات المالية والصحية والمناخية، مع توقع مشاركة 30 ألف شخص من 120 دولة. - تناقش القمة 14 مسارًا تكنولوجيًا، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي والابتكارات في التكنولوجيا المالية والصحة، وتستضيف متحدثين بارزين لتعزيز الشراكات والاستثمار في قطاع التكنولوجيا.

أعلنت قمة ويب قطر 2026، اليوم الأحد، نفاد برنامج الشركات الناشئة في النسخة الثالثة من الحدث، مع تأكيد مشاركة أكثر من 1600 شركة ناشئة من مختلف أنحاء العالم. وبلغت أرضية القمة الحد الأقصى من طاقتها الاستيعابية، بمشاركة شركات عالمية رائدة، من بينها "آي بي إم" و"تيك توك" و"مايكروسوفت" و"هواوي" و"سناب شات" وغيرها.

وتُعقد النسخة الثالثة من قمة الويب بين 1 و4 فبراير/شباط المقبل، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، لتؤكّد الدور الريادي لدولة قطر مركزاً تكنولوجياً عالمياً مدعوماً بالمدن الذكية، والتحول الرقمي، والتنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط. وتجمع القمة آلاف رواد الأعمال والمستثمرين والقادة لمناقشة سبل توظيف التكنولوجيا في مواجهة التفاوت المالي، والفجوات الصحية، والتحديات المناخية، مع توقعات بوصول الحدث إلى الحد الأقصى من الحضور قريباً. ومن المتوقع أن يشارك في القمة أكثر من 30 ألف مشارك من 120 دولة، إلى جانب نحو 700 مستثمر و600 وسيلة إعلامية.

وتناقش القمة 14 مساراً، يهيمن عليها الذكاء الاصطناعي، ولا سيّما في مجالات البرمجيات، والرعاية الصحية، والرياضة، والطاقة، والإبداع، والفضاء، مع طرح تساؤلات حول الجهات التي تقود تطويره وتمويله، وكيفية تحقيقه قيمة حقيقية، كما تشمل الموضوعات المطروحة الحوسبة الكمومية، والابتكارات في التكنولوجيا المالية، والطاقة، والحكومة، والصحة، والتصنيع. وتعيد القمة تجربة "اللقاءات" بعد نجاحها في ريو 2023، باستخدام برمجيات Summit Engine لربط الحضور شخصياً، بهدف ضمان مشاركة كل فرد في لقاء واحد على الأقل، وتعزيز التواصل المجتمعي الفعّال.

وأكد مدير مكتب الاتصال الحكومي ورئيس اللجنة الدائمة لاستضافة قمة الويب، الشيخ جاسم بن منصور آل ثاني، خلال مؤتمر صحافي الشهر الماضي، أن قمة الويب قطر ليست مجرد حدث تكنولوجي عالمي، بل منصة استراتيجية لدعم الشركات الناشئة وتمكين المواهب المحلية والإقليمية، بما في ذلك صناع المحتوى الذين يشكلون اليوم قوة مؤثرة في صناعة الاقتصاد الرقمي والإبداعي.

وتواصل اللجنة الدائمة لاستضافة قمة الويب جهودها لضمان تقديم نسخة تعكس المكانة التي تتمتع بها قطر في استضافة كبرى الفعاليات العالمية، ودعم مسيرة التحول الرقمي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز فرص الشراكات والاستثمار في قطاع التكنولوجيا. وأشارت اللجنة إلى انضمام مجموعة جديدة من الأسماء البارزة إلى قائمة المتحدثين الدوليين، من بينهم كليف أوبرخت، الشريك المؤسّس لشركة "كانفا"، وإريك غينغ، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "غينسبارك" للذكاء الاصطناعي، وتاو تشانغ، الشريك المؤسس لشركة "مانوس" للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى العدّاءة الأميركية أليسون فيليكس، المتوجة بـ11 ميدالية أولمبية.

وتهدف القمة إلى دعم التنويع الاقتصادي ورؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تمكين المواهب المحلية، وبرامج صناع المحتوى، ومبادرات الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وكانت قمة الويب قطر 2025 قد استقطبت نحو 25 ألف مشارك من 124 دولة، وأكثر من 1500 شركة ناشئة، إضافة إلى قرابة 600 مستثمر و600 جهة إعلامية، كما شارك فيها 380 متحدثاً من رواد الفكر والخبراء العالميين، ناقشوا أحدث الاتجاهات في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ومستقبل الابتكار الرقمي، ما عزّز دور القمة منصةً رائدةً لدفع عجلة التطور التكنولوجي والاقتصاد الرقمي.