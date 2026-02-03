قمة الويب قطر: منصة لدعم الاستثمارات الاستراتيجية في التكنولوجيا

تُعتبر قمة الويب قطر 2026، التي تُختتم فعالياتها غداً الأربعاء، منصة محورية لدعم الاستثمارات الاستراتيجية في قطاعي التكنولوجيا والابتكار، إذ جمعت نخبة من المستثمرين وروّاد الأعمال، بهدف تعزيز الشراكات الدولية وتحفيز النمو الاقتصادي. وشارك رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الثلاثاء، في افتتاح لقاء المستثمرين الخارجيين بنسخته الثانية، بحضور ممثلين عن 40 شركة و50 مؤسسة استثمارية من 16 دولة. وينظم اللقاء مكتب الاتصال الحكومي القطري، بالتعاون مع جهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادي)، بهدف ربط المستثمرين العالميين بالفرص التكنولوجية المتاحة في قطر.

ويُبرز اللقاء كيف تحوّلت فعاليات القمة إلى صفقات حقيقية، مدعومة بحوافز استثمارية، من بينها منح إقامات لمدة عشر سنوات لرواد الأعمال والمديرين التنفيذيين. وفي هذا الإطار، التقى مدير مكتب الاتصال الحكومي ورئيس اللجنة الدائمة لاستضافة قمة الويب قطر، الشيخ جاسم بن منصور آل ثاني، وفداً ألمانياً رفيع المستوى، ضم وزير الرقمنة شتيفن شوتس، ونزار معروف من رابطة الشركات الصغيرة والمتوسطة الألمانية "ميتلستاند". وتركزت المباحثات على تعزيز التعاون في مجال الاقتصاد الرقمي، استناداً إلى مذكرة تفاهم سابقة أسفرت عن مشاركة 200 شركة ألمانية في القمة، أي ما يعادل ضعف عدد المشاركين في العام الماضي، ما يعكس قدرة الاتفاقيات المؤسسية على تحويل الاهتمام إلى استثمارات عملية تعزز تنافسية قطر عالمياً.

واعتبر الشيخ جاسم بن منصور أن الحضور القوي للشركات الألمانية في قمة الويب يعكس "عمق العلاقات القطرية - الألمانية، وفاعلية الاتفاقيات المؤسسية في تحويل الشراكات الاستراتيجية إلى مشاركة عملية ومؤثرة على المستوى الدولي".

بدوره، قال المدير الإقليمي لمكتب الرابطة الألمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي "ميتلستاند"، نزار معروف، إن قمة الويب قطر تمثل بوابة عملية للشركات الألمانية للتواصل مع شركاء ومستثمرين إقليميين، واستكشاف فرص النمو في قطر، لا سيما في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والابتكار الرقمي. وأوضح أن مذكرة التفاهم الموقعة مع مكتب الاتصال الحكومي تهدف إلى تحويل تنامي المشاركة الألمانية إلى شراكات قابلة للتنفيذ، بما يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة الألمانية بناء تعاون طويل الأمد مع منظومة الابتكار في قطر، مؤكداً وجود خطط لتوسيع المشاركة الألمانية في النسخة المقبلة من القمة.

وقد وقّع معهد ابتكارات التكنولوجيا العميقة (DEEP)، التابع للمدرسة الأوروبية للإدارة والتكنولوجيا، اتفاقية مع جهاز قطر للاستثمار ومجلس البحوث، لإنشاء فرع للمعهد في الدوحة، يتضمن أول مختبر للابتكار الإبداعي في منطقة الخليج، بهدف دعم 150 مشروعاً في مجالي الذكاء الاصطناعي والصحة. ويأتي ذلك بدعم من برنامج "الصندوق القابض" (صندوق الصناديق) بقيمة مليار دولار، جرى توسيعه إلى ثلاثة مليارات دولار، لسد فجوة التمويل في قطاع رأس المال المخاطر. كما وقّع مكتب الاتصال الحكومي مذكرتي تفاهم مع شركتي تيك توك وسناب شات لتعزيز الإعلام الرقمي.

واستعرضت وزارة التجارة والصناعة القطرية أولويات التحول الرقمي خلال جلسة بعنوان "منظومة التحول الرقمي للتصنيع"، مشيرة إلى أن التحول الرقمي ساهم في زيادة الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 20 و30%، وخفض التكاليف بنسبة 10 إلى 20% لدى الشركات المتوسطة. كما ركزت اجتماعات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، محمد المناعي، على قضايا الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

وفي السياق نفسه، وقّعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اتفاقية شراكة استراتيجية مع جمعية كيو لرأس المال الاستثماري (QVCA)، بهدف تعزيز منظومة رأس المال الاستثماري والابتكار في قطر. وتهدف الشراكة إلى دعم وصول الشركات الناشئة وشركات التوسع المدعومة من الوزارة إلى رأس المال الخاص، من خلال الاستفادة من شبكة الجمعية التي تضم صناديق استثمار ومؤسسات تمويل، بما يعزز التواصل بين المؤسسين والمستثمرين ويدعم الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية.

كما تشمل الشراكة التعاون في تطوير السياسات الداعمة لريادة الأعمال، عبر تبادل الرؤى حول نضج الشركات الناشئة، بما يساهم في تعزيز صناعة السياسات المبنية على الأدلة ومواءمة برامج الابتكار الوطنية مع متطلبات السوق، انسجاماً مع التوجهات طويلة الأمد للدولة في مجالي التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي. وتؤكد قمة الويب قطر قدرتها على ترجمة الفعاليات إلى نمو اقتصادي ملموس، لا سيما مع مشاركة أكثر من 30 ألف مشارك و800 مستثمر، بما يعزز الاستراتيجية الوطنية للابتكار في دولة قطر.