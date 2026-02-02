قمة الويب قطر: شراكات استثمارية تعزز الاقتصاد الرقمي

- ركزت قمة الويب قطر 2026 على تحويل الابتكار إلى محرك نمو اقتصادي، مع دمج الذكاء الاصطناعي في التصميم والنمذجة، وتوقيع 10 اتفاقيات لتعزيز الابتكار الرقمي ودعم الشركات الناشئة. - أعلنت "ألفاريز أند مارسال" عن افتتاح مقرها في الدوحة لدعم التحول الاقتصادي، بينما أبرمت جامعة حمد بن خليفة شراكة لتعزيز البحث في الذكاء الاصطناعي. - جمعت القمة أكثر من 30 ألف مشارك من 127 دولة، مع مشاركة دولية واسعة، مما يعكس الثقة العالمية في السوق القطرية كمركز للاستثمار التقني.

تؤكد قمة الويب قطر 2026 التزامها بتحويل الابتكار إلى محرك نمو اقتصادي ملموس، إذ شهد اليوم الثاني (الاثنين) جلسات متخصصة وإعلانات عن شراكات استراتيجية تعكس دور الدوحة مركزاً إقليمياً للاستثمار التقني. وركزت الجلسات الرئيسية على دمج الذكاء الاصطناعي في مراحل التصميم والنمذجة الأولية، بهدف تسريع الابتكار وخفض التكاليف في القطاعات الصناعية والرقمية.

وشملت المسارات 14 موضوعاً رئيسياً، من التكنولوجيا المالية والبلوكشين إلى تطبيقات الطاقة والاستدامة، بمشاركة متحدثين من شركات عالمية. وأعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر عن توقيع نحو 10 اتفاقيات مع شركاء محليين ودوليين، تركز على الابتكار الرقمي وتطوير المهارات ودعم الشركات الناشئة في قطاعات الأولوية. ويسهل الجناح المشترك للوزارة ومنصة "ابدأ من قطر" عقد صفقات احتضان وتمويل أولي، رابطاً الشركات الناشئة بشبكات استثمارية عالمية.

وتحت عنوان "الأجندة الرقمية لدولة قطر 2030: بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة"، عقدت جلسة نقاشية استعرضت آليات ترجمة الأجندة إلى نتائج ملموسة على مستوى فرص العمل وتنمية المهارات والأثر الاقتصادي. وقالت مديرة إدارة المجتمع الرقمي والكفاءات الرقمية بالوزارة ضحى البوهندي إن "رؤية قطر في مجال التكنولوجيا تقوم على نهج طويل الأمد يهدف إلى جعل قطر بيئة حاضنة للأفكار... التحدي لا يكمن في عدد الوظائف المتاحة، بل في توفر الكفاءات القادرة على شغلها". وأشارت إلى تدريب أكثر من خمسة آلاف موظف حكومي خلال العام الماضي، مع نسب رضا عالية عن برامج تطوير القوى العاملة.

أما مديرة إدارة الابتكار الرقمي إيمان الكواري، فقالت إن برامج الابتكار أسهمت في توفير أكثر من 160 فرصة بيع، نتجت عنها عوائد تجاوزت 670 مليون ريال (184 مليون دولار)، مؤكدة أن ربط المواهب الدولية بالنظام البيئي المحلي يعزز كفاءة الخدمات الرقمية. وفي السياق نفسه، أكد مدير إدارة الاقتصاد الرقمي فرج جاسم عبد الله أن "الوزارة تعمل على رفع مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% على المدى المتوسط... مع استثمارات إضافية بقيمة ملياري دولار في القطاع الرقمي".

كما أعلنت الشركة الأميركية العالمية "ألفاريز أند مارسال" المتخصصة في الخدمات الاستشارية عن افتتاح مقرها الرسمي في الدوحة لدعم طموحات قطر في التحول والتنويع الاقتصادي. وقال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط كولي سبينك إن تأسيس الحضور الاستراتيجي في قطر يعكس الثقة الراسخة بهذه السوق، وأضاف: "سنبني فريقاً محلياً متخصصاً لدعم الشركاء في تحقيق أقصى إمكاناتهم". وتستهدف الشركة شراكات في النفط والغاز والقطاع العام والملكية الخاصة، معتمدة على نمو الناتج المحلي بنسبة 2.8% في 2025 مدعوماً بالقطاعات غير النفطية.

وعرضت "هواوي" رؤيتها تحت شعار "الذكاء الشامل"، مؤكدة دور الابتكارات في تعزيز الناتج المحلي الرقمي عبر الذكاء الاصطناعي والاتصال عالي الأداء والحوسبة السحابية. وقال الرئيس التنفيذي لـ"هواوي" في الدوحة لين شيونغ إن قطر تدخل مرحلة فاصلة من الاقتصاد الذكي المترابط، مدفوعة برؤيتها الوطنية الطموحة وأجندتها الرقمية والتبني السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية.

وفي خطوة لدعم جهود التحول الرقمي في قطر وتحقيق التنمية المستدامة، أبرمت جامعة حمد بن خليفة شراكة استراتيجية رائدة مع شركة كاي (Qai)، الشركة الوطنية المتخصصة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التابعة لجهاز قطر للاستثمار. وتقضي الشراكة بتولي "كاي" دمج القدرات البحثية والابتكارية المتقدمة للجامعة بما يسهم في تعزيز مهمتها إلى تطوير بنية رقمية متقدمة وأنظمة للذكاء الاصطناعي وتمكين فرص الاستثمار في هذا المجال.

وستتعاون جامعة حمد بن خليفة، من خلال معهد قطر لبحوث الحوسبة، مع شركة كاي، إذ ستركز الجهود المشتركة على إطلاق مبادرات بحثية في مجال تعزيز الثقة في الذكاء الاصطناعي، مع توفير مسارات لاختبار المخرجات البحثية وتوسيع نطاق تطبيقها وتسويقها.

واعتبر رئيس مجلس إدارة "كاي" عبد الله بن حمد المسند الشراكة خطوةً استراتيجيةً لتعزيز طموحات قطر في مجال الذكاء الاصطناعي، موضحاً أنه خلال دمج التميّز البحثي للجامعة وطموحات "كاي" العالمية في تطوير وتشغيل والاستثمار في أنظمة ذكاء اصطناعي موثوقة، تصوغ الشراكة مساراً ينتقل بالمواهب والبحوث من المختبر إلى التطبيق العملي. وتهدف إلى بناء قدرات مستدامة وتمكين الكفاءات الوطنية وتوسيع نطاق حلول ذكاء اصطناعي موثوقة تُسهم في ترسيخ ريادة قطر ضمن الاقتصاد العالمي للذكاء الاصطناعي.

وتجمع قمة الويب الثالثة، التي تختتم فعالياتها الأربعاء، أكثر من 30 ألف مشارك من 127 دولة، و1600 شركة ناشئة (85% دولية) و931 مستثمراً (زيادة 29%)، إلى جانب 22 وفداً حكومياً، وتشارك فيها إيطاليا وفلسطين والسعودية وصربيا وسويسرا والولايات المتحدة لأول مرة، وتشارك ولاية شمال الراين-وستفاليا الألمانية ضيفَ شرف في قمة الويب بالدوحة، ممثلة بقيادات عليا من وزارة الشؤون الاقتصادية والصناعة وحماية المناخ والطاقة.