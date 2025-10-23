قلق وسط عمال الصناعات المعدنية في ألمانيا من فقدان الوظائف

- تسود حالة من القلق بين العاملين في الصناعات المعدنية في ألمانيا بسبب المخاوف من فقدان الوظائف وتراجع الطلبات، حيث أظهر استطلاع نقابة "آي جي ميتال" أن فرص استمرار التوظيف مضمونة في أقل من نصف الشركات. - تواجه الصناعة الألمانية تحديات كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وضغوط السياسات الجمركية، مما يدفع بعض الشركات لنقل وظائفها إلى الولايات المتحدة، مع غياب استراتيجيات واضحة لتطوير مواقع الإنتاج. - تسعى نقابة "آي جي ميتال" لتبني نهج طموح نحو اقتصاد المستقبل، بالتركيز على الاقتصاد الدائري، البطاريات، وإعادة التدوير، لضمان بقاء الصناعات المحلية قادرة على المنافسة.

تسود حالة من القلق بين العاملين في الصناعات المعدنية في ألمانيا، في ظل تزايد المخاوف من فقدان الوظائف وتراجع الطلبات، وفق ما أظهره استطلاع حديث أجرته نقابة "آي جي ميتال" للعاملين في القطاع، ونُشر في فرانكفورت اليوم الخميس. أظهر الاستطلاع أن مجالس العمال في أقل من نصف الشركات في هذا القطاع (49%) ترى أن فرص استمرار التوظيف خلال السنوات المقبلة مضمونة. وأفادت النقابة بأن أعلى درجات عدم اليقين في هذا الشأن كانت بين شركات تصنيع السيارات (31%) وموردي صناعة الصلب (41%)، بينما أبدى ممثلو العمال قلقا أقل نسبيا في قطاعات تصنيع مركبات أخرى متخصصة (71%) والحرف اليدوية (63%).

وفيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية، فيرى ممثلو العمال أن التحسن محدود؛ إذ قيّم 45% منهم الآفاق للأشهر الثلاثة إلى الستة القادمة بأنها جيدة على الأقل، في حين وصفها 47% بأنها سيئة أو سيئة للغاية. وأشار الاستطلاع إلى أن نحو خُمس الشركات تضطر إلى تقليص ساعات العمل مؤقتا أو اللجوء إلى العمل بدوام جزئي بسبب نقص الطلبيات. وتتشابه هذه الأرقام تقريبا مع نتائج استطلاع مماثل أُجري العام الماضي.

وترى مجالس العمال في قطاعات الصلب وصناعة المعادن وصناعة المركبات أن ارتفاع أسعار الطاقة في ألمانيا يمثل مشكلة مُلحة. كما أشاروا إلى أن ضغوط السياسات الجمركية تدفع بعض الشركات إلى نقل وظائفها إلى الولايات المتحدة. وبحسب الاستطلاع، فإن 20% من الشركات تجري حاليا مناقشات حول هذا الشأن، بينما توجد خطط محددة بالفعل في 8% من الشركات.

وأعربت النقابة وممثلو العمال عن استيائهم من غياب استراتيجية واضحة لدى العديد من أرباب العمل لتطوير مواقع الإنتاج؛ إذ لا تمتلك سوى نحو 45% من الشركات خطة محددة في هذا الصدد. وأوصت نقابة "آي جي ميتال" بالتركيز على مجالات الأعمال المستدامة. وقالت رئيسة النقابة، كريستيانِه بينر في بيان: "يجب أن نتجه إلى مجالات المستقبل... علينا أيضا أن نقتحم قطاعات جديدة بكل طاقتنا: الاقتصاد الدائري، البطاريات، إعادة التدوير، الذكاء الاصطناعي — الإمكانات موجودة بالفعل!".

يأتي هذا القلق في وقت تشهد فيه الصناعة الألمانية ضغوطًا متزايدة بسبب التحول الطاقي وارتفاع تكاليف الإنتاج، إلى جانب تباطؤ الاقتصاد العالمي. وتُعد ألمانيا من أكثر الدول الأوروبية اعتمادًا على الصناعات التحويلية، ما يجعل أي تراجع في هذا القطاع مؤثرًا مباشرة على معدلات النمو والتوظيف. وتاريخيًا، لعبت نقابة "آي جي ميتال" دورًا محوريًا في حماية حقوق العمال ومواجهة سياسات تسريحهم، خصوصًا خلال فترات الركود الاقتصادي أو التحول الصناعي نحو الطاقة النظيفة والرقمنة.

وتسعى النقابة إلى تبني نهج أكثر طموحًا نحو اقتصاد المستقبل، على إعتبار أن الفرص متاحة في مجالات الاقتصاد الدائري، وصناعة البطاريات، وإعادة التدوير، والذكاء الاصطناعي. وأشارت إلى أن على ألمانيا الاستثمار في هذه القطاعات الجديدة لضمان بقاء الصناعات المحلية قادرة على المنافسة والحفاظ على الوظائف. في المقابل، يبقى العاملون في الصناعات التقليدية بين مطرقة التحولات الاقتصادية وسندان غياب الخطط الواضحة، في انتظار رؤية حكومية وصناعية تضمن لهم مستقبلًا أكثر استقرارًا.

