قلق في سوق العملات المشفرة: بيتكوين قد تهبط إلى 65 ألف دولار

قد ينخفض ​​سعر بيتكوين إلى 65 ألف دولار أو أقل، ما قد يسبب مشاكل للعملات المشفرة الأخرى. هذا ما تشير إليه تحليلات موقع "كوين ديسك" المتخصص بالعملات المشفرة. وحالياً تعيش بيتكوين في مسار هبوطي، فيما يستعد المتداولون لانخفاض محتمل في السعر إلى ما دون 80 ألف دولار في العام الجديد.

وقال فورستر، المؤسس المشارك لشركة ديريف، في مذكرة للسوق اليوم الثلاثاء: "إن الخطوة الحادة نحو الانخفاض تظهر تكديس المتداولين خيارات البيع". وأضاف أن "هذا التموضع يشير إلى احتمال كبير لوصول سعر البيتكوين إلى أقل من 80 ألف دولار في بداية عام 2026".

في وقت كتابة هذا التقرير، تداولت عملة البيتكوين (BTC) بالقرب من 86,600 دولاراً، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 30% عن أعلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 126000 دولار الذي سُجِّل في 8 أكتوبر، وفقًا لبيانات "كوين ديسك".

قال فورستر إن الاتجاه الهبوطي قد لا يكون قد انتهى، وإن المشاركين في السوق يتوقعون تقلبات في ديسمبر/ كانون الأول. وأضاف: "لا أعتقد أن القاع قد ظهر حتى الآن. التقلبات قصيرة الأجل الآن أعلى من تقلبات بيتكوين طويلة الأجل، ما يشير إلى أن السوق يتوقع تقلبات حادة مع دخولنا العام الجديد".

وقد انخفضت عملة البيتكوين لفترة وجيزة إلى ما دون 83000 دولار في أواخر يوم الاثنين، حيث أدت السيولة القليلة، والخوف من الاقتصاد الكلي في اليابان خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلى تحرك سريع وغير منظم نحو الانخفاض.

وقال المشاركون في السوق إن الانخفاض لا علاقة له بالمحفزات الاقتصادية الكلية المعتادة، بل له علاقة أكبر بعدم قدرة السوق على امتصاص حتى الضغوط المتواضعة في البيئة الحالية.

أسباب هبوط بيتكوين

قال فرزام إحساني، الرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة VALR: "إن انخفاض البيتكوين إلى ما دون 90 ألف دولار هو نتيجة تصادم بين هيكل السوق الهش وظروف السيولة الضعيفة التي لوحظت خلال عطلة نهاية الأسبوع".

ويركز بعض المتداولين بشكل متزايد على قضية هيكلية منفصلة: القرار المعلق من جانب مؤشر مورغان ستانلي MSCI بشأن ما إذا كان ينبغي استبعاد الشركات التي تتركز ميزانياتها العمومية بشكل كبير في العملات المشفرة من مؤشراته العالمية.

يؤثر الاقتراح بالشركات التي تمتلك مجتمعة أكثر من 137 مليار دولار من الأصول الرقمية، بما في ذلك Strategy وMarathon وRiot وMetaplanet وAmerican Bitcoin، وهو ما يمثل ما يقرب من 5% من جميع البيتكوين الموجودة.

وقال إحساني إن السوق تحاول بالفعل تسعير إمكانية حدوث تدفقات قسرية من صناديق المؤشرات، في حال إعادة تصنيف أي من هذه الشركات.

قال إحساني: "أي تغيير في القواعد يُفعّل تلقائيًا مراجعةً لممتلكات هذه الشركات، ما قد يؤدي إلى عمليات بيع قسرية لأسهمها، ويحفز تدفقات رأسمالية كبيرة". وأضاف أن المستثمرين يستعدون الآن "لاختلالات قصيرة الأجل مرتبطة بتدفقات رأس المال القسرية".

كذلك أدت البداية السيئة لشهر ديسمبر إلى ختام شهر نوفمبر الضعيف للبيتكوين، الذي أنهى تعاملات الشهر بانخفاض بنسبة 17.5% في أحد أكبر انخفاضاته الشهرية في ثلاث سنوات.

إذا استمر السوق في الانخفاض، فقد يصل سعر البيتكوين إلى نطاق 60,000-65,000 دولار. عند هذه المستويات، قد تُبدي المؤسسات الكبرى، اهتمامًا بشراء كميات كبيرة من البيتكوين، كما أضاف إحساني.

خارج نطاق بيتكوين، واصلت صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة المدرجة في الولايات المتحدة استقطاب تدفقات انتقائية. وسجّلت صناديق سولانا الآن خمسة أسابيع متتالية من الشراء الصافي، مضيفةً أكثر من 600 مليون دولار منذ أواخر أكتوبر. كذلك تجاوزت التدفقات التراكمية لصناديق XRP المتداولة الفورية 666 مليون دولار.

وخسرت عملة بيتكوين أكثر من 18 ألف دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني، أي نحو 16.7% من قيمتها، وهي أكبر خسارة بالدولار منذ مايو/ أيار 2021 عندما شهدت العملات الرقمية انهياراً واسعاً. وانخفضت عملة الإيثر ستة بالمائة، وهي ثاني أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة السوقية بعد عملة بيتكوين، لتصل إلى 2840 دولاراً، بعد أن فقدت حوالى 22% من قيمتها في نوفمبر/ تشرين الثاني، في أكبر تراجع منذ هبوطها في فبراير/ شباط، وبلغ 32%.