قلق الميزانية يضعف مزادات السندات البريطانية ويقلص الطلب

- شهدت سوق السندات الحكومية البريطانية تراجعاً في الطلب، خاصة على السندات لأجلي خمس سنوات و30 سنة، بسبب قلق المستثمرين من الخطط المالية لوزيرة الخزانة ريتشل ريفز، مما أدى إلى ارتفاع عوائد السندات لأجل 30 عاماً. - يعاني السوق من تقلبات في العوائد وضعف في الطلب على السندات قصيرة الأجل، مع زيادة التكهنات حول العجز المحتمل في الميزانية، مما يزيد من صعوبة إصدار السندات. - رغم التحديات، حققت السندات لأجل خمس سنوات أداءً أفضل في بعض مقاييس الطلب، ويعمل مكتب إدارة الدين على تكثيف مبيعات السندات غير المدرجة لتخفيف الاختلالات.

بدأت التوترات في سوق السندات الحكومية البريطانية تؤثر على الطلب في المزادات الحكومية، مع تنامي المخاوف المالية قبيل الميزانية المرتقبة في نوفمبر/تشرين الثاني. وذكرت وكالة بلومبيرغ، أن مبيعات السندات لأجلي خمس سنوات و30 سنة شهدت هذا الأسبوع انخفاضاً في مؤشرات الطلب إلى أدنى مستوياتها منذ عامين على الأقل، فيما تأتي تجربة جديدة اليوم الخميس عندما يطرح مكتب إدارة الدين (DMO) ما قيمته ملياري جنيه إسترليني (2.7 مليار دولار) من السندات لأجلي تسع سنوات و13 سنة عبر برنامجه للعطاءات.

وقام مكتب إدارة الدين بتحويل المبيعات بعيداً عن الآجال الأطول، ليعكس ضعف الطلب من المشترين الأكثر استقراراً مثل صناديق التقاعد، لذا فإن بوادر الضعف في الديون قصيرة الأجل تبدو مثيرة للقلق بشكل خاص. ويشك المشترون في خطط وزيرة الخزانة ريتشل ريفز المالية، ما ساهم في رفع عوائد السندات لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوياتها منذ 1998 في وقت سابق من هذا الشهر.

سلسلة من التراجعات في السياسات، وارتفاع العوائد، وتوقعات بخفض الإنتاجية من مكتب مسؤولية الميزانية (OBR)، كلها عوامل تركت ريفز أمام فجوة مالية كبيرة. وإذا أرادت الالتزام بخططها المالية، فستكون هناك حاجة إلى زيادات ضريبية مؤلمة في الميزانية. وستحظى ريفز بفرصة أخرى للتوجه إلى المستثمرين الأسبوع المقبل، عندما تلقي كلمتها في المؤتمر السنوي لحزب العمال الحاكم.

بدوره، قال هانك كالنتي، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في SMBC Nikko Capital Markets: "لقد تركت وزيرة الخزانة السوق في حالة من التكهنات لمدة 12 أسبوعاً قبل أن نرى الأرقام، ويبدو أن أرقام العجز المحتمل في الميزانية في تزايد. من الصعب الإصدار في مثل هذا المناخ".

وفي حين أن تقلب العوائد أصبح أمراً مألوفاً في المملكة المتحدة، فإن ضعف الطلب في المزادات يمثل مجال قلق جديد. فمنذ أسابيع قليلة فقط، شهدت بريطانيا طلباً شبه قياسي على بيع سندات تستحق في عام 2035، ما يُعرف بـ"النقطة الحلوة"، رغم أن هذه السندات بيعت عبر الاكتتاب العام وبخصم كبير.

أما هذا الأسبوع فكان مختلفاً، ففي يوم الأربعاء، تقدم المستثمرون بعروض تغطي 2.8 مرة قيمة 4.75 مليارات جنيه من السندات لأجل خمس سنوات، وهو أدنى مستوى منذ 2023. وجاء ذلك بعد بيع ضعيف يوم الثلاثاء لسندات لأجل 30 عاماً، والذي سجل أقل عدد من الطلبات الإجمالية منذ 2022.

من جانبه، صرح جيمس آثي، مدير المحافظ في Marlborough Investment Management Ltd، لوكالة "بلومبيرغ"، أن الميزانية تؤثر بالفعل على تفكير المستثمرين وتنعكس على مزادات السندات هذا الأسبوع. وقد كانت هناك عدة عوامل مؤخراً مثل افتراضات/توقعات مكتب مسؤولية الميزانية بشأن الإنتاجية، التي تشير إلى احتمال وجود فجوة أكبر بكثير في الميزانية".

وعلى الرغم من ذلك، فقد كان بيع السندات لأجل خمس سنوات أفضل في مقياس آخر للطلب. إذ بلغ الفارق بين متوسط السعر المقبول والسعر الأدنى المقبول، والمعروف بـ"الذيل"، نحو 0.4 نقطة أساس، مقابل 1.4 نقطة أساس لسندات لـ 30 عاماً. وتُعتبر مبيعات اليوم الخميس عطاءات لأوراق مالية ليست جزءاً من برنامج المبيعات الرئيسي في المملكة المتحدة، بل صُممت لتلبية طلب السوق. وقد كثف مكتب إدارة الدين مبيعات هذه السندات في جزء من خطته لتخفيف الاختلالات في السوق.