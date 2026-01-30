قفزة قوية لأسعار سمك الفقراء في المغرب

- يواجه سوق السمك في المغرب أزمة حادة بسبب ارتفاع أسعار السردين، نتيجة الاستنزاف المفرط للمصايد والتغير المناخي، مما أدى إلى انخفاض المخزون بنسبة 30% منذ عام 2022. - أعلنت السلطات وقف تصدير السردين المجمد اعتباراً من فبراير لتلبية الطلب المحلي في رمضان، حيث تتراوح الأسعار حالياً بين 3 و4 دولارات للكيلوغرام، مع توقعات بزيادتها. - تراجع المخزون أدى إلى انخفاض نشاط المصانع بنسبة 50%، مما يهدد تنافسية المغرب كمصدر رئيسي لمصبرات السردين عالمياً.

يواجه سوق السمك في المغرب أزمة حادة مع قفزة أسعار السردين، وهو ما عزته المصادر الرسمية والمهنية إلى تضافر "الاستنزاف المفرط" للمصايد مع التغير المناخي.

وفي خطوة استباقية لمواجهة زيادة الطلب في شهر رمضان، أعلنت السلطات المغربية وقف تصدير السردين المجمد اعتباراً من فبراير/ شباط المقبل لتأمين السوق المحلية.

وتتراوح أسعار السردين حالياً بين 3 و4 دولارات للكيلوغرام الواحد، ويرجح أن ترتفع أكثر في الفترة المقبلة مع ترقب زيادة الطلب في شهر رمضان. وكانت الأسعار قد أثارت سجالاً واسعاً في فبراير الماضي حين تراوحت بين 1,5 دولار ودولارين.

ويؤكد رئيس الجامعة الوطنية لـ"حقوق المستهلك" البيطري بوعزة خراطي أن تراجع العرض يعود إلى انخفاض المخزون الناجم عن اختلال التوازن بين معدلات الولادة والنمو من جهة، وعمليات الصيد والنفوق من جهة أخرى. ويشدد على أن هذا الانخفاض أفضى إلى تراجع الأنشطة المرتبطة بالسردين في مدن ساحلية كطنجة وآسفي والعرائش، في حين لا يزال الصيد قائماً بشكل كبير في المناطق الجنوبية للمملكة.

ويضيف أن تراجع المخزون فرض إقرار فترة "راحة بيولوجية" من قِبَل كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بدأت في أول يناير/ كانون الثاني الجاري، ويُحظر خلالها صيد الأسماك السطحية الصغيرة.

ويأتي هذا القرار، الممتد حتى منتصف فبراير، تنفيذاً لتوصيات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، بهدف إتاحة الفرصة لتكاثر الأسماك واستعادة التوازن البيئي.

وتشير البيانات إلى أنّ الإفراط في الصيد والتغيرات المناخية أثراً في مسارات هجرة السردين، ما ساهم في انخفاض المحصول بنسبة 30% منذ عام 2022.

وفي السياق نفسه، خلصت مهمة رقابية للمجلس الأعلى للحسابات إلى أن التدبير المستدام للثروة السمكية يواجه تحديات كبرى، أبرزها الضغط المتزايد، وأنشطة الصيد غير المرخص، وتأثير التغير المناخي.

كما سجل المجلس تقلبات ملحوظة في مخزونات الأسماك السطحية الصغيرة (التي يمثل السردين 70% من إنتاجها الوطني)، حيث سجل انخفاضاً في المخزون بنسبة 30%.

وحسب الخراطي، ساهمت الظروف الجوية الأخيرة في نقص العرض، إذ فضل أصحاب المراكب عدم المخاطرة بالإبحار في ظل النشرات الإنذارية المتتالية الصادرة عن مديرية الأرصاد الجوية منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

من جهته، دق الاتحاد الوطني للصناعيين في مصبرات السمك ناقوس الخطر، مؤكداً أن تراجع الكميات المصطادة أدى إلى انخفاض نشاط المصانع بنسبة 50%، ما يهدد تنافسية المغرب باعتباره أول مصدر لمصبرات السردين عالمياً، ويجبر المصانع على تقليص ساعات العمل.