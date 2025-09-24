- شهدت الأسهم السعودية قفزة كبيرة بنسبة 5% بعد تقارير عن تخفيف قيود تملك الأجانب، مما أدى إلى تجاوز مؤشر التداول 11300 نقطة وارتفاع أسهم البنوك بشكل ملحوظ. - تسعى السعودية لتعزيز جاذبية سوقها المالي ضمن "رؤية 2030"، حيث يتوقع أن يؤدي رفع سقف ملكية الأجانب إلى تدفق استثمارات بقيمة تصل إلى 10.6 مليارات دولار، مما يعزز الشفافية والنمو. - تتجه السلطات لرفع سقف ملكية الأجانب قبل نهاية العام، مما قد يحسن موقع الأسهم السعودية في مؤشر MSCI ويجذب مزيدًا من الاستثمارات.

سجلت الأسهم السعودية يوم الأربعاء قفزة كبيرة بلغت حوالي 5% هي الكبرى منذ حوالي شهرين، إثر تقارير نقلتها وكالة بلومبيرغ عن مسؤولين في سوق الأوراق المالية أشاروا فيها إلى التوجه لتخفيف القيود الخاصة بتملك الأجانب في السوق السعودية. وتفيد التقارير بأن مؤشر التداول العام للبورصة السعودية قد تجاوز 11300 نقطة، وأن أسهم البنوك قد كانت أكثر الرابحين في الساعت الأولى من تعاملات الأربعاء.

وسجلت أسهم مصرف الراجحي، والإنماء، والبنك الأهلي السعودي، ارتفاعات بالحد الأقصى (10%) مع بداية الجلسة، لتقود موجة صعود جماعية في القطاع البنكي الذي يشكل ثقلاً كبيراً في المؤشر العام. وبلغت أحجام التداول في السوق السعودية أكثر من 7 مليارات ريال ( حوالي ملياري دولار) بعد ساعة ونصف من الافتتاح. وشملت موجة المكاسب جميع القطاعات بالسوق وسط ارتفاع 252 سهماً.

وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه السعودية إلى تعزيز جاذبية سوقها المالي ضمن مستهدفات "رؤية 2030"، وذلك بعد فترة من الأداء المتباين بسبب التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار النفط. وبحسب خبراء، فإن رفع سقف ملكية الأجانب سيساعد على زيادة الشفافية وتحفيز المؤسسات العالمية على توسيع استثماراتها في السوق المحلية، وهو ما يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من النمو وتعميق السوق المالية السعودية.

وتتجه السلطات المنظمة للسوق المالية في السعودية إلى رفع سقف ملكية الأجانب قبل نهاية العام في إطار مساعيها لإحياء سوق الأسهم الذي يعاني من ضعف الأداء. وتتوقع جيه بي مورغان تشيس تدفق رؤوس أموال محتملة بقيمة 10.6 مليارات دولار إذا رفعت هيئة السوق المالية الحد الأقصى لملكية الأجانب من 49% إلى 100%. كما تتوقع المجموعة المالية هيرميس تدفقات بحوالي 10 مليارات دولار.

حصص أغلبية

ونقلت بلومبيرغ، يوم أمس الثلاثاء، عن عبد العزيز بن محسن بن حسن، عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية المكون من خمسة أشخاص، قوله إن الهيئة باتت قريبة من تخفيف القواعد التي تحدد سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة عند 49%.، مرجحاً أن يدخل هذا التغيير حيز التنفيذ قبل نهاية العام الجاري.

وتقول بلومبيرغ إن تعديل قواعد ملكية الأجانب والسماح لهم بتجاوز نسبة 50% من قيمة الشركات سوف يمكن الأسهم السعودية من الحصول على موقع أفضل على قائمة مؤشر (MSCI)، أي مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال، الذي يراقب أداء مؤشرات الأسواق المالية في بلدان مختلفة. ومن شأن هذا التحسن أن يؤدي لجذب مزيد من الاستثمارات من مديري الصناديق النشطة وغير النشطة.

وتسعى السعودية إلى إنعاش سوق الأسهم بعد أشهر من ضعف الأداء نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية، وتراجع أسعار النفط، وتعديلات على المشاريع العامة والإنفاق. فقد تراجع المؤشر الرئيسي السعودي بنسبة 9.6% منذ بداية العام، وهو الأسوأ أداءً في المنطقة. في المقابل، ارتفع المؤشر القياسي لأسواق الناشئة لدى MSCI بنسبة 25% بالدولار. ومع ذلك، يواصل المستثمرون الأجانب ضخ أموال في الأسهم السعودية، مدفوعين بالإصلاحات السوقية والتقييمات المنخفضة نسبيًا.