قفزة في التبادل التجاري بين إثيوبيا والصين

- تجاوز حجم التبادل التجاري بين إثيوبيا والصين 13 مليار دولار في العام الماضي، مما يعكس الشراكة الاقتصادية المتنامية بين البلدين، حيث ارتفعت واردات إثيوبيا من الصين بنسبة 22% في النصف الأول من العام الجاري. - يواصل الاستثمار الصيني المباشر في إثيوبيا نموه، خاصة في قطاعات التصنيع والبنية التحتية، مما يعزز الأسس الاقتصادية للشراكة الثنائية، ويدعم مشاريع السكك الحديدية والمناطق الصناعية وتوليد الطاقة. - انضمام إثيوبيا إلى مجموعة "بريكس+" يعزز فرص التحديث والانفتاح على الأسواق العالمية، ويؤكد أهمية الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية مع الصين، بما يتماشى مع مبادرة "الحزام والطريق".

قالت الحكومة الإثيوبية إنّ حجم التبادل التجاري الثنائي مع الصين تخطّى حاجز 13 مليار دولار خلال العام الماضي، ما يعكس الدور المحوري لبكين بوصفها أحد أبرز الشركاء الاقتصاديين لإثيوبيا. وأوضح مكتب الاتصالات الحكومية، في بيان أعقب الزيارة الرسمية التي أجراها وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى إثيوبيا، واستمرت يومين، أن العلاقات بين البلدين تقوم على "شراكة شاملة ومتنامية"، تشكّل أحد المرتكزات الاستراتيجية في سياسة أديس أبابا الخارجية، في ظلّ التوسع الملحوظ في التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وأشار البيان إلى أنّ وتيرة التعاون الاقتصادي شهدت نمواً متصاعداً خلال الفترة الماضية، مدفوعة بزيادة ملحوظة في حركة التجارة والاستثمار. ولفت إلى أن واردات إثيوبيا من الصين ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى نحو 1.57 مليار دولار في شهر مارس/ آذار وحده، مسجلة زيادة بنسبة 22% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وفي السياق ذاته، واصل الاستثمار الصيني المباشر حضوره القوي، ولا سيّما في قطاعات التصنيع وبناء الطرق ومشاريع التشييد، إلى جانب دوره المتنامي في تطوير وتمويل مشاريع البنية التحتية، خصوصاً في مجالات السكك الحديدية والمناطق الصناعية وتوليد الطاقة، الأمر الذي أسهم في تعزيز الأسس الاقتصادية للشراكة الثنائية.

ولفت المكتب إلى أن منتدى التجارة والاقتصاد الإثيوبي–الصيني، الذي انعقد في أديس أبابا في فبراير 2025، شكّل محطة مهمة لدفع التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة وسلاسل التوريد، مؤكداً أنّ انضمام إثيوبيا إلى مجموعة "بريكس+" أتاح فرصاً أوسع للتحديث والانفتاح على الأسواق العالمية، وفي مقدمتها السوق الصينية.

وأكد البيان أن تنامي الشراكة الاقتصادية يحمل أهمية استراتيجية للطرفين، إذ يوفّر لإثيوبيا فرص الوصول إلى رأس المال والتكنولوجيا والأسواق اللازمة لتحقيق أهدافها التنموية والرقمية، وفي المقابل يعزّز موقعها بوابةً رئيسية للصين نحو القارة الأفريقية، في انسجام مع مبادرة "الحزام والطريق" ورؤية بكين للتعاون التنموي طويل الأمد.

كان وزير الخارجية الصيني قد وصل إلى أديس أبابا في الثامن من يناير/ كانون الثاني الجاري، في إطار جولة أفريقية بمناسبة رأس السنة الصينية الجديدة 2026، تشمل أيضاً الصومال وتنزانيا وليسوتو، مواصلاً تقليداً دبلوماسياً صينياً مستمراً منذ 36 عاماً يقضي بأن تكون أفريقيا أولى محطات الجولات الخارجية لوزراء خارجية الصين.

وبحسب البيان، بحث الجانبان خلال الزيارة آفاق توسيع التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والبنية التحتية والطاقة والنقل، إضافة إلى قطاعات ناشئة تشمل التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة، وسط توقعات بأن تسهم الزيارة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية ودعم تنفيذ الالتزامات المتفق عليها في إطار منتدى التعاون الصيني– الأفريقي (فوكاك) المنعقد في بكين.