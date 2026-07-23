قفزة بنسبة 68% في أرباح توتال الفرنسية بسبب حربي إيران وأوكرانيا

- أعلنت شركة توتال إنرجيز عن ارتفاع أرباحها بنسبة 68% في الربع الثاني من العام، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط بسبب الصراعات في إيران وأوكرانيا، مما عوض تراجع أرباح قطاع الغاز. - استفادت الشركة من نموذجها المتكامل وتنوع محفظتها، حيث ارتفع الدخل التشغيلي من قطاع التكرير والكيميائيات بأكثر من أربعة أضعاف، مع توقعات بزيادة تشغيل المصافي في الربع الثالث. - رغم انخفاض إنتاج النفط والغاز بنسبة 4%، ارتفعت أرباح قطاع الاستكشاف والإنتاج بنسبة 64%، بينما تراجعت أرباح وحدة الغاز الطبيعي المسال بنسبة 22%.

أعلنت شركة توتال إنرجيز، عملاق الطاقة الفرنسية، أن أرباحها سجلت قفزة كبيرة في الربع الثاني من العام الجاري، بعدما أدت حربا إيران وأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والمنتجات المكررة، وهو ما عوّض تراجع الأرباح في قطاع الغاز. وقالت توتال الخميس، إن صافي الدخل المعدّل ارتفع بنسبة 68% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 6.03 مليارات دولار. وجاءت النتائج قريبة جداً من تقديرات المحللين، التي جرى خفضها مسبقاً بعدما أشارت الشركة إلى ضعف أداء قطاع الغاز.

وتؤدي الاضطرابات في مضيق هرمز والصراع بين روسيا وأوكرانيا إلى قيود على إمدادات الوقود العالمية، مما يعزز أرباح أكبر شركات الطاقة في العالم. ومثل نظيرتيها الأوروبيتين شل (Shell Plc) وبي بي (BP Plc)، تعد توتال إنرجيز من كبريات شركات تكرير النفط إلى جانب كونها منتجاً للخام، كما تدير ذراعاً كبيرة للتجارة، وهو ما ساعدها على التعامل مع اضطرابات الأسواق.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة باتريك بويانيه في بيان "في بيئة الأسعار المرتفعة المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط، تستفيد توتال إنرجيز من نموذجها المتكامل وتنوع محفظتها". وأضاف أن الشركة تمكنت من "الاستفادة بالكامل من الارتفاع في هوامش أرباح التكرير والبتروكيميائيات".

وقد ارتفع الدخل التشغيلي الصافي المعدّل من قطاع التكرير والكيميائيات بأكثر من أربعة أضعاف مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 1.8 مليار دولار، بعدما رفعت الشركة إنتاجها من المنتجات النفطية المكررة. وقالت الشركة، إن هذا يمثل أكبر ارتفاع بين جميع قطاعاتها التشغيلية. كما أظهر نشاط تجارة النفط الخام والمنتجات البترولية، وهو جزء من هذا القطاع، قوة مماثلة لما حققه في الربع الأول.

وتتوقع الشركة أن تتراوح نسبة تشغيل المصافي بين 80% و85% في الربع الثالث، مع عودة مصفاة ساتورب، التي كانت تعمل عند 70% من طاقتها منذ بداية مايو/أيار، إلى الإنتاج الكامل بحلول نهاية الفترة.

كما استفادت الشركة من نشاط الاستكشاف والإنتاج، حيث قفزت الأرباح في هذا القطاع بنسبة 64% مقارنة بالعام السابق، رغم انخفاض إنتاج النفط والغاز بنسبة 4% بسبب الاضطرابات في الشرق الأوسط. وتم تخفيف أثر هذا الانخفاض بفضل زيادة الإنتاج من مشاريع جديدة في دول منها البرازيل والولايات المتحدة وليبيا.

في المقابل، تراجعت أرباح وحدة الغاز الطبيعي المسال المتكاملة (LNG) بنسبة 22%. وكانت الشركة قد أعلنت الأسبوع الماضي بالفعل أن نتائج هذا القطاع ستنخفض "بشكل كبير" بسبب ضعف سوق الغاز الأوروبية.

وقد ارتفع سعر سهم توتال إنرجيز بنسبة 2.8% في تعاملات بورصة باريس حتى الساعة 10:23 صباحاً بالتوقيت المحلي. وكانت الشركة قد أعلنت في فبراير/شباط أنها تعتزم إعادة شراء أسهم بقيمة تتراوح بين 3 و6 مليارات دولار خلال العام الجاري إذا تراوح سعر النفط بين 60 و70 دولاراً للبرميل. وقالت الشركة إنها تهدف إلى استخدام الأرباح الإضافية من ارتفاع الأسعار في خفض الديون.

انخفضت نسبة الرفع المالي لدى توتال إنرجيز (نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية) إلى نحو 13% في نهاية الربع الثاني، باستثناء عقود الإيجار، مقارنة بـ 15.5% في نهاية مارس/آذار.