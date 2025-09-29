قفزات بأسعار الدواجن والبيض في ليبيا

- تشهد ليبيا ارتفاعًا حادًا في أسعار لحوم الدواجن والبيض بسبب زيادة الطلب ومقاطعة اللحوم المستوردة بعد فتوى دينية، مما أدى إلى عدم قدرة الإنتاج المحلي على تلبية الطلب المتزايد. - يعكس ارتفاع الأسعار خللاً هيكليًا في السوق الليبية المعتمدة على الاستيراد، مما يزيد الأعباء على الأسر الليبية وسط غلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، خاصة مع زيادة الطلب في بداية الموسم الدراسي. - بلغ إنتاج لحوم الدواجن في ليبيا 130 ألف طن في 2022، لكن الإنتاج المحلي لا يكفي لتلبية الطلب، حيث يستهلك الفرد الليبي 38 كيلوغرامًا من لحوم الدواجن سنويًا، مما يبرز الاعتماد الكبير على الواردات.

تشهد الأسواق الليبية منذ أسابيع ارتفاعا حادا في أسعار لحوم الدواجن والبيض، في وقت يعاني فيه المستهلك من ضغوط معيشية متزايدة. فقد بلغ سعر الكيلوغرام من لحوم الدواجن 20 دينارا (سعر الصرف 5.5 دنانير للدولار)، بعدما كان لا يتجاوز 14 ديناراً الشهر الماضي، فيما قفز سعر قِدر البيض من عشرة دنانير إلى 18 ديناراً.

ويرجع مربو الدواجن وتجار هذه الزيادة إلى عدة عوامل متداخلة، في مقدمتها ارتفاع الطلب بشكل ملحوظ مقارنة ببقية أشهر السنة. ويقول المربي حسين المشاط لـ"العربي الجديد"، إن السوق تشهد إقبالا غير مسبوق على لحوم الدواجن، مشيرا إلى أن المستهلكين يسحبون الكميات المعروضة فور طرحها. ويرى أسعد الجالي، وهو مرب آخر، أن الأزمة ليست عابرة فحسب، بل ترتبط أيضا بمقاطعة شريحة واسعة من الليبيين للحوم المستوردة، وخصوصا القادمة من البرازيل، بعد صدور فتوى دينية بتحريمها.

هذا التحول في سلوك المستهلكين جعل الإنتاج المحلي، المحدود أساسا، عاجزا عن تغطية الفجوة، فارتفعت الأسعار بوتيرة متسارعة. ويؤكد مواطنون أن أسعار الدواجن تضاعفت ثلاث مرات خلال أشهر قليلة. ويقول محمود الفزاني لـ"العربي الجديد": "في الصيف الماضي كان الكيلوغرام يباع بسبعة دنانير فقط، ثم ارتفع تدريجيا إلى 14 دينارا، وها هو اليوم يقفز إلى عشرين"، فيما يشير آخرون إلى أن كثيرا من الأسر تلجأ حاليا إلى الذبح الفوري في الأسواق الشعبية تفاديا لشراء لحوم قد تكون مستوردة من البرازيل.

ويزيد ارتفاع أسعار البيض مع بداية الموسم الدراسي الضغط على المستهلك، حيث يشكل البيض عنصرا أساسيا في وجبات الأطفال. ويؤكد مربو دواجن أن الإقبال على البيض ارتفع بشكل حاد مع دخول المدارس، وهو ما ساهم في دفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة. اقتصاديا، يرى محللون أن الأزمة تعكس خللا هيكليا في السوق الليبية، حيث يعتمد البلد بدرجة كبيرة على الاستيراد لتلبية احتياجاته الغذائية.

ويقول الخبير الاقتصادي علي بن الطاهر لـ"العربي الجديد": العرض المحلي من لحوم الدواجن والبيض لا يكفي لتلبية الطلب المتزايد، وبعد الفتوى التي حدّت من استيراد اللحوم البرازيلية، لجأ المستهلكون إلى البديل المحلي، ما فاقم الارتفاع. ويخشى بن الطاهر أن يستمر منحنى الأسعار في الصعود خلال الفترة المقبلة، وهو ما يزيد أعباء الأسر الليبية التي ترزح تحت وطأة غلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.

وجددت دار الإفتاء الليبية تحذيرها من أن اللحوم المستوردة من البلدان غير الإسلامية تعد ميتة ولا يجوز أكلها شرعا، مشيرة إلى أن عبارة حلال مذبوح على الطريقة الإسلامية الموجودة على بعض المنتجات مجرد دعاية تجارية ولا تجعل اللحم حلالا. وتشير بيانات رسمية إلى أن ليبيا أنفقت في عام 2023 حوالي 270 مليون دولار على استيراد اللحوم من الخارج، منها أكثر من 170 مليون دولار مخصصة للدواجن، فيما استحوذت البرازيل وحدها على صادرات بقيمة 144 مليون دولار. وبحسب تقارير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، يستهلك الفرد في ليبيا نحو 38 كيلوغراما من لحوم الدواجن سنويا، ما يجعل السوق المحلية تقارب 290 ألف طن سنويا.

بلغ إنتاج لحوم الدواجن في ليبيا نحو 130 ألف طن خلال عام 2022، وفقا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة (فاوستات)، بتراجع طفيف نسبته 0.48% مقارنة بعام 2021. ويعد هذا الرقم قريبا من أعلى مستوى تاريخي حققته البلاد عام 2021 عند 131 ألف طن، فيما سجل أدنى مستوى عام 1961 حين لم يتجاوز الإنتاج 381 طنا. وجاءت ليبيا في المرتبة 72 عالميا من بين 158 دولة من حيث حجم إنتاج لحوم الدواجن. كما أظهرت بيانات منظمة الأغذية والزراعة أن استهلاك البيض في ليبيا بلغ نحو 64 ألف طن خلال عام 2021.

وبحسب التقديرات، يستهلك الفرد الليبي ما يقارب 9.3 كيلوغرامات من البيض سنويا، أي نحو 150–160 بيضة لكل شخص في السنة، وهو أقل قليلا من المتوسط العالمي الذي يتجاوز 11 كيلوغراما للفرد سنويا. ويبلغ عدد سكان ليبيا نحو 7.5 ملايين نسمة وفق آخر بيانات مصلحة الأحوال المدنية.