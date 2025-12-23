قفزات الأسعار تنعش أسواق "البالة" في دمشق

- انتشار محال البالة في دمشق يعكس تحولها إلى جزء أساسي من المشهد التجاري، حيث توفر ملاذًا لشرائح اجتماعية متنوعة تبحث عن ملابس بجودة مقبولة وأسعار معقولة، في ظل ارتفاع أسعار الألبسة الجديدة وتراجع القدرة الشرائية. - لم تعد البالة مقتصرة على ذوي الدخل المحدود، بل أصبحت خيارًا عقلانيًا للعديد من الفئات الاجتماعية، بما في ذلك ميسورو الحال، مما يعكس تحولًا في النظرة الاجتماعية تجاه هذه الأسواق. - يعكس انتشار البالة فشل السوق التقليدية في تلبية احتياجات المستهلكين، ومع ارتفاع التضخم، أصبحت البالة خيارًا ضروريًا لتخفيف أثر التضخم وتوزيع الدخل على احتياجات أخرى.

في شوارع دمشق وأحيائها الشعبية، لم تعد محال الألبسة الأوروبية المستعملة، المعروفة محليًا بـ "البالة"، مجرد أسواق هامشية يقصدها ذوو الدخل المحدود، بل تحولت إلى جزء ثابت من المشهد التجاري اليومي، وملاذ واسع لشرائح اجتماعية مختلفة تبحث عن لباس مقبول الجودة بسعر يمكن احتماله، في ظل الارتفاع الحاد لأسعار الألبسة الجديدة وتراجع القدرة الشرائية.

ويعاني المواطنون من موجات تضخم طاولت مختلف السلع، إذ واصلت الأسعار ارتفاعها اليومي رغم وعود الحكومة باستقرار نقدي مرتقب واتخاذ إجراءات تحد من الغلاء، ما جعل الرواتب عاجزة عن تغطية الاحتياجات الأساسية.

في أحد أزقة حي الإطفائية، يقول تاجر الألبسة المستعملة حسام إدريس لـ "العربي الجديد" إن معظم البضائع التي يبيعها تصل إلى دمشق عبر طرق تجارية غير مباشرة.

انتشار محال البالة في دمشق

ويوضح إدريس: "نستورد الألبسة من أوروبا إلى تركيا، ثم تُنقل إلى شمال سورية، حيث يتم فرزها وتصنيفها، قبل شحن جزء منها إلى دمشق وريفها، فيما يأتي قسم آخر عبر لبنان". ويضيف تاجر الألبسة المستعملة أن الأسعار تختلف بحسب النظافة والحالة ونوع القطعة، "لكنها في كل الأحوال تبقى أقل بكثير من أسعار الألبسة الجديدة".

خلال العام الراهن، وبعد سقوط النظام السابق، انتشرت محال البالة في مختلف أحياء دمشق وريفها، من برزة وركن الدين إلى جرمانا وصحنايا، إلى جانب البسطات المؤقتة التي تظهر في أيام محددة من الأسبوع. كما بات البيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي أسلوبًا شائعًا؛ إذ تعرض بعض السيدات القطع من منازلهن، مع الاتفاق على التسليم في أماكن محددة.

يشرح إدريس أن البالة تنقسم إلى فئتين أساسيتين: الأولى ألبسة جديدة غير مستعملة، مصدرها تصفيات محال ومصانع أوروبية، وهي الأعلى سعرًا؛ والثانية ألبسة مستعملة فعليًا، لكنها تبقى الأكثر طلبًا. يقول: "لم يعد الناس يبحثون عن (الماركة) بقدر ما يبحثون عن قطعة تصمد معهم موسمًا أو موسمين دون أن تتلف".

ليست للفقراء فقط

في منطقة الشيخ سعد بالمزة، تتحدث موظفة في شركة خاصة، مروة خانكان، عن تجربتها مع البالة، مؤكدة أنها لم تكن من زبائن هذه الأسواق سابقًا. تقول لـ "العربي الجديد": "قبل سنوات كنت أعتبرها خيارًا اضطراريًا للفقراء فقط، لكنني اليوم أصبحت أشتري منها عن قناعة".

وتوضح خانكان أن معطفًا اشترته من البالة بسعر 50 ألف ليرة سورية (نحو أربع دولارات)، يعادل من حيث الجودة معاطف جديدة يتجاوز سعرها 500 ألف ليرة (قرابة 40 دولاراً). تضيف الموظفة السورية: "الفرق أنني وفّرت هذا المبلغ لأدفع إيجار البيت".

أما عامل البناء من ريف دمشق، صالح شدود، فيرى في البالة حلًا لا غنى عنه؛ إذ يقول إن دخله الشهري لا يسمح له بشراء الألبسة الجديدة لأطفاله الأربعة. يوضح وهو يقلب معطفًا شتويًا على إحدى البسطات في المزة: "إذا اشتريت لباسًا جديدًا لطفل واحد، استهلك نصف الراتب، هنا أستطيع أن أكسو أولادي جميعًا بالمبلغ ذاته".

ويشير تجار إلى أن زبائن البالة لم يعودوا ينتمون إلى طبقة واحدة؛ فإلى جانب ذوي الدخل المحدود، بات ميسورو الحال يقصدون هذه الأسواق بحثًا عن قطع مميزة أو علامات تجارية عالمية بأسعار أقل.

وتقول عاملة في متجر للبالة، رويدة، رفضت ذكر اسمها كاملا، لـ"العربي الجديد" إن "هناك سيدات يطلبن فتح الطرود الجديدة أمامهن لاختيار القطع الأفضل فوراً، وغالباً ما ينتمين لطبقات ميسورة".

فشل السوق التقليدية

اقتصادياً، يرى الخبير الاقتصادي والأكاديمي منذر حمدان أن انتشار البالة في دمشق يعكس فشل السوق التقليدية في تلبية احتياجات المستهلكين. ويقول حمدان لـ "العربي الجديد" إن الألبسة المستعملة كانت خلال سنوات النظام السابق تُعدّ من السلع الممنوعة أو المصنفة ضمن "المهرّبات"، رغم أنها كانت تمثل خيارًا ضروريًا لشريحة واسعة من السوريين. يوضح الاقتصادي السوري: "كانت تُحارب رسميًا تحت شعار حماية الصناعة المحلية، بينما الحقيقة أن الصناعة لم تكن قادرة على إنتاج بدائل جيدة وبأسعار مناسبة".

ويضيف حمدان أن منع البالة سابقًا لم يكن قرارًا اقتصاديًا بقدر ما كان قرارًا ريعيًا؛ "إذ فُرضت ضرائب ورسوم مرتفعة، وتمت ملاحقة تجارها، ما جعلها تجارة محفوفة بالمخاطر، رغم أنها كانت الملاذ الوحيد لذوي الدخل المحدود".

ويرى أن ما يحدث اليوم هو عودة طبيعية لسوق كان موجودًا أصلًا، لكن بشكل علني وأوسع، نتيجة الضغط المعيشي وغياب البدائل. ويؤكد حمدان أن البالة، رغم كل الجدل، تلعب دورًا اجتماعيًا مهمًا في تخفيف أثر التضخم؛ "فهي تسمح بإعادة تدوير الاستهلاك، وتمنح الأسر قدرة على توزيع دخلها المحدود على احتياجات أخرى أكثر إلحاحًا، كالغذاء أو التعليم".

وبين رفوف المحال وبسطات الشوارع، تبدو أسواق الألبسة المستعملة في دمشق مرآة لتحولات أعمق في المجتمع. لم تعد البالة عنوان فقر أو عيب اجتماعي، بل باتت خيارًا عقلانيًا فرضته الظروف. وفي مدينة اعتادت التكيّف مع الأزمات، يواصل الدمشقيون البحث عن حلول يومية تحفظ الحد الأدنى من الكرامة المعيشية، حتى لو جاءت هذه الحلول من حقائب ألبسة قطعت آلاف الكيلومترات قبل أن تستقر على شمّاعات محالهم لتخفف تبعات الغلاء الذي طاول كل شيء.

وحسب الخبير الاقتصادي إيهاب اسمندر لـ"العربي الجديد" في تصريحات سابقة، بلغ التضخم التراكمي بين 2011 و2024 16 ألفًا في المئة، نتيجة تراجع الإنتاج المحلي، وانخفاض الصادرات إلى 6% من مستوياتها قبل الحرب، وتراجع السياحة، واتساع العجز التجاري إلى 35% من الناتج المحلي. كما أسهمت العقوبات قبل إلغائها، في رفع تكلفة المعيشة إلى حد لم يعد الحد الأدنى للأجور يغطي سوى خمس سلة الغذاء، مع تجاوز الفقر 90% وخروج أكثر من مليوني طفل من المدارس للعمل، حسب اسمندر.