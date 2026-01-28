قطر والهند تبحثان التعاون الاستثماري والاقتصادي

- تعزيز التعاون الاستثماري بين قطر والهند: بحثت غرفة تجارة وصناعة قطر مع وفد هندي سبل تعزيز التعاون الاستثماري، حيث تُعد الهند شريكاً تجارياً مهماً لقطر، مع تبادل تجاري بلغ 47 مليار ريال قطري في 2024. - فرص استثمارية واعدة: دعا الوفد الهندي المستثمرين القطريين للاستثمار في السوق الهندية، خاصة في القطاع العقاري، مشيراً إلى الحوافز المتاحة، بينما تُعتبر قطر منصة جاذبة للشركات الهندية بفضل بنيتها التحتية المتطورة. - اتفاقيات ضخمة في قطاع الطاقة: تعززت العلاقات الاقتصادية بتوقيع اتفاقية ضخمة بين "قطر للطاقة" و"بترونت للغاز" الهندية بقيمة 78 مليار دولار، لتمديد عقد تزويد الهند بالغاز الطبيعي المسال حتى 2048، مما يرسخ موقع قطر كمصدر رئيسي لأمن الطاقة الهندي.

بحثت غرفة تجارة وصناعة قطر مع وفد هندي من أصحاب الأعمال، آفاق تعزيز التعاون الاستثماري بين مجتمعي الأعمال في البلدين، والقطاعات التي يمكن أن تشهد شراكات واستثمارات مشتركة، وذلك خلال لقاء، اليوم الأربعاء، في الدوحة. ولفت النائب الثاني لرئيس غرفة قطر، راشد بن حمد العذبة، وفق بيان للغرفة، إلى أنّ الهند أحد أهم الشركاء التجاريين لقطر، موضحاً أنّ حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2024 بلغ نحو 47 مليار ريال قطري (12.9 مليار دولار).

وشدد العذبة على أنّ البيئة الاستثمارية في قطر، من بنية تحتية متطورة، ومناطق حرة، وسياسات اقتصادية مشجعة "تمثل منصة جاذبة للشركات الهندية، خصوصاً تلك التي تستهدف أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا". بدوره، دعا رئيس الوفد الهندي أنوج خانا من غرفة تجارة والصناعة "PHDCCI"، المستثمرين القطريين إلى التوجه نحو السوق الهندية، لا سيما في القطاع العقاري الذي يقدم حزمة واسعة من الحوافز، مؤكداً أن زيارة وفد غرفته إلى الدوحة للمرة الثانية خلال ستة أشهر تعكس جدية الجانب الهندي في بناء شراكات استثمارية طويلة الأمد مع قطر.

وتُعد الهند من أكبر مستوردي الغاز الطبيعي المسال القطري، وتشير بيانات السفارة الهندية في الدوحة إلى أن التجارة الثنائية في 2023/2024 بلغت نحو 14.08 مليار دولار، منها ما بين 6 مليارات و6.5 مليارات دولار واردات هندية من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، إضافة إلى نحو ثلاثة مليارات دولار من غاز البترول المسال ومنتجات بتروكيميائية أخرى.

وتعزّزت العلاقات الاقتصادية بقوة بعد توقيع "قطر للطاقة" و"بترونت للغاز" الهندية، في عام 2024، اتفاقية ضخمة بقيمة تقديرية تبلغ 78 مليار دولار، لتمديد عقد تزويد الهند بـ7.5 ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2048، ما يعادل نحو 35% من واردات الهند من الغاز المسال، إلى جانب اتفاقات أخرى مثل عقد توريد طويل الأجل مع شركة غوجارات للبترول لمدة 17 عاماً، يرسّخ موقع قطر مصدراً أساسياً لأمن الطاقة الهندي لعقود مقبلة. وتمثل غرفة التجارة والصناعة شريحة من القطاع الخاص الهندي تسعى إلى تحويل شراكات الطاقة طويلة الأجل إلى شبكة من الاستثمارات المتبادلة.