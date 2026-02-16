- وقّعت غرفة تجارة وصناعة قطر اتفاقية مع الغرفة الإسلامية لإنشاء منصة رقمية متعددة اللغات لمنتجات الحلال، بهدف توحيد معايير الحلال عالمياً وتسهيل التجارة الإلكترونية، مع توفير شهادات اعتماد رقمية وتقنيات تتبع عبر البلوكشين. - تهدف المنصة إلى تعزيز مكانة الدول الإسلامية كمراكز إقليمية وعالمية مؤثرة في صناعة الحلال، مع التركيز على تنويع مصادر الدخل وتحقيق الأمن الغذائي، بدعم من دول مجلس التعاون الخليجي. - يُقدّر حجم سوق الحلال العالمي بنحو 7 تريليونات دولار في 2025، مع توقعات بارتفاعه إلى 10 تريليونات دولار في 2030، حيث يتصدر قطاع الأغذية السوق بحجم 2.7 تريليون دولار.

وقّعت غرفة تجارة وصناعة قطر اتفاقية مع الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية لإنشاء منصة رقمية متعددة اللغات لمنتجات الحلال وخدماته، وذلك على هامش الدورة الـ41 للجمعية العمومية ومنتدى مكة للحلال، اللذين عُقدا في مكة المكرمة خلال الفترة من 14 إلى 16 فبراير/شباط الجاري. ووقّع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، ورئيس الغرفة الإسلامية، عبدالله صالح كامل.

وتهدف المنصة إلى توحيد معايير الحلال عالمياً، وتسهيل التجارة الإلكترونية للمنتجات الحلال، بما يشمل الأغذية والأدوية والمستحضرات والأزياء والسياحة والتمويل وغيرها، مع توفير شهادات اعتماد رقمية وتقنيات تتبع عبر البلوكشين لضمان الشفافية والثقة. وأكد الشيخ خليفة بن جاسم أن قطاع الحلال يشهد تحوّلاً نوعياً ونمواً متسارعاً على مستوى العالم، بحيث أصبح معياراً للاستدامة والجودة والسلامة والنزاهة.

ولفت إلى أن النجاح في تحويل منظومة الحلال إلى رافعة استراتيجية سيرسّخ مكانة الدول المنضوية تحت الغرفة الإسلامية كمركز إقليمي وعالمي مؤثر، ويسهم في تنويع مصادر الدخل وتحقيق الأمن الغذائي. وأشار إلى دور دول مجلس التعاون الخليجي، بما تمتلكه من تشريعات متقدمة وبنية مؤسسية راسخة وقدرات استثمارية وبشرية، لتكون في صدارة الدول القادرة على قيادة منظومة الحلال عالمياً، وفقاً لبيان أصدرته غرفة قطر اليوم الاثنين.

ودعا رئيس غرفة قطر إلى ضرورة العمل على إيجاد منظومة خليجية متكاملة لصناعة الحلال تقوم على توحيد المعايير، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتعزيز أنظمة الاعتماد والرقابة، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، مشيراً إلى أن القطاع الخاص سيكون المحرك الرئيسي في هذه الصناعة، بما يرسّخ حضور اقتصاد الحلال كأحد أعمدة التنمية المستدامة في دول المنطقة ويعزز توسعه عالمياً. وشدد على أن تعزيز التعاون بين الغرف التجارية في الدول الإسلامية سيسهم في توحيد الجهود نحو تطوير المعايير والمواصفات، ما يعزز الثقة بالمنتجات الحلال ويرفع مستوى الشفافية والحوكمة في هذا القطاع الحيوي.

ويُقدّر حجم سوق الحلال العالمي في عام 2025 بنحو سبعة تريليونات دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى عشرة تريليونات دولار بحلول عام 2030، في ظل تسارع نمو الطلب الاستهلاكي العالمي وتوسع الاستثمارات في سلاسل القيمة المرتبطة بالصناعات الحلال. ويتصدر قطاع الأغذية السوق بحجم يُقدّر بنحو 2.7 تريليون دولار في عام 2025، مع توقعات بارتفاعه إلى قرابة 3.6 تريليونات دولار في عام 2030، ليظل القطاع الأكبر في الاقتصاد الحلال عالمياً.