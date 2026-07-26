قطر والسعودية تعززان التنسيق اللوجستي لدعم سلاسل الإمداد

- عقدت قطر والسعودية اجتماعاً لتعزيز التعاون في التجارة والخدمات اللوجستية، بهدف تحسين سلاسل الإمداد وتسريع الإجراءات الجمركية، مما يعزز التنمية الاقتصادية المشتركة بين البلدين. - تأتي هذه الاجتماعات في ظل التحولات العالمية في سلاسل الإمداد، حيث يسعى البلدان إلى تطوير ممرات تجارية أكثر كفاءة ومرونة، مستفيدين من قربهما الجغرافي وتكامل أدوارهما الاقتصادية. - شهد التبادل التجاري بين البلدين نمواً ملحوظاً، حيث ارتفع إلى 9.3 ملايين ريال سعودي في 2025، مما يعكس أهمية التعاون في تعزيز التكامل اللوجستي الخليجي.

في إطار تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، عقد مسؤولون من قطر والسعودية اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي لبحث آفاق تطوير التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية، بما ينعكس على انسيابية سلاسل الإمداد، وتسريع الإجراءات الجمركية، ورفع كفاءة حركة البضائع بين البلدين. ويأتي ذلك في سياق اهتمام متزايد لدى الجانبين بتطوير البنية التحتية التجارية واللوجستية، وتوسيع مجالات التنسيق المؤسسي بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية المشتركة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية حالياً والتي دفعت قطر والسعودية لتعزيز تنسيقهما؟ ما هي الآليات التنفيذية المحددة التي تم الاتفاق عليها لرفع كفاءة الإجراءات الجمركية وتسهيل حركة البضائع بين البلدين؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وتكتسب هذه الاجتماعات الثنائية بين الدوحة والرياض أهمية خاصة في ظل التحولات التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع الحاجة إلى ممرات تجارية أكثر كفاءة ومرونة. كما أن قرب البلدين جغرافياً، وتكامل أدوارهما الاقتصادية، يمنح التعاون في هذا الملف بعداً استراتيجياً يتجاوز الإطار الثنائي ليصل إلى خدمة حركة التجارة الإقليمية الأوسع.

وبحسب بيان وزارة التجارة والصناعة القطرية، شارك في الاجتماع من الجانب القطري، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، أحمد بن محمد السيد، إلى جانب مسؤولين من الجمارك والمواصلات، فيما شارك من الجانب السعودي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رميح بن محمد الرميح، ومحافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية محمد بن عبدالعزيز العبد الجبار ومسؤولون آخرون.

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وناقش الجانبان عدداً من الملفات المرتبطة بتسهيل التجارة، وتطوير الخدمات اللوجستية، ورفع كفاءة الإجراءات الجمركية، بما يدعم تدفق السلع ويقلص الزمن والكلفة في حركة النقل والتبادل. وتكتسب المباحثات أهمية خاصة لأنها تأتي في مرحلة تشهد فيها سلاسل الإمداد العالمية إعادة تشكيل بسبب التحولات الجيوسياسية وارتفاع تكلفة النقل وتزايد الحاجة إلى ممرات تجارية أكثر مرونة.

وفي هذا السياق، يعزز التعاون القطري السعودي فرص دعم التكامل اللوجستي الخليجي، لا سيما مع توسع التعاون في الموانئ، والربط البري والبحري، والنافذة التشغيلية التي تربط السوقين.

ويعكس الاجتماع انتقال التعاون من مستوى التنسيق العام إلى معالجة التفاصيل التنفيذية التي تمس مباشرةً بيئة الأعمال وسلاسل التوريد. كما أنه ينسجم مع تجارب سابقة جمعت مسؤولين من البلدين في ملفات النقل والتجارة والخدمات اللوجستية، بما يؤشر إلى وجود مسار مؤسسي متواصل وليس تحركاً عابراً.

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تأتي أهمية هذا اللقاء في وقت أصبحت فيه سلاسل الإمداد أحد أبرز محركات التنافس الاقتصادي بين الدول، خاصة مع صعود أهمية الموانئ والممرات البحرية والخدمات الجمركية الرقمية والمناطق الحرة. وشهد التبادل التجاري بين قطر السعودية قفزة خلال 2025، ليصل إلى 9.3 ملايين ريال سعودي (2.4 ملايين دولار) مقابل 5.5 ملايين ريال عام 2024 مسجلا نمواً بلغ 59.1% وفق بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية.