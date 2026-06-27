قطر وأميركا توسعان شراكتهما في الذكاء الاصطناعي عبر "باكس سيليكا"

- تعزيز التعاون التكنولوجي: وقّعت قطر والولايات المتحدة بيانًا مشتركًا لتعزيز التعاون في الذكاء الاصطناعي، كجزء من إعلان "باكس سيليكا"، مما يعكس توسع التعاون في القطاعات التكنولوجية والاقتصادية الواعدة. - أهداف استراتيجية مشتركة: يهدف الإعلان إلى تعزيز التعاون في التكنولوجيا المتقدمة، وأمن سلاسل الإمداد، وبناء منظومة اقتصادية مرنة ومستدامة، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والبنية التحتية السحابية. - دور قطر المتنامي: يعكس الإعلان دور قطر كشريك موثوق في التحالفات العالمية للتكنولوجيا المتقدمة، وتحولها إلى مركز للحوسبة والاتصال، مما يعزز مرونة واستدامة سلاسل الإمداد العالمية.

وقّع وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية القطري، أحمد بن محمد السيد، البيان المشترك بشأن فرص الذكاء الاصطناعي بين بلاده والولايات المتحدة الأميركية، وذلك بوصفه ملحقاً لإعلان "باكس سيليكا" (Pax Silica)، الذي جرى توقيعه في يناير/كانون الثاني الماضي، في خطوة تعكس اتساع نطاق التعاون الثنائي في القطاعات التكنولوجية والاقتصادية الواعدة.

وجاء التوقيع على هامش مشاركة وزير الدولة في أعمال قمة "باكس سيليكا" التي استضافتها العاصمة الأميركية واشنطن خلال الفترة من 23 إلى 25 يونيو/حزيران الجاري، بمشاركة الدول الأعضاء في المبادرة، وبحثت على مدى أيامها ملفات الصناعة والشركات من جهة، والحكومات وتعزيز التعاون البيني من جهة أخرى، وفق بيان لوزارة التجارة والصناعة القطرية اليوم السبت.

وكانت قطر والولايات المتحدة قد وقعتا في 12 يناير/كانون الثاني الماضي في الدوحة، إعلان "باكس سيليكا" في إطار توجه استراتيجي يهدف إلى تعزيز التعاون في التكنولوجيا المتقدمة، وأمن سلاسل الإمداد، ودعم منظومة اقتصادية أكثر مرونة واستدامة.

وقال وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون الاقتصادية ، جاكوب هيلبرغ، خلال حفل التوقيع في الدوحة إن "انضمام قطر إلى هذا التحالف للأمن الاقتصادي يؤكد استعداد المنطقة للعب دور محوري في تشكيل المستقبل"، مبيناً أن هذا التحالف يتميز بالقدرات وليس بالتحالفات التقليدية، إذ يجمع بين الدول التي تمتلك الموارد والرؤية الاستراتيجية لضمان مستقبل تكنولوجي مشترك، كما تتحول قطر من مورد تقليدي للطاقة إلى مركز للحوسبة والاتصال

ويُنظر إلى الإعلان باعتباره منصة تعاون تمتد إلى مجالات الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والبنية التحتية السحابية، والمعادن الحيوية، والخدمات اللوجستية.

ويعكس هذا المسار المشترك إدراكاً متزايداً لأهمية التكنولوجيا المتقدمة بوصفها عنصراً رئيسياً في إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي، خصوصاً في ظل التنافس الدولي على سلاسل القيمة الحساسة، والاعتماد المتنامي على مراكز البيانات، والرقائق الإلكترونية، والبنية الرقمية الداعمة للصناعات الحديثة.

ويشكل الإعلان إضافة نوعية لمسار الشراكة القطرية الأميركية، ويعكس الدور المتنامي لقطر كشريك موثوق في التحالفات العالمية للتكنولوجيا المتقدمة، ومساهم فاعل في بناء منظومة اقتصادية وتكنولوجية أكثر استقراراً واستدامة.

وتعد "باكس سيليكا "مبادرة دولية تقودها وزارة الخارجية الأميركية، وركزت عليها خلال عامي 2024-2025، وتهدف إلى تعزيز أمن وسلامة سلاسل التوريد للتكنولوجيا المتقدمة المرتبطة بعصر الذكاء الاصطناعي، وذلك بالشراكة مع عدد من الدول في أوروبا وشرق آسيا والشرق الأوسط والأميركيتَين، بما يدعم الابتكار، ويحمي التقنيات الأساسية، ويعزز مرونة واستدامة سلاسل الإمداد العالمية.

ويهدف إعلان "باكس سيليكا" المشترك بين قطر والولايات المتحدة بشكل رئيسي إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، وأمن سلاسل الإمداد، وحماية الموارد الحيوية. ويسعى هذا التحالف الاقتصادي والتكنولوجي المتقدّم إلى بناء منظومة اقتصادية أكثر مرونة واستدامة، وحماية التقنيات الأساسية من الضغوط الجيوسياسية العالمية.