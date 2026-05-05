قطر: منظومة غذائية متكاملة لدعم الاستقرار رغم تحديات الإمداد

- تتصدر قطر دول الخليج في الأمن الغذائي بفضل إدارة فعالة من وزارتي التجارة والصناعة والبلدية، مع تحقيق نسب اكتفاء ذاتي مرتفعة في الدواجن والألبان والخضروات، وتشغيل 138 مصنعاً غذائياً بكامل طاقته. - تلعب شركة حصاد الغذائية دوراً محورياً في تعزيز الأمن الغذائي من خلال تنويع مصادر الإمداد وتعزيز الإنتاج المحلي، مما يضمن مرونة في التكيف مع التحديات وضمان وصول السلع الأساسية. - تعتمد قطر على سياسات تنويع مصادر الإمداد وتعدد المسارات اللوجستية لمواجهة التحديات الإقليمية، مما يضمن استقرار الأسواق وقدرتها على مواجهة التوترات الجيوسياسية.

يتصدر ملف الأمن الغذائي أولويات دول الخليج، باعتباره أحد أهم عناصر الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الإقليم، ولا سيما المخاوف المرتبطة بإمكانية إغلاق مضيق هرمز. وفي هذا الإطار، تبرز قطر نموذجاً متقدماً في بناء منظومة غذائية مرنة قادرة على التعامل مع مختلف السيناريوهات.

وأكد مكتب الإعلام الدولي بدولة قطر أن وزارة التجارة والصناعة ووزارة البلدية نجحتا، عبر إدارة فاعلة ورؤية طويلة الأمد، في ترسيخ مكانة الدولة ضمن الدول الرائدة في مجال الأمن الغذائي. وأوضح المكتب، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، أن قطر حققت نسب اكتفاء ذاتي مرتفعة بلغت 99% في الدواجن الطازجة والألبان ومشتقاتها، و100% في الخضروات الطازجة خلال مواسمها. كما أشار إلى توفير أكثر من ألفي منتج محلي، وتشغيل 138 مصنعاً غذائياً يعمل بكامل طاقته.

وأضاف البيان أن استراتيجية الدولة تقوم على إدارة دقيقة للمخزون الاستراتيجي، مع الحفاظ عليه دون الحاجة إلى استخدامه حتى الآن، إلى جانب تفعيل أنظمة إنذار مبكر غذائية لرصد أي نقص محتمل في الإمدادات، بما يعزز استقرار الأسواق. ووفقاً لبيانات رسمية، فإن الاحتياطيات الاستراتيجية من المواد الغذائية تغطي 18 شهراً، ومياه الشرب تكفي أربعة أشهر، فيما يغطي المخزون الاستراتيجي من الأدوية الأساسية ستة أشهر.

— Qatar's International Media Office (@IMO_Qatar) May 5, 2026

وفي سياق تعزيز الأمن الغذائي، قال الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية، علي هلال الكواري، إن الشركة تعمل على تفعيل إجراءات الإمداد الاستراتيجي متعدد المسارات لتأمين السلع الغذائية الأساسية، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية "قنا". وأوضح أن هذه الإجراءات تُتخذ بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء المحليين، وتمثل ترجمة عملية لمراحل التخطيط وبناء الشراكات اللوجستية الاستراتيجية.

وأضاف أن استراتيجية الشركة (التابعة لصندوق الثروة السيادي) تقوم على تنويع مصادر الإمداد، وتعزيز الإنتاج المحلي، وبناء سلاسل إمداد غذائية مرنة قادرة على الصمود أمام مختلف التحديات، مشيراً إلى أن تفعيل هذه المسارات يمنح مرونة عالية للتكيف مع أي ظرف، ويضمن وصول السلع الأساسية دون انقطاع. كما أكد أن "حصاد" تتابع السوق المحلي ميدانياً بشكل مستمر، وتحدد أي فجوات في الإمداد للتدخل الفوري، إلى جانب تسيير شحنات دورية عبر عدة دول ضمن منظومة لوجستية متكاملة.

ووصف وزير البلدية ورئيس لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي، عبدالله بن حمد العطية، وضع الأمن الغذائي في قطر بأنه "مستقر وممتاز"، بفضل رؤية استباقية تأخذ في الاعتبار مختلف السيناريوهات، بما فيها إغلاق مضيق هرمز. وأوضح، في تصريحات لـ"تلفزيون قطر"، أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي (2024–2030) ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تعزيز الإنتاج المحلي، وإدارة المخزون الاستراتيجي، وتنويع مصادر الاستيراد.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن الأسواق تشهد استقراراً في توافر السلع، مع توفر مخزون استراتيجي كافٍ، وذلك بفضل الخطط الاستباقية التي وضعتها الوزارة للتعامل مع مختلف التحديات، إلى جانب وجود منظومة متكاملة لمتابعة حركة الأسواق ومستويات التخزين.

وتعكس المؤشرات الرسمية والتصريحات الحكومية مستوى الجاهزية الذي وصلت إليه قطر في ملف الأمن الغذائي، إذ نجحت في بناء منظومة متكاملة تجمع بين الإنتاج المحلي، والإدارة الفعالة للمخزون، وتنويع الإمدادات، بما يضمن استقرار الأسواق وقدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية المتواصلة منذ 28 فبراير/شباط الماضي.

ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه التحديات الإقليمية المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يُعد شرياناً رئيسياً لتدفق السلع والطاقة إلى المنطقة. ويعزز هذا الواقع أهمية السياسات التي تعتمد على تنويع مصادر الإمداد وتعدد المسارات اللوجستية، وهو ما يظهر بوضوح في النهج القطري.