قطر: مخزون الغذاء مستقر رغم إغلاق هرمز

- قطر مستعدة لضمان الأمن الغذائي رغم التوترات الجيوسياسية، بفضل مخزون استراتيجي يغطي الاحتياجات لأشهر، مع خطط مرنة تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالمتغيرات. - وضعت قطر استراتيجيات للأزمات تشمل تفعيل مسارات شحن متعددة، مع تأثر أسعار السلع بارتفاع تكاليف الشحن عالمياً، وتوقع زوال هذه الارتفاعات مع تحسن الظروف. - تعتمد قطر على أسواق متنوعة وتعزز الإنتاج المحلي، مع دور محوري للخطوط الجوية القطرية في استيراد السلع ومتابعة الاستهلاك لضمان استقرار السوق.

في ظل التوتر الجيوسياسي وإغلاق مضيق هرمز الذي يهدد سلاسل الإمداد العالمية، أكدت قطر جاهزيتها الكاملة لضمان الأمن الغذائي، مع مخزون استراتيجي يغطي احتياجات السكان لأشهر طويلة دون الحاجة إلى استخدامه حتى الآن. وبحسب وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل بن ثاني آل ثاني، فإن المخزون الغذائي يتمتع بوضع "ممتاز ومستقر"، ويغطي احتياجات جميع من هم في قطر من مواطنين ومقيمين.

وأشار الوزير، في حديث لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إلى أن العمل يجري بصورة مستمرة على تعزيز المخزون الغذائي وفق خطط مرنة تتكيف مع مختلف المتغيرات، انطلاقاً من نهج استباقي لا ينتظر وقوع الأزمات، بل يهدف إلى الحد من آثارها المحتملة. وتطرق إلى ضمان سرعة الإجراءات وانسيابية تدفق السلع من خلال تيسير متطلبات الاستيراد، مشدداً على أن الجهود لا تقتصر على الحفاظ على مستويات المخزون، بل تمتد إلى تعزيزها وضمان استدامتها، بالاستفادة من أنظمة الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالمتغيرات المستقبلية واتخاذ قرارات مدروسة في الوقت المناسب.

وفي ما يتعلق بالخطط والسيناريوهات، أوضح الشيخ فيصل بن ثاني أن الدولة حرصت منذ وقت مبكر على إعداد استراتيجيات متكاملة للأزمات تستند إلى سيناريوهات واضحة وفق درجات المخاطر وطبيعة الأحداث، مثل سيناريو إغلاق مضيق هرمز أو تعطل مسارات الشحن الرئيسية. وقد أُعدّت هذه الخطط استباقياً لضمان أعلى مستويات الجاهزية.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، إن استمرار تدفّق التجارة العالمية عبر مضيق هرمز "أمر حيوي للأمن الدولي"، رافضاً استخدامه ورقة ضغط أو مساومة، واصفاً الوضع في المضيق بأنه "طارئ". وشدّد على أن المضيق ظل تاريخياً ممراً آمناً للتجارة الدولية، وأن المطلوب حالياً ضمان أمنه واستدامة حركة الملاحة فيه عبر تعاون جميع الأطراف.

ولفت وزير التجارة إلى توفر منظومة متكاملة من الخطط البديلة والتدخلات الفعالة التي تغطي مختلف التطورات المحتملة، بما في ذلك تفعيل مسارات شحن متعددة جواً وبحراً وبراً، بحيث يمكن لأي منها على حدة تغطية احتياجات الدولة في حال تعطل المسارات الأخرى، إلى جانب إدارة عمليات التوزيع وإعادة التموين وضمان انسيابية سلاسل الإمداد، والتنسيق المسبق مع الموردين الدوليين وتنويع مصادرهم لتعزيز مرونة الاستجابة. وأشار إلى أن تأثر أسعار بعض السلع في ظل الظروف الحالية يعود إلى ارتفاع تكاليف الشحن والنقل عالمياً وزيادة تكاليف الإنتاج في دول المنشأ، نتيجة ارتباطها بأسعار النفط العالمية وما يتبعها من تضخم، ما أدى إلى ارتفاعات محدودة ومؤقتة يتوقع زوالها مع تحسن الظروف.

وحول ضمان تدفق السلع الغذائية، أشار وزير التجارة إلى أن الدولة تعتمد في استيراد المواد الغذائية على أسواق عالمية متنوعة تشمل دولاً آسيوية مثل باكستان والهند وأستراليا، ودولاً أوروبية مثل هولندا وأوكرانيا، إلى جانب التعاون مع دول الجوار، لا سيما السعودية وعُمان والإمارات. موضحاً أن الوزارة تعمل بالتوازي على تعزيز الإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي، إذ يضم القطاع الصناعي أكثر من 138 مصنعاً غذائياً قادراً على إنتاج ما يزيد على 700 سلعة، مع التوجه نحو دعم استيراد المواد الأولية والتصنيع محلياً بدلاً من استيراد المنتجات الجاهزة.

وفي سياق دعم الإمدادات، أكد فيصل بن ثاني أن الخطوط الجوية القطرية لعبت دوراً محورياً، من خلال تسيير رحلات شحن جوي مخصصة واستثمار الرحلات التجارية لنقل البضائع، ما أسهم في استيراد كميات كبيرة من السلع، بلغت نحو ألفي طن من الخضراوات والفواكه، وأكثر من 1200 طن من اللحوم الحمراء، إضافة إلى نحو 283 طناً من المأكولات البحرية منذ بداية الأزمة. وفي ما يخص توفر السلع في السوق المحلي، أوضح أن الوزارة تتابع حركة الاستهلاك عبر الربط الإلكتروني مع الموردين ومنافذ البيع، وقد جرى تتبّع أكثر من خمسة آلاف منتج وسلعة وتصنيفها إلى 206 مجموعات استهلاكية، مع التركيز على 57 مجموعة رئيسية وفق أنماط الاستهلاك ومستويات المخزون.

وبيّن الوزير أن اليوم الأول من الأزمة شهد ارتفاعاً استثنائياً في معدلات الشراء، حيث زاد استهلاك المياه المعبأة بأكثر من 24 ضعفاً، والحليب بأكثر من خمسة أضعاف، دون أن يؤثر ذلك على توفر السلع أو يستدعي استخدام المخزون الاستراتيجي، بفضل الجاهزية المسبقة وكفاءة إدارة السوق. ويُظهر الاستقرار الغذائي في قطر نجاح النهج الاستباقي الذي يحمي السكان من صدمات هرمز وتداعيات الحرب، مع تنويع الإمدادات والرقابة الصارمة.