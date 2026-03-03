قطر للطاقة توقف إنتاج البتروكيماويات

- أعلنت شركة قطر للطاقة عن وقف إنتاج بعض المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية، مثل اليوريا والبوليمرات، بعد هجوم إيراني على مرافقها في "راس لفان" و"مسيعيد"، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 54%. - قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال، تواجه تحديات اقتصادية محلية وعالمية بسبب توقف الإنتاج، حيث كانت تخطط لمضاعفة إنتاج اليوريا إلى 12.4 مليون طن سنوياً بحلول 2030. - تنتج قطر اليوريا عبر شركة "قافكو"، التي تمتلك حصة 15% من السوق العالمي، وتصدر إلى أكثر من 35 دولة، مع خطط لتوسيع الإنتاج في مسيعيد.

أعلنت شركة قطر للطاقة، اليوم الثلاثاء، عن بدء وقف إنتاج بعض منتجاتها الكيماوية والبتروكيماوية، مثل اليوريا والبوليمرات والميثانول والألومنيوم، عطفاً على قرار وقف إنتاج الغاز الطبيعي المُسال الذي بدأ أمس الاثنين، عقب هجوم إيراني بمسيرتَين على مرافق للشركة في مدينتَي "راس لفان" و"مسيعيد" الصناعيتَين، ولم يسفر الهجوم عن خسائر بشرية.

وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 54% فور وقف الغاز، مع مخاوف من تأثير متسلسل على الأسواق العالمية، وتعد قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المُسال، ما يجعل التوقف تحدياً للاقتصاد المحلي والعالمي ويبلغ حجم إنتاج قطر من اليوريا حالياً نحو ستة ملايين طن سنوياً، مع خطط لمضاعفته إلى 12.4 مليون طن قبل 2030.

وتنتج قطر من اليوريا بشكل رئيسي عبر شركة قطر للأسمدة الكيماوية "قافكو QAFCO"، التي تمتلك حصة 15% من السوق العالمي، وتصدر إلى أكثر من 35 دولة. وسيضيف المشروع الجديد في مسيعيد أربعة خطوط إنتاج مدعومة بثلاثة خطوط أمونيا، ما يجعلها أكبر منتج عالمي.

و تصل سعة الإنتاج البتروكيماوي الإجمالية إلى نحو 14 مليون طن سنوياً، بما في ذلك 2.1 مليون طن إيثيلين و1.7 مليون طن بولي إيثيلين عالي الكثافة، و يشمل ذلك البوليمرات في مجمع رأس لفان بقيمة ستة مليارات دولار.