"قطر للطاقة" توقع مذكرة تفاهم مع مصر حول الغاز في البحر المتوسط

- أعلنت شركة قطر للطاقة توقيع مذكرة تفاهم مع إكسون موبيل والحكومة المصرية لتطوير وتسويق اكتشافات الغاز في قبرص، مستفيدة من البنية التحتية المصرية لتصدير الغاز الطبيعي المسال، مما يعزز دور مصر كمركز محتمل لغاز شرق البحر الأبيض المتوسط. - تهدف المذكرة إلى تطوير حلول طاقة متكاملة ومستدامة تلبي الطلب الإقليمي المتزايد، وتعزز الربط بين الأسواق الإقليمية والدولية، مما يساهم في توسيع التعاون الإقليمي وتنويع مصادر الإمداد. - تواجه محطات تسييل الغاز المصرية تحديات في استغلال كامل طاقتها الإنتاجية، حيث تأثرت بعض خطوط الإنتاج بسبب تداعيات الحرب، مما يؤثر على الطاقة الإنتاجية للمنطقة.

أعلنت شركة قطر للطاقة، اليوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إكسون موبيل والحكومة المصرية لدراسة تطوير وتسويق اكتشافات الغاز في قبرص، عبر الاستفادة من البنية التحتية المصرية القائمة لتصدير الغاز والغاز الطبيعي المسال.

وأوضحت "قطر للطاقة"، في بيان، أن "المذكرة تتيح للأطراف الثلاثة دراسة فرص النمو المستقبلية والأطر التجارية المرنة التي توفرها مكانة مصر في المنطقة، بما يعزز دورها مركزاً محتملاً لغاز شرق البحر الأبيض المتوسط، ويدعم التكامل مع قبرص في مجال الغاز الطبيعي".

وأكد البيان أن "التعاون يجسد النوايا المشتركة للأطراف الموقّعة لتطوير حلول طاقة متكاملة ومستدامة تجارياً، تلبي الطلب الإقليمي المتزايد، وتدعم الربط بين الأسواق الإقليمية والدولية". وأضاف أن "الاتفاقية من شأنها تعزيز مكانة مصر في شرق البحر الأبيض المتوسط، من خلال شراكات قوية وتكامل في البنى التحتية، بما يساهم في توسيع التعاون الإقليمي وتنويع مصادر الإمداد".

وأفادت وكالة رويترز بأن "محطات تسييل الغاز المصرية، القادرة على تحويل الغاز إلى غاز طبيعي مسال للتصدير، لا تزال غير مستغلة بالكامل". كما أشارت إلى أن "قطاع الطاقة في المنطقة يواجه فترة تعاف طويلة من تداعيات الحرب، بعد تضرر اثنين من خطوط تسييل الغاز الطبيعي البالغ عددها 14 خطاً، مما أثر في 12.8 مليون طن سنوياً من الطاقة الإنتاجية لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات".

وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، سعد بن شريدة الكعبي، في تصريحات صحافية خلال مراسيم توقيع المذكرة إن "مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة عبر شرق البحر الأبيض المتوسط، من خلال إطلاق الإمكانات التجارية طويلة الأجل لموارد الغاز الطبيعي في المنطقة".

وأضاف "نتطلع إلى التعاون الوثيق مع الحكومة المصرية وشريكتنا الاستراتيجية إكسون موبيل لتحقيق أهداف هذه المذكرة، بما يخدم مصالح جميع الأطراف".