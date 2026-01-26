أعلنت شركة قطر للطاقة، اليوم الاثنين، عن توقيع اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد مع شركة "إير ليكيد" الفرنسية لتزويدها بـ300 مليون قدم مكعب سنوياً من غاز الهيليوم، في خطوة تعزز موقع قطر كأحد أبرز موردي هذا الغاز الحيوي على مستوى العالم.

وتمثل الاتفاقية الجديدة مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين الشركتين، إذ تعد "إير ليكيد" من أوائل العملاء الدوليين للهيليوم القطري، كما شاركت سابقاً في تزويد مصانع إنتاج الهيليوم في قطر بتقنياتها المتقدمة لمعالجة الغاز ونقله.

وجاءت الاتفاقية ضمن سلسلة من العقود الاستراتيجية التي وقّعتها "قطر للطاقة" خلال الأشهر الماضية، لتعزيز شبكة توريد الغاز والطاقة النظيفة عالمياً، إذ أبرمت الشركة مؤخراً اتفاقيات طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى الهند، والصين، وفرنسا، وكوريا الجنوبية، فضلاً عن شراكات في الهيدروجين الأزرق والطاقة الشمسية ضمن مشاريع التحول الطاقي. كما تعمل قطر للطاقة على تطوير إنتاج الهيليوم والهيدروجين الأخضر ليكون جزءاً من منظومة تنويع موارد الطاقة في مرحلة ما بعد توسعة حقل الشمال.

وبهذا التوقيع، تؤكد قطر للطاقة استمرارها في توسيع نطاق شراكاتها الصناعية والتكنولوجية، وترسيخ موقعها بوصفها مورداً عالمياً موثوقاً للطاقة النظيفة والغازات المتخصصة، في وقت يشهد فيه الطلب الدولي على الهيليوم نمواً متسارعاً مدفوعاً بالتحول الرقمي والصناعات عالية التقنية.

وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، الرئيس التنفيذي لـ "قطر للطاقة"، سعد بن شريده الكعبي، "تُعتبر إير ليكيد شريكاً استراتيجياً لنا منذ تدشين أول مصانع الهيليوم في قطر عام 2005، وقد أسهمت في تعزيز موثوقية إمداداتنا للأسواق العالمية. ويسعدنا مواصلة هذه الشراكة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الهيليوم عالي الجودة".

وأكد أن "قطر تُعد من أكبر مصدّري الهيليوم عالمياً"، مشيراً إلى أن "القدرة الإنتاجية ستتضاعف مع اكتمال مشاريع توسعة حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال، مما سيسهم في تلبية احتياجات قطاعات التكنولوجيا، والرعاية الصحية، والصناعات المتقدمة التي تعتمد على الهيليوم كعنصر أساسي في عملياتها".

ويُستخدم الهيليوم على نطاق واسع في تطبيقات استراتيجية تشمل أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، وصناعة أشباه الموصلات والألياف الضوئية، إلى جانب مجالات استكشاف الفضاء والغوص العميق واللحام الصناعي الدقيق، ما يجعله أحد أهم الغازات الصناعية في الاقتصاد العالمي الحديث.

وتُعد "إير ليكيد"، التي تأسست عام 1902 ومقرها باريس، إحدى أكبر شركات الغازات الصناعية في العالم وتعمل في أكثر من 70 دولة، و توفر الشركة حلولاً في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الصناعي والغازات المتخصصة، وتُعد مورداً رئيسياً للغازات الطبية والتقنيات الجوية والفضائية. وتُقيَّم قيمتها السوقية بأكثر من 90 مليار يورو، ما يجعلها من بين أكبر الشركات الأوروبية المدرجة في قطاع الطاقة والخدمات.