قطر للطاقة توسّع صفقاتها للاستكشاف في السواحل المصرية

- أعلنت قطر للطاقة عن اتفاقية مع إيني للاستحواذ على 40% من امتياز منطقة شمال رفح البحرية بمصر، مما يعزز حضورها في قطاع الطاقة المصري ويزيد استثماراتها في الاستكشاف البحري. - تأتي هذه الصفقة كجزء من استراتيجية قطر للطاقة لتوسيع وجودها في مصر، بعد توقيع اتفاقيات مشابهة مع شل وشيفرون وإكسون موبيل في مناطق بحرية أخرى. - تغطي منطقة شمال رفح البحرية مساحة 3,000 كيلومتر مربع بعمق يصل إلى 450 متراً، مما يبرز أهمية هذه الاستثمارات في تطوير مشاريع الطاقة الإقليمية.

أعلنت شركة قطر للطاقة، اليوم الاثنين، عن إبرام اتفاقية مع شركة إيني الإيطالية للاستحواذ على حصة مشاركة بنسبة 40% في امتياز منطقة شمال رفح البحرية للاستكشاف قبالة سواحل مصر، وذلك بعد موافقة الحكومة المصرية على بنود الاتفاقية. وبموجب الاتفاق، تحتفظ شركة إيني بنسبة 60% كمشغّل للمشروع.

وتُعد هذه الصفقة الثانية التي تبرمها "قطر للطاقة" قبالة السواحل المصرية خلال أقل من شهر، في إطار استراتيجية الشركة لتوسيع حضورها في قطاع الطاقة المصري وزيادة استثماراتها في مجال الاستكشاف البحري. وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، الرئيس التنفيذي لـ"قطر للطاقة"، سعد بن شريدة الكعبي، في بيان، إن الاتفاقية تعزز من حضور الشركة في مصر وتمثل خطوة مهمة في تطوير مشاريع الطاقة الإقليمية.

وتقع منطقة شمال رفح البحرية في البحر الأبيض المتوسط، قبالة الساحل الشمالي الشرقي لمصر، وتغطي مساحة تقارب 3,000 كيلومتر مربع، في أعماق مياه تصل إلى 450 متراً. ويُشار إلى أن "قطر للطاقة" كانت قد وقّعت في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري اتفاقية مع شركة شل، تستحوذ بموجبها على حصة مشاركة تبلغ 27% في منطقة شمال كليوباترا الواقعة قبالة سواحل مصر.

وتمتلك شركة شل (المشغّل) حصة مشاركة بنسبة 36%، وشركة شيفرون حصة 27%، وشركة ثروة للبترول نسبة 10%. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وقّعت "قطر للطاقة" اتفاقية مع شركة شيفرون، استحوذت بموجبها على حصة تبلغ 23% في اتفاقية الامتياز الخاصة بمنطقة شمال الضبعة البحرية في البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل المصرية. كذلك أبرمت في مايو/ أيار 2024 اتفاقية مع شركة إكسون موبيل، تستحوذ بموجبها على حصة تبلغ 40% في منطقتين استكشافيتين قبالة السواحل المصرية.