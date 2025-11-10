قطر للطاقة تورد اليوريا إلى ميتسوي اليابانية لمدة 20 عاماً

- اتفاقية استراتيجية طويلة الأمد: وقعت قطر للطاقة اتفاقية مع ميتسوي اليابانية لتوريد نصف مليون طن سنويًا من اليوريا لمدة 20 عامًا بدءًا من 2026، مما يعزز حضورها الدولي في سوق اليوريا الحيوي لدعم الزراعة والأمن الغذائي. - توسعة إنتاجية ضخمة: أعلنت قطر للطاقة عن بناء مجمع جديد لليوريا يضاعف الإنتاج إلى 12.4 مليون طن سنويًا بحلول نهاية العقد، مما يجعلها أكبر مصدر عالمي لليوريا. - ريادة عالمية في الإنتاج والتصدير: تُعد قطر من أكبر منتجي ومصدري اليوريا، حيث تُنتج في مدينة مسيعيد الصناعية وتُصدر إلى أكثر من 35 دولة، بحصة تبلغ 15% من الإمدادات العالمية.

وقعت شركة قطر للطاقة اتفاقية طويلة الأمد مع شركة ميتسوي اليابانية لتوريد نصف مليون طن سنويًا من مادة اليوريا، اعتبارًا من مطلع عام 2026 ولمدة 20 عامًا. وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد بن شريدة الكعبي، في بيان صادر عن الشركة اليوم الاثنين، إنّ قطر للطاقة، ومع تزايد الطلب العالمي على مادة اليوريا، تتطلع إلى تعزيز حضورها الدولي في إنتاج هذه المادة الحيوية التي تُسهم في دعم الزراعة والأمن الغذائي العالمي.

وأضاف الكعبي أنّ الشركة كانت قد أعلنت، في سبتمبر/أيلول 2024، عن بناء مجمّع جديد لإنتاج اليوريا بمواصفات عالمية، من شأنه رفع إنتاج قطر من هذه المادة إلى أكثر من ضعفي الكمية الحالية، ما يجعلها أكبر مصدّر لليوريا في العالم.

وتُعد قطر من أكبر منتجي ومصدّري اليوريا عالميًا، إذ تبلغ طاقتها الإنتاجية الحالية نحو ستة ملايين طن سنويًا، في حين سيضاعف المشروع الجديد الإنتاج إلى 12.4 مليون طن بحلول نهاية العقد الحالي. وتُنتَج اليوريا في مدينة مسيعيد الصناعية عبر شركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو)، من خلال تفاعل الأمونيا مع ثاني أكسيد الكربون تحت ضغط عالٍ، وهما مادتان تُنتجان محليًا في مصانع الأمونيا التابعة للشركة باستخدام الغاز الطبيعي مصدرًا رئيسيًا للطاقة.

كما تُعتبر قافكو اليوم أكبر منتج لليوريا والأمونيا من موقع واحد في العالم، وأكبر مصدر عالمي لليوريا بحصة تبلغ نحو 15% من الإمدادات العالمية، وتُصدّر منتجاتها إلى أكثر من 35 دولة حول العالم. وتُعد اليوريا من الأسمدة الصلبة عالية التركيز، وتحتوي على 46.6% من النيتروجين. وتُنتَج بتفاعل الأمونيا وثاني أكسيد الكربون تحت ضغط عالٍ، ثم تحويلها من حالتها السائلة إلى سماد صلب في المراحل النهائية من التصنيع.

يُذكر أن قطر للطاقة كانت قد وقّعت، في مايو/أيار 2024، اتفاقية مماثلة لتوريد 750 ألف طن سنويًا من اليوريا إلى شركة كوك للأسمدة في الولايات المتحدة، لمدة 15 عامًا.