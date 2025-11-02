قطر للطاقة تمنح"سامسونغ" عقداً لمشروع عزل الكربون وتخزينه

- منحت قطر للطاقة عقدًا لشركة سامسونغ سي آند تي لمشروع ضخم لالتقاط وتخزين 4.1 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، مما يعزز مكانة قطر في مجال الطاقة المستدامة. - يهدف المشروع إلى تقليل الانبعاثات من منشآت الغاز الطبيعي المسال في رأس لفان، ويعد جزءًا من استراتيجية قطر للطاقة لزيادة إنتاج الغاز إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول 2030. - من المتوقع بدء البناء في 2026، مع تقدير تكلفة المشروع بين 2 و2.5 مليار دولار، مما يعزز جهود قطر للطاقة في تقنيات احتجاز الكربون.

منحت شركة قطر للطاقة، شركة "سامسونغ سي آند تي" عقد الهندسة والتوريد والإنشاء لمشروع رئيسي لالتقاط ثاني أكسيد الكربون وعزله وتخزينه، والذي سيخدم منشآت الشركة القائمة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في مدينة رأس لفان الصناعية، ولم تكشف عن القيمة المالية للعقد.

وأوضحت "قطر للطاقة" في بيان اليوم الأحد، أن المشروع سيعمل على التقاط واحتجاز ما يصل إلى 4.1 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، مما يجعله واحداً من أكبر المشاريع من نوعها في العالم، ويضع قطر في مقدمة دول العالم التي تعمل على التقاط واحتجاز الكربون على نطاق واسع، معززاً دورها القيادي في توفير الطاقة المسؤولة والمستدامة.

ويهدف المشروع إلى التقاط واحتجاز الانبعاثات من خطوط إنتاج الغاز الطبيعي المسال ضمن مناطق رأس لفان الصناعية، ثم ضغط الكربون وحقنه في آبار خاصة، مستعيناً بأنظمة ضغط وأنابيب حديثة، ويعد جزءًا من استراتيجية "قطر للطاقة" للتقليل من الانبعاثات ورفع كفاءة منشآت إنتاج الغاز المسال ضمن خطط التوسع بحقل الشمال، والتي سترفع إنتاج قطر من 77 مليون طن من الغاز الطبيعي إلى 142 مليون طن سنوياً بحلول 2030.

واعتبر وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، الرئيس التنفيذي لـ"قطر للطاقة"، سعد بن شريده الكعبي، أن المشروع "الرائد "يدعم قدرات الشركة في مجال التقاط الكربون واحتجازه، ويعزز مكانتها مزوداً موثوقاً للطاقة منخفضة الكربون وبأسعار معقولة. مشيراً إلى أن جميع مشاريع توسعة الغاز الطبيعي المسال ستوظف هذه التقنيات بهدف التقاط أكثر من 11 مليون طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2035.

ومن المتوقع بدء عمليات البناء والتوريد خلال 2026 مع تسليم جزئي للمرافق في مرحلة التشغيل التجريبي خلال 2027.، وتقدَّر قيمة المشروع الإجمالية بين 2 و2.5 مليار دولار، استنادًا إلى العروض المقدمة من المقاولين الدوليين، ويمثل نقلة نوعية في جهود "قطر للطاقة" في مجال الطاقة النظيفة ويجعل منشآتها من بين الأكبر عالمياً في مجال تقنيات احتجاز الكربون الصناعية.

وفي عام 2019، أطلقت "قطر للطاقة" أول مشاريعها لالتقاط واحتجاز ثاني أكسيد الكربون بسعة 2.2 مليون طن سنوياً. كما سيقوم مشروعان جديدان تحت الإنشاء بخدمة مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي والجنوبي بالتقاط واحتجاز 2.1 مليون طن سنوياً و1.2 مليون طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون على التوالي.

وفي مارس /آذار 2021 أعلنت "قطر للبترول" قبل تغيير اسمها إلى "قطر للطاقة" منح عقد رئيسي لأعمال الهندسة والتوريد والبناء لمؤسسة سامسونغ الكورية الجنوبية للإنشاء والتجارة (Samsung C&T).

وتزيد القيمة الإجمالية للعقد على سبعة مليارات ريال (1.94 مليار دولار) ويتضمن توسعة مرافق تخزين وتحميل الغاز الطبيعي المسال بمدينة رأس لفان الصناعية، لمصلحة مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، ويشمل العقد إنشاء ثلاثة خزانات للغاز الطبيعي المسال، وثلاثة أرصفة لتحميل الغاز الطبيعي المسال لمشروع حقل الشمال الشرقي، وخيار لخزانين للغاز الطبيعي المسال، ورصيف واحد لتحميل الغاز الطبيعي المسال لمشروع حقل الشمال الجنوبي، بالإضافة إلى خطوط الأنابيب والتحميل المتعلقة بها.