- بدأت شركة قطر للطاقة في استعادة نشاطها في قطاع الغاز الطبيعي المسال بعد توقف بسبب هجمات عسكرية، حيث أعادت تشغيل خطين من أصل ثلاثة ضمن مشروع "قطر غاز-1" في رأس لفان. - يعتمد استئناف الإنتاج الكامل على أمن الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يشكل شرياناً رئيسياً لصادرات الطاقة، وسط تحذيرات بحرية إيرانية للسفن. - يُعتبر مضيق هرمز ممراً حيوياً لنحو خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية، مما يجعل أي تعطيل في إنتاج قطر يؤثر سريعاً على الأسعار العالمية وأمن الطاقة.

بدأت شركة قطر للطاقة التحرك نحو استعادة نشاطها في قطاع الغاز الطبيعي المسال مع استعدادها لاستئناف الإنتاج بعد توقف استمر لأسابيع نتيجة تداعيات أمنية. وأفاد مصدران مطلعان وكالة رويترز، اليوم الأربعاء، بأن الشركة تمضي في خطوات تدريجية لإعادة تشغيل منشآتها الحيوية.

وكانت قطر للطاقة قد أوقفت إنتاج الغاز الطبيعي المسال ومنتجاته المرتبطة في مارس/آذار الماضي، عقب هجمات عسكرية استهدفت منشآتها في رأس لفان ومسيعيد، ما أدى إلى تعطيل أحد أهم مراكز الطاقة في المنطقة. وبحسب أحد المصدرين، فقد نجحت الشركة بالفعل في إعادة تشغيل خطين من أصل ثلاثة ضمن مشروع "قطر غاز-1"، الذي يعد أول مشاريع الغاز الطبيعي المسال في البلاد. ويقع المشروع في مدينة رأس لفان الصناعية، ويضم ثلاثة خطوط تسييل تقليدية بطاقة إنتاجية إجمالية تقارب عشرة ملايين طن سنوياً، ما يجعله ركيزة أساسية في منظومة الإنتاج القطرية.

ورغم هذا التقدم، لا يزال استئناف الإنتاج بكامل طاقته مرتبطاً بعامل خارجي حاسم، يتمثل في أمن الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يشكل شرياناً رئيسياً لصادرات الطاقة العالمية. وأشارت مصادر بحرية إلى أن البحرية الإيرانية أصدرت تحذيرات للسفن التي تحاول عبور المضيق دون تنسيق مسبق مع طهران، مؤكدة استمرار القيود على حركة الملاحة.

ويمر نحو خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية عبر مضيق هرمز، ما يجعله أحد أكثر الممرات البحرية حساسية على مستوى العالم. وبسبب الحرب على إيران، باتت أسواق الطاقة عرضة لتقلبات حادة، خصوصاً في ظل اعتماد الدول المستوردة على الإمدادات الخليجية. وتُعد قطر من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال عالمياً، وبالتالي فإن أي تعطيل في إنتاجها أو صادراتها ينعكس سريعاً على الأسعار العالمية وأمن الطاقة، خاصة في أوروبا وآسيا التي تعتمد بشكل متزايد على الغاز المسال باعتباره بديلاً عن مصادر أخرى.