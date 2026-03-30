قطر للطاقة تعلن تشغيل أول خطوط إنتاج الغاز في غولدن باس بتكساس

- حقق مشروع "غولدن باس" للغاز الطبيعي المسال في تكساس إنجازاً مهماً بتفعيل أول إنتاج من خط الإنتاج الأول، مما يمهد الطريق لتصدير أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال، ويعزز أهدافه التجارية والاستراتيجية. - يُعتبر المشروع جزءاً من استراتيجية قطر للطاقة لاستثمار 20 مليار دولار في قطاع الطاقة الأميركي، ويُسهم في دعم أمن الطاقة العالمي وضمان الوصول إلى طاقة أنظف. - تعرضت منشآت قطر للطاقة لهجمات إيرانية، مما أدى إلى توقف الإنتاج وإعلان حالة "القوة القاهرة"، مع توقعات بصيانة تستغرق حتى خمس سنوات وخسائر تقدر بـ20 مليار دولار سنوياً.

كشفت شركة قطر للطاقة أن مشروع "غولدن باس" للغاز الطبيعي المسال في ولاية تكساس الأميركية، وهو مشروع مشترك بين قطر للطاقة وإكسون موبيل، قد حقق إنجازاً مهماً نحو التشغيل الكامل لمرافق إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتصديره، عبر تفعيل أول إنتاج من خط الإنتاج الأول من أصل ثلاثة خطوط تبلغ طاقتها الاجمالية 18 مليون طن سنوياً. وقالت في بيان، اليوم الاثنين، إن الإنتاج الأول من الغاز الطبيعي المسال يفتح الطريق أمام مشروع غولدن باس للغاز الطبيعي المسال لتصدير أول شحنة له من منشآته الواقعة في "سابين باس" في ولاية تكساس، من خلال عمليات مستدامة لتسييل الغاز، وتحقيق أهدافه التجارية والاستراتيجية.

واعتبر وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد بن شريده الكعبي أن الإنتاج الأول من الغاز الطبيعي المسال يحمل أهمية بالغة، حيث يُمثّل أحد أكبر قرارات الاستثمار في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال الأميركية، لافتاً إلى أن المرحلة التشغيلية ودخول مشروع غولدن باس للغاز الطبيعي المسال إلى السوق يأتيان في وقت بالغ الأهمية، إذ يحتل أمن الطاقة العالمي مكانة بارزة في جميع أجندات الطاقة حول العالم، معرباً عن تطلعه إلى "البدء الآمن والناجح لعمليات التصدير".

ويشكّل مشروع غولدن باس للغاز الطبيعي المسال جزءاً من استراتيجية واسعة النطاق لاستثمارات قطر للطاقة حول العالم، والتي خطط لها خلال العقد الماضي، وبحسب الكعبي، يمثل المشروع جزءاً مهماً من الخطط التي أعلنتها "قطر للطاقة" عام 2018 لاستثمار 20 مليار دولار في قطاع الطاقة الأميركي. وأضاف: "نشهد اليوم أولى ثمار هذه الاستراتيجية بعيدة النظر مع بدء تشغيل مشروع غولدن باس للغاز الطبيعي المسال، الذي سيلعب دوراً مهماً في دعم أمن الطاقة العالمي وضمان الوصول العادل والمتوازن إلى طاقة أنظف".

يذكر أن غولدن باس للغاز الطبيعي المسال هو مشروع مشترك بين قطر للطاقة التي تملك 70%، وإكسون موبيل المالكة لـ30%، وكانت الشركتان قد أعلنتا قرارهما النهائي لاستثمار أكثر من 10 مليارات دولار في مشروع التصدير في فبراير/ شباط عام 2019.

يُشار إلى أن قطر للطاقة أعلنت مطلع مارس/ آذار الجاري توقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات المرتبطة به بعد تعرض منشآتها في رأس لفان ومسيعيد لهجمات إيرانية بطائرات مسيرة وصواريخ في ظل الحرب الدائرة في المنطقة، ما أدى إلى أضرار في محطتين لتسييل الغاز، ما دفع الشركة إلى إعلان حالة "القوة القاهرة" لتعليق التزاماتها التعاقدية تجاه العملاء المتضررين، ومن أبرزهم الصين وإيطاليا وبلجيكا وكوريا الجنوبية، مع توقعات بصيانة تستغرق حتى خمس سنوات. وانخفضت قدرة التصدير من الغاز المسال القطري بنسبة 17%، مع خسائر تقدر بـ20 مليار دولار سنوياً، وتوقف إنتاج الألمنيوم والبتروكيماويات في قطر.