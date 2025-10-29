قطر للطاقة تزوّد شركة في الهند بالغاز لمدة 17 عاماً

- اتفاقية طويلة الأمد بين قطر للطاقة وشركة بترول ولاية غوجارات الهندية: تصدير مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال لمدة 17 عامًا بدءًا من 2026، مما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. - الهند كمستورد رئيسي للغاز القطري: تلبي قطر نصف احتياجات الهند من الغاز المسال، مع اتفاقيات متعددة مع شركات هندية مثل "غايل" و"بترونت"، مما يعكس الثقة المتبادلة. - رؤية مشتركة لمستقبل الطاقة: تهدف الاتفاقيات إلى تعزيز أمن الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة عبر حلول طاقة نظيفة، مع رفع نسبة الغاز في مزيج الطاقة الهندي إلى 15% بحلول 2030.

وقعت شركة قطر للطاقة اتفاقية بيع وشراء لتصدير مليون طن في العام من الغاز الطبيعي المسال إلى شركة بترول ولاية غوجارات في الهند، ولمدة 17 عاما. وأوضحت قطر للطاقة في بيان اليوم الأربعاء، أنه بموجب الاتفاقية ستسلم كميات الغاز الطبيعي المسال المتعاقد عليها إلى محطات في الهند اعتبارا من عام 2026.

وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، الرئيس التنفيذي لـ"قطر للطاقة"، سعد بن شريده الكعبي: "نوسع شراكتنا القيمة مع شركة بترول ولاية غوجارات من خلال هذه الاتفاقية طويلة الأمد، والتي تسلط الضوء على التزامنا المستمر بدعم احتياجات الهند المتزايدة من الطاقة". وتأتي اتفاقية البيع والشراء بين قطر للطاقة وشركة بترول ولاية غوجارات بناء على أول اتفاقية طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي المسال وقعت عام 2019. كما تعكس الثقة المستمرة بين الجانبين وتؤكد رؤيتهما المشتركة لمستقبل مستدام للطاقة وتعزيز التعاون الثنائي.

وتعتبر الهند ثاني أكبر مستورد للغاز القطري عالميًا، حيث يلبي الغاز القطري قرابة نصف احتياجات الهند السنوية من الغاز المسال، وترتبط قطر للطاقة مع شركات هندية بأكثر من اتفاقية، إذ في نهاية مارس/ آذارالماضي، جددت اتفاقاً مع شركة "غايل" الهندية المملوكة للدولة لتصدير الغاز لمدة خمس سنوات، تشمل شحنة واحدة شهريًا.

كما وقعت في يونيو/ تموز 2024 عقدا مع بترونت (أكبر مستوردي الغاز في الهند) لتصدير 7.5 ملايين طن سنويًا لمدة 20 عامًا، ليصل إجمالي الكميات المتعاقد عليها بين الطرفين إلى 8.5 ملايين طن سنويًا، وهذا يشكل نحو 35% من إجمالي واردات الغاز المسال الهندية السنوية. وتهدف الدولة الهندية لرفع نسبة الغاز في مزيج إنتاج الطاقة لديها إلى 15% بحلول 2030. وتعكس هذه العقود الرؤية المشتركة للجانبين لتعزيز أمن الطاقة وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة عبر حلول طاقة نظيفة.