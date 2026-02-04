قطر للطاقة تزود ماليزيا بالغاز الطبيعي المسال لمدة 20 عاماً

- اتفاقية قطر للطاقة وبتروناس: وقعت قطر للطاقة وبتروناس اتفاقية مدتها 20 عامًا لتوريد مليوني طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال إلى ماليزيا بدءًا من 2028، مما يعكس الثقة المتبادلة ورؤية مشتركة لمستقبل طاقة مستدام. - توسيع الشراكات العالمية: تسعى قطر للطاقة لتعزيز موقعها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال من خلال اتفاقيات طويلة الأجل، مثل صفقتها مع "جيرا" اليابانية لتوريد ثلاثة ملايين طن سنويًا لمدة 27 عامًا. - التحديات والفرص في سوق الغاز: تواجه أسواق الطاقة تقلبات، مما يبرز أهمية الغاز الطبيعي المسال. تستثمر بتروناس في حقول جديدة، بينما توسع قطر للطاقة حقل الشمال لزيادة إنتاجها بنسبة 64% بحلول 2027.

وقعت شركة قطر للطاقة وشركة بتروناس الماليزية اتفاقية بيع وشراء مدتها 20 عاما لتوريد مليوني طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى ماليزيا اعتبارا من عام 2028. ووقّع الاتفاقية كل من وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، سعد بن شريدة الكعبي والرئيس التنفيذي لمجموعة بتروناس تنغكو محمد توفيق، وذلك في احتفال خاص أقيم على هامش المؤتمر الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال "LNG2026" والمعرض المصاحب المنعقد حاليا في الدوحة.

وتعتبر هذه أول اتفاقية طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال بين قطر للطاقة وبتروناس، وهو ما يعكس وفق بيان قطر للطاقة، الثقة المتبادلة بين الشركتين، ويؤكد رؤيتهما المشتركة لمستقبل طاقة مستدام، ويعزز التعاون الثنائي بينهما. وقال الكعبي في معرض تعليقه بهذه المناسبة في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا": "يسرّ قطر للطاقة أن توقع هذه الاتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع شركة بتروناس، مؤكدين بذلك التزامنا المستمر بدعم احتياجات الطاقة المتزايدة في ماليزيا، وتلبية متطلبات عملائنا في جميع أنحاء العالم".

من جانبها، قالت بتروناس، إن شركة قطر للطاقة ستزودها بمليوني طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال في إطار اتفاقية مدتها 20 عاما، مما سيساعد في تلبية الطلب المتزايد على الغاز في الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا وسط تضاؤل الاحتياطيات. وهذه الاتفاقية الموقعة في مؤتمر (إل.إن.جي2026) في الدوحة هي أول اتفاقية توريد طويلة الأجل بين البلدين، وتأتي في أعقاب اتفاقية توريد غاز طبيعي مسال مدتها 27 عاما أبرمتها قطر مع اليابان الأسبوع الماضي.

وتسعى شركة بتروليوم ناسيونال، أو بتروناس، بنشاط إلى الاستثمار في حقول غاز طبيعي جديدة في الخارج وإقامة شراكات مع شركات أجنبية لتعزيز الاستخراج، مع السعي إلى إبرام صفقات استيراد للغاز الطبيعي المسال وسط انخفاض الاحتياطيات المحلية. وقالت بتروناس في بيان وفقا لوكالة رويترز اليوم الأربعاء، "ستلعب الكميات طويلة الأجل التي سنحصل عليها من خلال هذه الاتفاقية دورا حاسما في تعزيز أمن إمدادات الطاقة في ماليزيا، وضمان توفر غاز طبيعي مسال مستقر وموثوق به لتلبية الطلب المتزايد في ماليزيا".

وتتوقع ماليزيا، خامس أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، زيادة وارداتها بشدة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة من مراكز البيانات. ووقعت بتروناس اتفاقيات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال مع وودسايد إنرجي وكومنولث إل.إن.جي وفينتشر غلوبال وأدنوك في السنوات القليلة الماضية، وتخطط لإنشاء محطة ثالثة لإعادة التغويز. وقال تينجكو محمد توفيق الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة بتروناس، في حلقة نقاشية خلال المؤتمر الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال "LNG 2026" المنعقد في الدوحة أمس الثلاثاء، إن التحولات في الأسواق غيرت جوهر الشراكات في صناعة الغاز في ظل الحاجة المتزايدة إلى الطاقة خصوصا في آسيا حيث إن الشراكة الجديدة تستهدف تلبية الطلب المتنامي في آسيا والمحيط الهادئ، مع التركيز على دول جنوب شرق آسيا التي لا تزال تعاني نقصا في الإمدادات.

كما وقّعت شركة قطر للطاقة أمس الثلاثاء، اتفاقية بيع وشراء مع شركة "جيرا" أكبر مشتر للغاز الطبيعي المسال في العالم، لتوريد ثلاثة ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال إلى اليابان لمدة 27 عاماً، اعتباراً من عام 2028. وجاء توقيع الاتفاقية على هامش المؤتمر ذات، ووقّع الاتفاقية كلّ من وزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد بن شريده الكعبي، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي العالمي لشركة جيرا يوكيو كاني.

وقال كاني في حلقة نقاشية ضمن أعمال المؤتمر أمس، إن أسواق الطاقة تشهد تقلبات غير مسبوقة على ثلاثة مستويات: يومية، وطويلة الأجل، وموسمية. وأكد أن الغاز الطبيعي المسال هو "الحل العملي الأسرع" لمعالجة تقلبات الطاقة المتجددة وتلبية الطلب المتزايد من مراكز البيانات، مشددا على أهمية تنويع مصادر الإمداد، وتطوير قدرات التداول، والاستثمار في تقنيات خفض الانبعاثات باستخدام البنية التحتية القائمة.

وتعكس هذه الاتفاقية اهتمام قطر للطاقة بتعزيز الشراكات العالمية، والترويج لحلول طاقة أنظف، ودعم أهداف التنمية الاقتصادية في الأسواق الرئيسية حول العالم. كما تعزز الصفقات الجديدة موقع قطر بوصفها أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال منخفض التكلفة، مدعوماً باحتياطيات حقل الشمال التي تبلغ 23.8 تريليون متر مكعب، وتراهن قطر للطاقة على مشروعها الضخم لتوسيع حقل الشمال، والذي من المتوقع أن ينتج أول غاز طبيعي مسال في النصف الثاني من هذا العام ويساعد في تعزيز مكانتها بوصفها ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

ومن المتوقع أن ينتج المشروع 126 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال بحلول 2027، مما سيعزز إنتاج قطر للطاقة بنحو 64% من إنتاجها الحالي البالغ 77 مليون طن سنويا. وأظهرت بيانات شركة التحليلات كبلر أن قطر صدرت أكثر من 81 مليون طن من الوقود العام الماضي.

(قنا، رويترز، العربي الجديد)