قطر للطاقة: اتفاق لتزويد اليابان بالغاز لـ27 عاماً

وقّعت شركة قطر للطاقة اتفاقية بيع وشراء مع شركة "جيرا" لتوريد ثلاثة ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال إلى اليابان لمدة 27 عاماً، اعتباراً من عام 2028. وجاء توقيع الاتفاقية اليوم الثلاثاء على هامش المؤتمر الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال "LNG 2026" المنعقد في الدوحة. ووقّع الاتفاقية كلّ من وزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد بن شريده الكعبي، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي العالمي لشركة جيرا يوكيو كاني.

وفي السياق، أشاد الكعبي بالعلاقة الراسخة مع شركة جيرا، مؤكداً أنها "شريك استراتيجي وإحدى أبرز شركات الغاز الطبيعي المسال في العالم"، مجدداً التزام قطر للطاقة بدعم احتياجات اليابان من الطاقة على المدى الطويل. وأوضح أن التعاون بين الجانبين يعود إلى بداية التسعينيات، وهو ما يعكس الروابط الوثيقة بين الشركتين ورغبتهما المشتركة في توفير إمدادات آمنة وموثوق بها من الغاز الطبيعي المسال لدعم النمو الاقتصادي في اليابان.

وتعزز الصفقة الجديدة موقع قطر بوصفها أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال منخفض التكلفة، مدعوماً باحتياطيات حقل الشمال التي تبلغ 23.8 تريليون متر مكعب، كما تسهم في استقرار أسعار الطاقة في اليابان في ظل التوترات الجيوسياسية. وتؤكد قطر التزامها بأمن الطاقة الياباني، إذ يمثل السوق الياباني جزءاً أساسياً من صادراتها التي تصل إلى نحو 105 مليارات متر مكعب سنوياً عبر عقود طويلة الأمد.

ويعود التعاون بين قطر للطاقة ونظيراتها اليابانية إلى التسعينيات، حين جرى توقيع أول اتفاقيات توريد الغاز المسال مع عملاء يابانيين، من بينهم شركة تشوبو إلكتريك التي اندمجت لاحقاً في شركة جيرا، لتسليم ملايين الأطنان سنوياً على مدى عقود. وتستمر هذه العلاقة عبر عقود حالية تنتهي بنهاية العقد الجاري، من بينها عقد جيرا لتوريد 700 ألف طن سنوياً حتى عام 2028، ما يجعل الصفقة الجديدة امتداداً طبيعياً لضمان استقرار الإمدادات.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقّعت قطر للطاقة أيضاً اتفاقية طويلة الأمد لتوريد نصف مليون طن سنوياً من اليوريا إلى شركة ميتسوي اليابانية لمدة 20 عاماً، اعتباراً من مطلع عام 2026. وتُعد شركة جيرا أكبر منتج للطاقة في اليابان، إذ تعمل في مختلف مراحل سلسلة الطاقة، وتشكل شريكاً رئيسياً في دعم نمو الاقتصاد الياباني عبر إمدادات الغاز الطبيعي المسال.