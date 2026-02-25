قطر للطاقة: إرساء عقود هندسة وإنشاء حقل الشمال الغربي للغاز

- أعلنت قطر للطاقة عن مشروع حقل الشمال الغربي لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنوياً، مع إنشاء خطين عملاقين بطاقة 16 مليون طن سنوياً، وإنتاج 175 ألف برميل نفط مكافئ يومياً. - يركز المشروع على الأداء البيئي بتقنيات احتجاز الكربون بطاقة 1.1 مليون طن سنوياً، ويهدف للوصول إلى 11 مليون طن بحلول 2035، مع استخدام الطاقة الشمسية لتقليل البصمة الكربونية. - من المتوقع تصدير أولى شحنات الغاز بنهاية العقد الحالي، مما يعزز مرونة قطر في توقيع عقود طويلة الأجل مع آسيا وأوروبا.

أعلنت شركة قطر للطاقة ترسية عقد الهندسة والمشتريات والإنشاءات لخطوط إنتاج الغاز الطبيعي المسال لمشروع حقل الشمال الغربي، إلى تحالف يضم كلاً من شركات تكنيب إنرغيز، واتحاد المقاولين، وخليج آسيا للمقاولات، في خطوة تمثل الحلقة الأخيرة في سلسلة مشاريع التوسعة التي سترفع الطاقة الإنتاجية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى نحو 142 مليون طن سنوياً، ما يعزّز مكانتها بوصفها أكبر مورّد للغاز الطبيعي المسال عالمياً.

ويتضمن نطاق العقد إنشاء خطين عملاقين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بطاقة إجمالية قدرها 16 مليون طن سنوياً، إلى جانب الوحدات والمرافق المصاحبة لمعالجة الغاز واستخلاص سوائل الغاز الطبيعي والهيليوم. كما سيُنتج المشروع قرابة 175 ألف برميل نفط مكافئ يومياً من المكثفات والإيثان وغاز البترول المسال، بما يدعم تنويع تدفقات الإيرادات الهيدروكربونية للدولة ويزيد من القيمة المضافة للغاز المنتج.

وأكد وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، الرئيس التنفيذي لـ"قطر للطاقة"، سعد بن شريدة الكعبي، أن هذا العقد يشكل إضافة نوعية في مسار تنفيذ أكبر برنامج توسعة في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال، مشيراً إلى أن المشروع يعكس التزام دولة قطر بتلبية الطلب العالمي المتزايد على الغاز، بما هو مصدر طاقة موثوق ذو انبعاثات أقل مقارنة بالوقود الأحفوري التقليدي.

وأوضح أن مشروع حقل الشمال الغربي يسير على خطى مشروعي حقل الشمال الشرقي (32 مليون طن سنوياً) وحقل الشمال الجنوبي (16 مليون طن سنوياً)، مع تركيز كبير على الأداء البيئي وتقليل البصمة الكربونية، وفق بيان للشركة اليوم الأربعاء. ويتضمن المشروع طاقة احتجاز وتخزين لثاني أكسيد الكربون تبلغ نحو 1.1 مليون طن سنوياً، في إطار منظومة أوسع تستهدف قطر للطاقة من خلالها الوصول إلى قدرة احتجاز وتخزين تتجاوز 11 مليون طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2035، بما ينسجم مع التزامات الدولة تجاه خفض الانبعاثات وتنفيذ استراتيجية قطر للطاقة المستدامة.

كما سيساهم مشروع "استرداد الغاز المتبخر" في استعادة ما يعادل 0.42 مليون طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون، الأمر الذي يحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ويحسّن كفاءة استغلال الموارد. وسيوفَّرالمشروع جزءا كبيرا من احتياجات المشروع من الطاقة الكهربائية من محطات الطاقة الشمسية في قطر، ما يُعمّق دمج الطاقة المتجددة في سلسلة القيمة لقطاع الغاز الطبيعي المسال، ويعزز تنافسية المنتج القطري في الأسواق التي باتت تمنح وزناً أكبر لبصمة الكربون في عقود الطاقة طويلة الأجل.

ومن المتوقع أن تُصدَّر أولى شحنات الغاز الطبيعي المسال من مشروع حقل الشمال الغربي بنهاية العقد الحالي، ما يضيف طاقة جديدة إلى منظومة الإمدادات العالمية في توقيت دقيق يشهد استمرار التقلبات في أسواق الطاقة. ويمثّل حقل الشمال الغربي المرحلة الأحدث في برنامج توسعة ضخم بدأ بحقل الشمال الشرقي ثم الجنوبي، بحيث تتحول قطر من منتج رئيس للغاز الطبيعي المسال إلى "المنتِج المرجعي" الذي تُقاس عليه طاقات الإمداد والأسعار والتوجهات في السوق العالمية.

وتمنح هذه الزيادة المتدرجة في الطاقة الإنتاجية، قطر مرونة أكبر في توقيع عقود طويلة الأجل مع آسيا وأوروبا، وتعزّز قدرتها على إعادة توجيه الإمدادات وفقاً لتطورات الطلب والأسعار. ولا يعتبر حقل الشمال الغربي توسعة كمية فقط، بل أيضاً توسعة نوعية، تعزّز تموضع الغاز القطري كخيار انتقالي في مسار التحول الطاقي العالمي، بالاعتماد على تقنيات احتجاز الكربون والطاقة الشمسية وتحسين كفاءة تشغيل مرافق الغاز الطبيعي المسال.