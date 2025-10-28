قطر للضيافة: دورة عاشرة و150 مشاركاً من 20 دولة

- انطلقت الدورة العاشرة من معرض قطر للضيافة بمشاركة 150 عارضًا من 20 دولة، مما يعزز مكانة قطر كمركز إقليمي للأعمال في الضيافة والسياحة. - يلعب المعرض دورًا محوريًا في تطوير قطاع الضيافة في قطر، ويشجع التعاون الثقافي مع دول مثل الأرجنتين وتشيلي، ويستضيف مسابقات عالمية. - يحقق قطاع السياحة في قطر نموًا مستمرًا، حيث استقبل 2.6 مليون زائر في النصف الأول من 2025، مع توقعات بزيادة المفاتيح الفندقية والاستثمارات بحلول 2030.

انطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة العاشرة من معرض قطر للضيافة في مركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض، والتي تستمر ثلاثة أيام، بمشاركة 150 عارضًا، من بينهم 50 عارضًا يمثلون 20 دولة، من أبرزها الهند، وإيطاليا، وروسيا، والصين، وهولندا، والإمارات، والجزائر، وسلطنة عُمان، ومصر.

وتغطي النسخة العاشرة مجموعة واسعة من القطاعات تشمل الفنادق والمنتجعات، والتصميم الداخلي والأثاث، والأغذية والمشروبات، ومعدات المطاعم والتموين، وحلول التكنولوجيا، وأنظمة الضيافة الصديقة للبيئة، في انعكاس لمكانة قطر باعتبارها مركزا إقليميا للأعمال والاستثمار في مجالي الضيافة والسياحة.

وأكد رئيس قطاع تنمية السياحة في قطر للسياحة عمر عبد الرحمن الجابر، في تصريح على هامش الافتتاح، أن المعرض يواصل أداء دور محوري في تطوير منظومة الضيافة والسياحة في البلاد، مشيرًا إلى أنه أصبح منصة رئيسية تجمع بين الشركاء المحليين والدوليين، وتشجع الاستثمار، وتدعم التميز في مختلف جوانب القطاع، من الفنادق والمطاعم والمقاهي إلى الابتكار في الخدمات وتعزيز ممارسات الاستدامة.

من جانبها، اعتبرت مديرة الشؤون التجارية والعمليات في الشركة الدولية للمعارض في قطر، حياة بيان، أن النسخة العاشرة تمثل "محطة بارزة في مسيرة المعرض الناجحة، بوصفه الحدث الأبرز في قطاع الضيافة، إذ يربط بين المستثمرين والموردين والفنادق والخبراء، ويوفر فرصًا قيّمة لتبادل الخبرات وإقامة الشراكات الداعمة لنمو القطاع".

وفي إطار برنامج الأعوام الثقافية، يسلط المعرض الضوء على التعاون الثقافي بين قطر والأرجنتين وتشيلي، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومتاحف قطر، في تجسيد للتكامل بين الثقافة والضيافة، وتعزيز صورة قطر كدولة منفتحة ومتنوعة ثقافيًا ومتواصلة عالميًا. ويشهد المعرض تنظيم مسابقة "بوكوز دور"– التصفيات الوطنية في قطر 2025، وهي من أعرق مسابقات الطهي في العالم، وتشكل منصة لانطلاق الطهاة القطريين نحو العالمية وإبراز مواهبهم أمام جمهور دولي. كما يتضمن المعرض بطولة العالم للحلويات التي تجمع عددًا من الطهاة لاستعراض مهاراتهم الإبداعية في فنون صناعة الحلويات. ويستضيف الحدث أيضًا حفل "سفراء التميز" لتكريم المؤسسات والعلامات التجارية التي كان لها دور بارز في تطوير قطاع الضيافة في قطر.

وقال مدير مطاعم قصر الياسمين محمد جمال، لـ"العربي الجديد"، إنه يشارك في المعرض ضمن ركن السفارة السورية في قطر، الذي يقدم لرواد المعرض لمحة عن الضيافة السورية عبر أطعمة وحلويات ومشروبات مختارة تعكس ثقافة وتنوع المأكولات السورية، مؤكدًا أن المعرض الذي بلغ عامه العاشر "يساهم بفعالية في تنشيط وتطوير الصناعة السياحية محليًا وخارجيًا، مع طموح لتحقيق مزيد من النجاح في السنوات المقبلة".

ويواصل قطاع السياحة في قطر تحقيق نمو مستمر، إذ استقبل أكثر من 2.6 مليون زائر خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وساهم القطاع بنحو 55 مليار ريال (15.1 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، أي ما يعادل قرابة 8% من الاقتصاد الوطني، بزيادة 14% عن عام 2023.

ومن المتوقع أن يصل عدد المفاتيح الفندقية في قطر إلى أكثر من 56 ألف مفتاح مع نهاية العام الجاري، مع إنفاق يناهز 45 مليار دولار لتوسيع قطاع السياحة بحلول عام 2030، ضمن الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030، ما يجعل السوق القطرية الأسرع نموًا في المنطقة. وتستورد قطر ما قيمته نحو 3 مليارات دولار سنويًا من منتجات الأغذية والمشروبات لتلبية الطلب المحلي، وبلغت قيمة استهلاك الأغذية والمنتجات العضوية 778.9 مليون دولار في عام 2022 بمعدل نمو سنوي مركب 5.4%، ومن المتوقع أن تصل إلى 820 مليون دولار خلال عام 2025.