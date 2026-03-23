قطر: عودة العمل حضورياً في القطاع الحكومي اعتباراً من غد الثلاثاء 

- أعلن ديوان الخدمة المدنية في قطر عن عودة الموظفين للعمل حضورياً في الوزارات والمؤسسات الحكومية اعتباراً من الثلاثاء، بناءً على توجيهات مجلس الوزراء، مع استئناف العمل الطبيعي في المؤسسات المالية. - جامعة قطر ووزارة التربية والتعليم أعلنتا عن استئناف الدراسة والعمل حضورياً، مع عودة تدريجية للطلبة في المدارس ورياض الأطفال، واستمرار التعليم عن بُعد مؤقتاً حتى الخميس. - مؤسسة حمد الطبية تستأنف العمل في عياداتها ومرافقها الصحية بعد استقرار الأوضاع، مما يعكس انتقال قطر من إدارة الأزمة إلى استعادة الإيقاع الطبيعي للعمل المؤسسي.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في قطر، اليوم الاثنين، عودة جميع الموظفين في الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة لأداء أعمالهم حضورياً من مقار العمل اعتباراً من غد الثلاثاء، وذلك استناداً إلى البيان الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 8 مارس/ آذار الجاري بشأن تنظيم العمل عن بُعد.

وفي السياق نفسه، أكد مصرف قطر المركزي عودة العمل إلى طبيعته في المؤسسات المالية بالدولة اعتباراً من الغد، موضحاً في بيان على حسابه الرسمي في منصة إكس أن القرار يأتي تنفيذاً لتوجيهات الجهات المختصة لاستئناف العمل وفق الأنظمة المعمول بها.

كما أعلنت جامعة قطر استئناف الدراسة والعمل حضورياً داخل الحرم الجامعي للطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية اعتباراً من الثلاثاء، مؤكدة التزامها الكامل بالتعليمات الرسمية ذات الصلة، وداعية جميع منتسبيها إلى التقيد بالجداول الدراسية ومواعيد الدوام المعتمدة.

تحديثات بشأن العودة إلى العمل و الدراسة داخل الحرم الجامعي #جامعة_قطر pic.twitter.com/E3emz8UKfT — جامعة قطر (@QatarUniversity) March 23, 2026

أما وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، فقد أعلنت عن استئناف الدراسة الحضورية تدريجياً في مختلف المؤسسات التعليمية اعتباراً من الغد، على أن تعود الدراسة بالحضور الكامل لجميع الطلبة في المدارس ورياض الأطفال ابتداءً من الأحد المقبل.

وأوضح بيان الوزارة أن دور الحضانة ستستأنف الرعاية حضورياً للأطفال والهيئات التدريسية والإدارية اعتباراً من الأربعاء، فيما سيستمر التعليم عن بُعد مؤقتاً في المدارس ورياض الأطفال حتى الخميس، مع عودة الكوادر الإدارية والتدريسية إلى المدارس الأربعاء لضمان الاستعداد الكامل لاستقبال الطلبة الأحد المقبل. كما تبدأ مؤسسات التعليم العالي الدراسة الحضورية وفق الجداول المعتمدة اعتباراً من الأربعاء.

بيان صحفي بشأن ترتيبات استئناف الدراسة الحضورية في المؤسسات التعليمية بعد إجازة عيد الفطر المبارك.



Press release on arrangements for the resumption of in-person learning in educational institutions following Eid Al-Fitr holiday.#وزارة_التربية_والتعليم_والتعليم_العالي pic.twitter.com/keweoPDASD — وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي (@Qatar_Edu) March 23, 2026

وأفادت مؤسسة حمد الطبية باستئناف العمل في جميع عياداتها ومرافقها الصحية بالشكل المعتاد اعتباراً من يوم الثلاثاء.

ويأتي هذا القرار بعد فترة من العمل عن بُعد وتخفيف الحضور إلى مقار العمل، والتي تبنّتها الدولة بصورة استثنائية عقب استهداف قطر بهجمات صاروخية من قبل إيران طاولت منشآت للطاقة، وما رافقها من إجراءات احترازية شملت تشديد التدابير الأمنية وإغلاق المجال الجوي القطري مؤقتاً حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين وحماية البنية التحتية الحيوية.

تستأنف عيادات ومرافق مؤسسة حمد الطبية عملها غداً الثلاثاء 24 مارس 2026، وفق المواعيد المعتادة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك pic.twitter.com/zylH18Q3o5 — مؤسسة حمد الطبية (@HMC_Qatar) March 23, 2026

وأتاح العمل عن بُعد استمرار الخدمات الحكومية الأساسية وتقليل المخاطر على الموظفين، مع الاستفادة من البنية الرقمية المتطورة التي عملت الدولة على ترسيخها خلال السنوات الماضية. ومع استقرار الأوضاع تدريجياً واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز حماية المنشآت الحيوية، جاء قرار عودة العمل من المقار الحكومية ليؤكد انتقال الدولة من مرحلة إدارة الأزمة إلى مرحلة استعادة الإيقاع الطبيعي للعمل المؤسسي، مع استمرار الجاهزية لأي تطورات .