قطر: سندات وصكوك إسلامية بـ 1.7 مليار دولار في يونيو

- يشهد مصرف قطر المركزي استحقاق أربعة إصدارات من السندات والصكوك بقيمة 6.25 مليارات ريال، مما يعكس إدارة نشطة للدين المحلي ويختبر قدرة السوق على استيعاب إعادة التمويل بسلاسة. - تتضمن الاستحقاقات سندات وصكوك بأجال وعوائد مختلفة، مما يعزز تنويع أدوات الدين وجذب قاعدة مستثمرين أوسع، ويدعم السيولة الحكومية وتنويع مصادر التمويل. - استقرار العائدات عند 5% للأجل القصير و4.15% للأجل الأطول يعكس ثقة في الجدارة الائتمانية، ويشير إلى توازن المخاطر والسيولة في السوق المحلية.

يشهد مصرف قطر المركزي خلال الأسبوع الجاري استحقاق أربعة إصدارات من السندات الحكومية والصكوك الإسلامية بقيمة إجمالية تبلغ 6.250 مليارات ريال (1.71 مليار دولار)، في واحدة من أكبر موجات الاستحقاق المتزامنة خلال الفترة الأخيرة، ما يسلط الضوء على استمرار إدارة قطر النشطة لملف الدين المحلي بالريال.

وبحسب البيانات المتداولة، يستحق في 2 يونيو/حزيران المقبل إصدار سندات حكومية بقيمة 1.7 مليار ريال لأجَل عامين وبمعدل عائد 5%، إلى جانب استحقاق إصدار صكوك إسلامية بـ 550 مليون ريال بالأجَل والعائد نفسيهما، لترتفع قيمة استحقاقات ذلك اليوم إلى 2.25 مليار ريال.

كما يشهد 3 يونيو/حزيران استحقاق إصدار صكوك إسلامية بقيمة 1.7 مليار ريال لأجل ثماني سنوات وبمعدل عائد 4.15%، إضافة إلى استحقاق سندات حكومية بقيمة 2.3 مليار ريال بالأجَل والعائد نفسيهما، ليصل إجمالي هذا الاستحقاقات إلى أربعة مليارات ريال.

وتأتي هذه الاستحقاقات ضمن نهج اعتيادي لإدارة محفظة أدوات الدين السيادية في قطر، إذ يجري عادة تدوير الإصدارات المستحقة عبر السوق المحلية بما يحافظ على انتظام منحنى العائد ويعزز عمق السوق المالية.

وشهدت الأشهر الماضية إصدار قطر لأدوات دين سيادية بأحجام مختلفة، منها إصدارات بمليارات الريالات وبآجال متعدّدة، ما يعكس اعتماد التمويل المحلي كأداة مرنة لدعم إدارة السيولة الحكومية وتنويع مصادر التمويل. ولا تكمن الأهمية الأساسية لهذه الاستحقاقات في حجمها فحسب، بل في كونها اختباراً لمدى قدرة السوق المحلية على استيعاب إعادة التمويل بسلاسة، خصوصاً مع تزامن استحقاق سندات وصكوك في آجال قصيرة ومتوسطة وطويلة.

كما أن تكرار الإصدارَين المتوازيَين، التقليدي والإسلامي، يعكس رغبة واضحة في الحفاظ على قاعدة مستثمرين أوسع، وجذب شرائح مصرفية ومؤسساتية مختلفة، وهو ما يدعم تنويع أدوات إدارة الدين في الدولة الخليجية.

من زاوية الأسواق، فإنّ استقرار العائد عند مستويات 5% للأجل القصير و4.15% للأجل الأطول نسبياً يوحي بتوقعات متوازنة حيال المخاطر والسيولة، ويشير إلى وجود ثقة في الجدارة الائتمانية والقدرة على إعادة التمويل دون ضغوط استثنائية.

وتستخدم في البيئات المالية الخليجية، السندات والصكوك الحكومية ليس لتمويل الإنفاق فحسب، بل أيضاً كأداة مرجعية لتسعير الائتمان المحلي وتطوير سوق المال، وهو ما يمنح هذه الاستحقاقات بعداً يتجاوز مجرد السداد الدوري، كما أن انتظام الاستحقاقات مع إصدار بدائل جديدة يساعد على إبقاء السيولة نشطة داخل النظام المصرفي، ويمنح البنوك أدوات استثمار آمنة وقابلة للتداول، وهو عنصر مهم في إدارة التوازن بين النمو والاستقرار المالي.