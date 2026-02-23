- يشهد قطاع التكنولوجيا المالية الإسلامية نموًا ملحوظًا، مع توقعات بارتفاع حجم السوق إلى 341 مليار دولار بحلول 2029، وتقرير "GIFT" يبرز قطر في المرتبة السابعة عالميًا كبيئة حاضنة. - يواجه القطاع تحديات مثل صعوبة التمويل والامتثال التنظيمي، لكن مجالات التمويل البديل وإدارة الثروات تشهد نشاطًا متزايدًا، مع التركيز على نمو الأصول الرقمية. - تلعب قطر دورًا محوريًا في تطوير التكنولوجيا المالية الإسلامية عبر مركز قطر للمال، مما يعزز مكانتها كمحور للتطور المالي والتقني في العالم الإسلامي.

شهد قطاع التكنولوجيا المالية الإسلامية طفرة نوعية مع توقعات بارتفاع حجم السوق العالمية إلى 341 مليار دولار بحلول عام 2029، مقارنة بنحو 198 مليار دولار في عام 2024، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.5%. وفقا لتقرير التكنولوجيا المالية الإسلامية العالمية "GIFT" لعام 2025/2026 الذي أصدرته مؤسسة دينار ستاندرد الأميركية وشركة "إليبسس" المتخصصة في الاستشارات والاستثمار الرقمي بالتعاون مع موقع "سلام جيت واي" وبدعم من مركز قطر للمال ومعهد البنك الإسلامي للتنمية.

ويعد التقرير المرجع السنوي الأبرز الذي يقيس جاهزية 64 دولة في مجال التكنولوجيا المالية الإسلامية من خلال مؤشر "GIFT" الذي يقيم خمس ركائز رئيسية تشمل: المهارات، والتشريعات، والبنية التحتية، وحجم السوق، ومنظومة ريادة الأعمال ورأس المال، وفقاً لبيان أصدره مركز قطر للمال اليوم الاثنين. وجاءت قطر في المرتبة السابعة عالمياً بين أفضل البيئات حاضنة التكنولوجيا المالية الإسلامية، وفق المؤشر، كما احتلت موقع سادس أكبر مركز عالمي من حيث حجم السوق، الذي يقدّر بنحو3.1 مليارات دولار في عام 2024/25، مع توقعات ببلوغه 4.8 مليارات دولار بحلول عام 2029 بمعدل نمو سنوي يبلغ 9%.

ويعكس هذا التقدم الجهود الوطنية في تطوير منظومة التكنولوجيا المالية، في إطار الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، التي يضطلع مركز قطر للمال بدور محوري فيها من خلال توفير منصة تمكّن شركات التكنولوجيا المالية من النمو والتوسع. وتصدرت السعودية وماليزيا المؤشر العالمي، تليهما الإمارات وإندونيسيا والكويت وإيران، وقدرت الدراسة أن الأسواق الستة الكبرى تمثل مجتمعة 93% من حجم سوق التكنولوجيا المالية الإسلامية في دول منظمة التعاون الإسلامي، مع تجاوز حجم كل منها حاجز ثلاثة مليارات دولار سنوياً.

وخلص استطلاع آراء المتخصصين الذي تضمنه التقرير إلى أن أبرز العقبات أمام الشركات العاملة في هذا القطاع تتمثل في صعوبة الوصول إلى التمويل ورأس المال، وتحديات الامتثال التنظيمي والمتطلبات الرقابية، وارتفاع تكاليف اكتساب العملاء والتوسع الجغرافي، ونقص الكفاءات المتخصصة في التقنية المالية الإسلامية. في المقابل، شهدت مجالات مثل التمويل البديل وإدارة الثروات والمدفوعات والودائع والإقراض أعلى نسب للنشاط من حيث عدد الشركات وحجم التعاملات.

كما ركز تقرير هذا العام على قطاع الأصول الرقمية الذي يواصل نموه السريع بوصفه أحد المحركات الرئيسة لتطور المنظومة المالية الإسلامية الرقمية. وقال المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة دينار ستاندرد رافي الدين شيكوه، في التقرير، إن المرحلة المقبلة تمثل "انتقالاً من التجربة إلى التنفيذ الجدي"، مع تطوير نماذج أعمال أكثر نضجاً وابتكارات مالية عملية تواكب احتياجات المستخدمين وتتوافق مع مبادئ الشريعة. وأضاف أن "التقدم المستدام يتحقق عبر التعاون بين الجهات التنظيمية، والمستثمرين، والشركات الناشئة لضمان نظام مالي آمن وشامل عالمياً".

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المالية في مركز قطر للمال هانك جان هوغيندورن أن التقرير يبرز الدور المتصاعد لقطر بيئةً حيويةً في مجال التكنولوجيا المالية الإسلامية، مشيراً إلى أن المركز سيواصل دعم الشركات في مختلف مراحل نموها ضمن مسار التطوير الاقتصادي الأوسع الذي تنتهجه الدولة. ويمثل صعود التكنولوجيا المالية الإسلامية ركيزة أساسية في التحول الرقمي للقطاع المالي على المستويين الإقليمي والعالمي، إذ تسهم في توسيع نطاق الشمول المالي وتطوير منتجات استثمارية مبتكرة تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وتبرز قطر لاعباً رئيسياً في هذا المسار من خلال مركز قطر للمال ومبادراتها الداعمة بناءَ بيئة أعمال متقدمة، تتبنى الابتكار والامتثال والتنمية المستدامة بوصفها عناصر جوهرية في منظومتها. ويأتي دعم المركز تقرير "جي آي في تي" "GIFT" منذ عام 2021 جزءاً من جهود استراتيجية تستهدف جعل الدوحة مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا المالية الإسلامية، بما يعزز من مكانة قطر محوراً للتطور المالي والتقني في العالم الإسلامي، ويكرس دورها في رسم مستقبل التمويل الإسلامي في العصر الرقمي.