قطر: خروف بسعر مدعوم لكل مواطن خلال رمضان

- أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية مبادرة لدعم أسعار لحوم الأغنام خلال شهر رمضان، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان توافر اللحوم بأسعار مناسبة، حيث تُباع الأغنام بسعر ثابت قدره ألف ريال للرأس، مع تخصيص خروف واحد لكل بطاقة شخصية. - تعتمد المبادرة على توريد الأغنام من الإنتاج المحلي والمستورد، مما يعزز الأمن الغذائي ويدعم استقرار الأسعار، مع توفير خدمة متكاملة تشمل التحميل والذبح والتغليف برسوم محددة. - تهدف المبادرة إلى تشجيع الإنتاج المحلي من الأغنام، مما يحقق عائداً مجزياً للمربين ويشجعهم على التوسع، في ظل ارتفاع الطلب على اللحوم الحمراء خلال شهر رمضان وعيد الأضحى.

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، مبادرة وطنية لدعم أسعار لحوم الأغنام خلال شهر رمضان المقبل، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان توافر اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة في ذروة الاستهلاك.

وتندرج المبادرة التي يبدأ تطبيقها بدءاً من اليوم الأحد، وحتى نهاية شهر رمضان، ضمن برنامج تشجيع الإنتاج المحلي، إذ يساهم مربو المزارع والعزب القطرية بجزء من إنتاجهم في تزويد السوق بكميات من الأغنام المحلية إلى جانب الكميات المستوردة، بما يعزز الأمن الغذائي ويدعم استقرار الأسعار.

وبموجب المبادرة الوطنية السنوية، تُطرح الأغنام بسعر ثابت قدره ألف ريال (274.7 دولار) للرأس الواحد، سواء كان الخروف محلياً أم مستورداً، على أن يخصص خروف واحد فقط لكل بطاقة شخصية، مع إلزام المشتري بإبراز البطاقة الأصلية عند الشراء، ضماناً لوصول الدعم إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين القطريين المستفيدين.

وحددت رسوم التحميل والذبح والتغليف بـ 50 ريالاً، موزعة بواقع 34 ريالاً لرسوم التحميل و16 ريالاً للذبح والتغليف، ما يتيح للمستهلك الحصول على خدمة متكاملة بأسعار مدعومة وواضحة.

وتُباع الأغنام عبر المقاصب التابعة لشركة ودام الغذائية، في مناطق الشمال والخور وأم صلال والوكرة والشيحانية، مع إتاحة خيار الشراء عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بالشركة، لتسهيل الوصول إلى الخدمة وتنويع قنوات الاستفادة من المبادرة.

وحول التوريد وأنواع الأغنام، قال مدير العلاقات العامة بـ"ودام"، موسى العثمان، في تصريح متلفز، إن "المبادرة تعتمد على مسارين رئيسيين للتوريد، الإنتاج المحلي من الأغنام القطرية من سلالات الحواسي والعرب والحري، التي جرى تسلّمها من أصحاب المزارع والعزب بعد فحصها والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية والفنية، بما يضمن جودة اللحوم المعروضة للمواطنين". إضافة إلى كميات من الأغنام المستوردة من سورية، لدعم الوفرة في السوق وتغطية الطلب المتزايد خلال شهر رمضان.

وينسجم هذا النموذج المزدوج للتوريد مع المبادرة التشجيعية لدعم الإنتاج المحلي من الأغنام، التي تهدف إلى توفير أسعار تفضيلية للمربين مقابل توريدهم للدولة، ما يحقق عائداً مجزياً لهم ويشجعهم على التوسع في التربية والتسمين.

وتشهد قطر طلباً مرتفعاً على اللحوم الحمراء، خاصة لحوم الأغنام، خلال شهر رمضان وعيد الأضحى، ما يدفع الجهات المعنية إلى إطلاق برامج دعم سنوية لضمان توافر الكميات الكافية والحفاظ على استقرار الأسعار للمستهلك النهائي.

وتشير بيانات إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية القطرية، إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء في قطر تبلغ نحو 15%، في حين تعمل الحكومة على رفع هذه النسبة عبر مشاريع التسمين وتوسيع قاعدة المربين، ضمن استراتيجية وطنية للأمن الغذائي تستهدف زيادة الإنتاج المحلي وتوفير مخزون استراتيجي من اللحوم.

ويبلغ إجمالي الثروة الحيوانية في قطر أكثر من 1.2 مليون رأس، تتوزع بين 60% من الضأن، و29%من الماعز، و3% من الأبقار، و8% من الإبل، وهو ما يعكس الأهمية النسبية للحوم الأغنام في سلة الاستهلاك الغذائي للمواطنين والمقيمين.

وتسهم مبادرة دعم أسعار لحوم الأغنام في تحقيق توازن بين بعدين متكاملين، تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين خلال شهر رمضان، وتعزيز الجدوى الاقتصادية لتربية الثروة الحيوانية عبر توفير قنوات تسويق مضمونة للمربين المحليين بأسعار مجزية.