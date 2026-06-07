قطر تنفي إغلاق مجالها الجوي أو تعليق الرحلات

- نفت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر الشائعات حول إغلاق المجال الجوي أو تعليق الرحلات، مؤكدة أن الإشعار الملاحي يهدف لتحديد مسارات بديلة لضمان استمرار خدمات الملاحة الجوية بأمان وكفاءة. - دعت الهيئة إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب تداول الشائعات، مشددة على أهمية الالتزام بالمعايير الدولية لضمان سلامة وأمن الرحلات. - أعلنت الهيئة عن عودة تدريجية لرحلات شركات الطيران الأجنبية إلى مطار حمد الدولي بعد تقييم الوضع الأمني، مؤكدة أن سلامة المسافرين والعاملين تأتي في مقدمة أولوياتها.

نفت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر، اليوم الأحد، صحة ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق المجال الجوي لدولة قطر أو تعليق الرحلات الجوية.

وجاء بيان الهيئة بعد انتشار منشورات عبر منصات التواصل تزعم إغلاق الأجواء القطرية وتعطل حركة الطيران من وإلى الدوحة. وأوضحت الهيئة، في بيان لها نشرته على حسابها الرسمي في منصة إكس، أن مضمون الإشعار الملاحي (NOTAM) المعمول به يهدف إلى تحديد مسارات جوية بديلة لضمان استمرار خدمات الملاحة الجوية بأعلى مستويات السلامة والكفاءة، في ظل الأوضاع الراهنة، ووفقاً للمعايير والممارسات الدولية المعتمدة.

وأهابت الهيئة بالجميع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، وتجنب تداول الشائعات أو نشر المعلومات غير الموثوقة.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر قد أعلنت في 20 إبريل/نيسان الماضي عن عودة تشغيل رحلات شركات الطيران الأجنبية إلى مطار حمد الدولي بشكل تدريجي، وذلك بعد تقييم شامل للوضع الأمني بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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وأكدت الهيئة في بيان لها، أن جميع الرحلات والعمليات التشغيلية ستسير وفق أعلى معايير السلامة والأمن المعتمدة دولياً، مع تطبيق الإجراءات والتدابير التي تضمن حماية المسافرين والعاملين في قطاع الطيران، وشدّدت على أن سلامة الجميع تأتي في مقدمة أولوياتها.