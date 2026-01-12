قطر تنضم إلى "باكس سيليكا" لتعزيز تحالفها التكنولوجي مع واشنطن

- انضمت قطر إلى مبادرة "باكس سيليكا" لتعزيز أمن سلاسل التوريد التكنولوجية، مما يعكس تحولها نحو اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، ويعزز مكانتها كأول دولة عربية في هذا التحالف. - يهدف التحالف إلى بناء منظومة عالمية تركز على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ويشمل دولاً مثل اليابان وكوريا الجنوبية، مما يساعد قطر على تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط والغاز. - يعزز الانضمام العلاقات الاقتصادية بين قطر والولايات المتحدة، ويفتح فرصاً لقطر في الاقتصاد الرقمي، مما يجعلها شريكاً أساسياً في "الاقتصاد السيادي الرقمي".

انضمت قطر إلى إعلان "باكس سيليكا" Pax Silica، المبادرة الأميركية الاستراتيجية لتعزيز أمن سلاسل التوريد التكنولوجية، في خطوة تعكس تحولها نحو اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة. ووقع وزير الدولة القطري لشؤون التجارة الخارجية أحمد بن محمد السيد ووكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون الاقتصادية جاكوب هيلبرغ في الدوحة، اليوم الاثنين، على الإعلان الذي يعد وثيقة تنفيذية تقودها الولايات المتحدة لربط الدول الحليفة في سلسلة توريد تكنولوجية كاملة، تشمل المعادن الحيوية والتصنيع المتقدم والحوسبة والبنية التحتية للبيانات.

وفي كلمة خلال الحفل الذي أقيم في ساحة الأقواس الخارجية في متحف الفن الإسلامي بالدوحة، قال هيلبرغ: "إن هذا الإعلان يشكل تحالفاً جديداً للأمن الاقتصادي تقوده الولايات المتحدة، ويهدف إلى بناء منظومة عالمية تركز على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وأمن سلاسل الإمداد الرقمية".

واعتبر توقيع قطرعلى الانضمام يجسد "تحولاً تاريخياً" في هوية الخليج، من كونه مركزاً للطاقة التقليدية إلى كونه محوراً للحوسبة والاتصال العالمي، مؤكداً "أهمية تأمين سلاسل التوريد الرقمية والقدرات الحسابية التي تحرك اقتصاد الذكاء الاصطناعي".

وأشار إلى أن "قطر والولايات المتحدة ستباشران مشروعات استثمارية مشتركة تشمل تطوير أمن المعادن الاستراتيجية في أفريقيا، وتوسيع البنية التحتية اللوجستية العالمية، إضافة إلى شراكات في إنشاء مراكز بيانات متقدمة تدعم الاقتصاد الرقمي العالمي.

وأكد وكيل الخارجية الأميركية أن التحالف الجديد الذي يضم إلى جانب قطر كلاً من اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة والمملكة المتحدة وأستراليا يمثل "تحالف القدرات"، إذ يجمع الدول التي تمتلك رأس المال والإرادة الصناعية والاستراتيجية لتأمين مستقبل تكنولوجي مستقل بعيداً عن الضغوط الجيوسياسية.

وفي ختام كلمته، وجه هيلبرغ دعوة رسمية لوزير الدولة القطري لشؤون التجارة الخارجية للمشاركة في اجتماع وزاري بواشنطن مخصص للتعاون في مجال المعادن الحيوية، بوصفه خطوة لتعزيز الشراكة التقنية بين البلدين.

من جانبه، قال وزير الدولة القطري في تصريحات للصحافيين إن انضمام قطر إلى "إعلان باكس سيليكا يأتي ضمن مسار وطني لدعم التحول نحو الاقتصاد القائم على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030". وأوضح أن "الدولة اتخذت إجراءات متعددة لدعم اقتصاد التكنولوجيا، شملت إنشاء شركة وطنية لتنمية تطبيقات الذكاء الاصطناعي (كاي) بالتعاون مع وزارتي الاتصالات والتجارة والصناعة، لتطوير مبادرات محلية تستفيد من الشراكات الدولية الجديدة".

وأضاف السيد أن "العلاقة بين بلاده والولايات المتحدة استراتيجية وممتدة، وتشمل عدداً من الشراكات القائمة فعلياً على الأرض، مشيراً إلى أن "شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى مثل غوغل ومايكروسوفت تتخذ من قطر مقراً إقليمياً لعملياتها، وأن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً في الاستثمارات المشتركة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية".

توسيع العلاقات بين الدوحة وواشنطن

ويأتي توقيع الانضمام ليضيف بعداً جديداً إلى العلاقات الاقتصادية بين الدوحة وواشنطن، التي كانت تتركز على الطاقة والاستثمار والبنية التحتية، وها هي تتوسع لتشمل الاقتصاد الرقمي والتقنيات المتقدمة، ما يعزز مكانة قطر بصفتها أول دولة عربية تنضم إلى المبادرة ويؤهلها لتكون مركزاً رائداً في أمن التكنولوجيا العالمية وتجارة البيانات.

كما يمثل انضمام قطر إلى "إعلان السلام السيليكوني" نقطة تحول نوعية في تموضعها الاستراتيجي داخل الاقتصاد العالمي الجديد، إذ تنتقل الدولة الخليجية من كونها مورداً للطاقة التقليدية إلى فاعل مؤثر في الاقتصاد المعرفي والتكنولوجي. وتضع هذه الخطوة الدوحة في موقع محوري ضمن سلاسل القيمة العالمية للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وتفتح أمامها فرصاً لتوظيف مكانتها الجغرافية ومقوماتها اللوجستية والمالية في بناء منظومة إقليمية للحوسبة والأمن الرقمي، كما تعزز المبادرة قدرة قطر على تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط والغاز، ما يجعلها شريكاً أساسياً في رسم ملامح "الاقتصاد السيادي الرقمي" الذي تسعى القوى الكبرى لتشكيله، ويعزز دورها جسراً بين الأسواق الآسيوية والأميركية في مجالات الأمن السيبراني والتقنية المتقدمة والتعدين الذكي للمعادن الحيوية.

يشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين قطر والولايات المتحدة قوية ومتعددة الأبعاد، وتركز على الطاقة والطيران والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مع تبادل تجاري سنوي يصل إلى نحو ستة مليارات دولار.