قطر تمد مصر بالغاز الطبيعي المسال لتلبية طلبها المتزايد على الطاقة

- تعزيز التعاون في مجال الغاز الطبيعي المسال: وقّعت قطر للطاقة مذكرة تفاهم مع وزارة البترول المصرية لتوريد 24 شحنة من الغاز الطبيعي المسال في صيف 2026، بهدف تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في مصر ودعم النمو الاقتصادي. - أبعاد استراتيجية للتعاون الإقليمي: تعكس الاتفاقية دعم أمن الطاقة المصري وتعزيز التكامل الإقليمي، بما يتماشى مع استراتيجية قطر لتوسيع قاعدة مستوردي الغاز ورؤية مصر لتأمين احتياجاتها من الوقود. - توسيع الحضور القطري في استكشاف وإنتاج الطاقة: استحوذت قطر للطاقة على حصة في منطقة امتياز "شمال كليوباترا" البحرية، مما يعزز خططها في استكشاف النفط والغاز في المنطقة.

وقّعت شركة قطر للطاقة، اليوم الأحد في الدوحة، مذكرة تفاهم مع وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، تهدف من خلالها إلى توفير إمدادات إضافية من الغاز الطبيعي المسال إلى مصر لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة على المدى الطويل، والتركيز على إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى السوق المصري خلال السنوات المقبلة، ودعم النمو الاقتصادي والصناعي النشط في البلاد.

وقّع الاتفاقية وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، سعد بن شريده الكعبي، ووزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، خلال حفل أقيم بالمبنى الرئيسي للشركة القطرية في الدوحة، بحضور مسؤولين من الجانبين. وقال الكعبي في بيان للشركة: "قطر للطاقة سعيدة بتعزيز تعاونها المثمر مع مصر في مجال الطاقة"، مشيراً إلى أن "مذكرة التفاهم الجديدة تبني على الشراكات الناجحة القائمة بين الجانبين، خصوصاً في ما يتعلق بإمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى مصر".

وأضاف أن "الاتفاقية تعزز العلاقات الثنائية، وتهدف إلى توفير إمدادات إضافية من الغاز الطبيعي المسال من قطر للطاقة لدعم النمو الاقتصادي والصناعي النشط في البلاد"، مؤكداً تطلع "قطر للطاقة" إلى "مزيد من التعاون مع وزارة البترول المصرية وجميع الشركاء في مصر لتلبية احتياجاتها المستقبلية من الغاز المسال".

24 شحنة

وتمهّد مذكرة التفاهم لمواصلة وتعميق التعاون القائم بالفعل، إذ تأتي بعد توصل شركة قطر للطاقة إلى اتفاقية مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيغاس" لتوريد ما يصل إلى 24 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال صيف 2026، وهي كمية تعكس رهان القاهرة على الغاز القطري لتأمين احتياجات ذروة الطلب في أشهر الصيف. كما اتفق الجانبان على بدء مناقشات جديدة حول إمدادات إضافية وطويلة الأمد من الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى مصر، بما يفتح الباب أمام عقود أوسع تتجاوز السنوات القليلة المقبلة، ويرسّخ دور قطر مورداً رئيسياً للغاز المسال إلى السوق المصري.

أبعاد التعاون

وتعكس مذكرة التفاهم بين قطر للطاقة ووزارة البترول المصرية بعدين أساسيين، الأول هو مساهمة قطر في دعم أمن الطاقة المصري، عبر إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي المسال، والثاني هو تعزيز التكامل الإقليمي في الغاز داخل منطقة تمتلك واحداً من أكبر أحجام الاحتياطيات والإنتاج عالمياً، كما يتقاطع الاتفاق مع استراتيجية قطر لتوسيع قاعدة مستوردي الغاز المسال من مشاريع توسعة حقل الشمال، ومع رؤية مصر لتأمين احتياجاتها من الوقود مع الحفاظ على دورها مركزاً إقليمياً لتجارة الغاز وإسالته وإعادة تصديره، بما يخلق معادلة "رابح - رابح" للطرفين على المستويين الاقتصادي والاستراتيجي.

ويأتي هذا التطور امتداداً لمسار تعاون تصاعدي بين البلدين في مجال الطاقة خلال السنوات الأخيرة، إذ استقبلت مصر بالفعل شحنات من الغاز الطبيعي المسال القطري في فترات سابقة للمساهمة في سد فجوات الإمداد، خاصة عندما ترتفع الأحمال على شبكة الكهرباء أو تتأثر الإنتاجية المحلية. كما يتقاطع التعاون في الغاز مع مصالح مشتركة في شرق المتوسط، حيث تشارك شركات دولية كبرى، بعضها ترتبط بشراكات مع "قطر للطاقة"، في أنشطة استكشاف وإنتاج الغاز قبالة السواحل المصرية، بما يعزز التكامل بين موارد المنطقة ودور قطر مركزاً رئيسياً لتجارة الغاز المسال وإعادة التصدير.

حضور قطري

إلى جانب عقود التوريد، تتجه "قطر للطاقة" استراتيجياً لتعزيز حضورها في استكشاف وإنتاج الطاقة في المنطقة، بما في ذلك شرق المتوسط وشمال أفريقيا، إذ شاركت خلال الأعوام الماضية في استحواذات وحصص استكشافية في امتيازات بحرية خارج قطر، عبر نماذج "فارم إن" مع شركات عالمية.

هذا التوجه يفتح المجال مستقبلاً لتوسيع التعاون مع مصر في ملفات الاستكشاف والاستثمار المشترك، سواء عبر دخول "قطر للطاقة" في امتيازات جديدة في المياه الإقليمية المصرية، أو من خلال شراكات ثلاثية تضم شركات دولية كبرى تعمل بالفعل في حقول الغاز المصرية.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2025 وقّعت "قطر للطاقة" اتفاقية تستحوذ بموجبها على حصة مشاركة تبلغ 27% في منطقة امتياز نفط وغاز "شمال كليوباترا" البحرية الواقعة قبالة سواحل مصر، وتمنح شركة شل (المشغّل) حصة تبلغ 36%، في حين تمتلك "شيفرون" 27% وشركة ثروة للبترول 10%.

وقال سعد بن شريدة الكعبي إن الشراكة في منطقة "شمال كليوباترا" البحرية الواقعة قبالة سواحل مصر، تمثّل إضافة مهمة لأنشطة الشركة، وتدعم خططها في مجال استكشاف النفط والغاز بالبحر المتوسط. وأوضح أن "قطر للطاقة" تتطلع إلى تعزيز التعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية وشركائها العالميين، مشيراً إلى أن موقع منطقة "شمال كليوباترا" في حوض هيرودوت، بمحاذاة منطقة "شمال الضبعة"، يتيح فرصاً كبيرة لمشروعات واعدة في المياه العميقة.