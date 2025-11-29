قطر: تمديد سمة زيارة المقيمين بدول الخليج لشهرين ولمرات متعددة

- أعلنت منصة "هيا" عن تمديد سمة زيارة المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي من شهر إلى شهرين، وتحويلها إلى متعددة الدخول، مما يتيح للزوار حضور المزيد من الفعاليات الرياضية والثقافية في قطر، خاصة مع اقتراب بطولة كأس العرب لكرة القدم. - توفر منصة "هيا" منظومة رقمية موحدة لتسهيل تقديم طلبات السمات الإلكترونية، مما يعزز تجربة الزوار ويسهل التخطيط للرحلات، ويدعم استضافة الأحداث الكبرى بكفاءة. - ارتفع عدد زوار قطر بنسبة 2.2% ليصل إلى 3.5 ملايين زائر، مع تصدر دول مجلس التعاون الخليجي قائمة الأسواق المصدرة للزوار بنسبة 36%.

أعلنت منصة "هيا"، التي تعمل تحت مظلة جهاز قطر للسياحة، عن تمديد سمة زيارة المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي (A2)، من شهر واحد إلى شهرين، وترقية السمة من دخول واحد إلى متعددة الدخول، وذلك ابتداء من يوم غد الأحد.

وأكد بيان لـ"قطر للسياحة"، اليوم السبت، أن هذه الخطوة تأتي لإتاحة الفرصة أمام زوار قطر من المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي لحضور مزيد من الفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية، والقدوم إلى قطر والعودة منها أكثر من مرة خلال الموسم، خصوصاً مع اقتراب بطولة كأس العرب لكرة القدم التي تنطلق في الأول من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، مع تجربة دخول أكثر سلاسة وانسيابية عبر مختلف المنافذ، وبما يدعم جهود الدولة في استقبال الزوار خلال فترات الذروة.

وقال مدير منصة "هيا"، سعيد الكواري، إنّ السمة الإلكترونية المحدثة، تسمح للزوار بقضاء وقت أطول في قطر والاستمتاع الكامل بجدول الفعاليات الاستثنائي لهذا الموسم.

وتوفر منصة "هيا" منظومة رقمية موحدة لتقديم طلبات السمات الإلكترونية وإدارة تجربة الدخول إلى الفعاليات، بما يسهل على الزوار التخطيط لرحلاتهم ومتابعة جدول الأنشطة المتنوعة في البلاد، ويدعم استضافة الأحداث الكبرى بكفاءة عالية.

وتساهم "هيا" من خلال تبسيط إجراءات السمات الإلكترونية وتسهيل دخول المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي إلى قطر، في دعم الفعاليات والمبادرات الوطنية، وتشجيع زيادة معدلات الحضور عبر برنامج فعاليات ثري على مدار الموسم، بما يعزز تنافسية قطر كوجهة رائدة للسياحة والفعاليات ويخدم أهداف النمو الاقتصادي المستدام.

وتوفر المنصة خمسة أنواع من السمات الإلكترونية، تشمل سمة زيارة سياحية (A1)، سمة زيارة للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي (A2)، سمة إخطار السفر الإلكتروني (A3)، سمة دخول الزوار المرافقين لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي (A4)، وطلب هيا الإعفاء من التأشيرة لمواطني الولايات المتحدة الأمريكية (F1).

وارتفع إجمالي عدد زوار قطر بـ 2.2 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ليصل إلى 3.5 ملايين زائر، قياسا بالفترة نفسها من العام الماضي. وتصدرت دول مجلس التعاون الخليجي قائمة الأسواق المصدرة للزوار بنسبة 36 %من إجمالي الوافدين، تلتها أوروبا بـ 25% ثم آسيا وأوقيانوسيا 22 %.