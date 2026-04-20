قطر تعيد فتح أجوائها أمام شركات الطيران الأجنبية

- أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر عن استئناف تدريجي لرحلات شركات الطيران الأجنبية إلى مطار حمد الدولي بعد تقييم الوضع الأمني، مع التأكيد على الالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن لحماية المسافرين والعاملين. - تأثرت حركة الطيران في قطر بسبب التوترات الإقليمية، حيث أغلقت المجال الجوي بعد اندلاع الحرب في المنطقة، مما أدى إلى تقليص الرحلات الجوية بشكل كبير. - استعادت الخطوط الجوية القطرية شبكتها العالمية لتشمل أكثر من 150 وجهة بحلول منتصف مايو، مع تقديم خيارات مرنة للمسافرين، مما يعزز الاقتصاد وقطاع السياحة.

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر إعلاناً ملاحياً يسمح بعودة تشغيل رحلات شركات الطيران الأجنبية إلى مطار حمد الدولي بشكل تدريجي، وذلك بعد تقييم شامل للوضع الأمني بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأكدت الهيئة، في بيان صادر اليوم الاثنين، أن جميع الرحلات والعمليات التشغيلية ستسير وفق أعلى معايير السلامة والأمن المعتمدة دولياً، مع تطبيق الإجراءات والتدابير التي تضمن حماية المسافرين والعاملين في قطاع الطيران، مشددة على أن سلامة الجميع تأتي في مقدمة أولوياتها.

وكانت قطر قد أغلقت مجالها الجوي إثر اندلاع الحرب في المنطقة بالعدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي وشن إيران اعتداءات على قطر ودول خليجية وعربية، ما أثر على حركة الطيران في المنطقة بأسرها.

ومطار حمد الدولي من أكبر المطارات عالمياً، إذ يتعامل مع أكثر من 50 مليون مسافر سنوياً، ويربط بين مئات الوجهات عبر شبكة الخطوط الجوية القطرية. وخلال شهر مارس/ آذار، انخفضت الحركة الجوية إلى رحلات محدودة، خُصصت لإجلاء العالقين ولعمليات الشحن، واستمر هذا الوضع حتى 15 إبريل/ نيسان الجاري، مع التركيز على ضمان سلامة المسافرين.

واستعادت الخطوط الجوية القطرية شبكتها العالمية لتشمل أكثر من 150 وجهة بحلول منتصف مايو/ أيار المقبل، بعد أن كانت قد تقلصت إلى 61 وجهة خلال الأزمة، لتعود وتشمل مناطق أفريقيا وآسيا وأوروبا والمحيط الهادئ. كما تقدم الشركة خيارات مرنة، مثل تغيير تواريخ السفر دون رسوم حتى 30 إبريل/نيسان.

وفي سياق متصل، أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن تحديث شبكة وجهاتها العالمية بإضافة رحلات إلى أكثر من 150 وجهة اعتباراً من 16 يونيو/ حزيران المقبل، ما يسهم في ربط المزيد من المسافرين بوجهاتهم حول العالم خلال موسم الصيف.

ويعكس قرار عودة الرحلات الأجنبية إلى مطار حمد الدولي تحسناً في الوضع الأمني واستعادة الثقة بقطاع الطيران القطري، مع استمرار التركيز على معايير السلامة، بما يدعم الاقتصاد وقطاع السياحة بعد أشهر من الإغلاق بسبب التوترات الإقليمية.