قطر تطلق بورصة للألماس لتعزيز موقعها في تجارة الأحجار الكريمة

- إطلاق بورصة قطر للألماس: أعلنت هيئة المناطق الحرة في قطر عن إطلاق بورصة قطر للألماس في منطقة رأس بوفنطاس الحرة، لتكون منصة متكاملة لتداول الألماس الخام والمصقول، مما يعزز مكانة قطر في تجارة الألماس العالمية ويدعم التنويع الاقتصادي وفق رؤية قطر الوطنية 2030. - خدمات متكاملة وآمنة: توفر البورصة قاعة آمنة للتداول، أجنحة للمفاوضات، وخزانة ألماس بأعلى معايير الحماية، بالإضافة إلى خدمات الأمن والمراقبة المستمرة، وإصدار الشهادات، مما يتيح بيئة متكاملة للأعضاء. - تعزيز الروابط الدولية: تعمل البورصة على ربط المنتجين في أفريقيا وآسيا بالمشترين في أوروبا والخليج، مع توفير ملكية أجنبية كاملة وإعفاء ضريبي للشركات المؤهلة، مما يعزز التجارة الدولية للألماس.

أعلنت هيئة المناطق الحرة في قطر، اليوم الأحد، إطلاق بورصة قطر للألماس، وهي منصة متكاملة لتداول الألماس الخام والمصقول وسائر الأحجار الكريمة، تتخذ من منطقة رأس بوفنطاس الحرة مقراً لها. وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن بورصة الألماس توفر خدمات التداول والعضوية والتخزين الآمن وإصدار الشهادات، إلى جانب مجموعة من الخدمات المتخصصة ضمن منظومة تنظيمية موحدة. ومن شأنها فتح بوابة جديدة أمام تجارة الألماس العالمية في قطر، وربط الدوحة بالأسواق الدولية، ودعم جهود التنويع الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز الخدمات المتخصصة التي توفرها بورصة قطر للألماس لأعضائها؟ كيف تساهم بورصة قطر للألماس في ربط المنتجين في أفريقيا وآسيا بالمشترين عالمياً؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وتضم البورصة قاعة آمنة للتداول، وأجنحة خاصة للمفاوضات، وخزانة ألماس مجهزة بأعلى معايير الحماية وآلية قفل تعتمد على القياسات الحيوية. كما توفر خدمات الأمن والمراقبة على مدار الساعة، ومرافق جمركية، وخدمات إصدار الشهادات في الموقع، بما يتيح للأعضاء ممارسة أعمالهم ضمن بيئة متكاملة وآمنة.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة في قطر ورئيس مجلس إدارة بورصة قطر للألماس، الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، إن "إطلاق البورصة يمثل خطوة مهمة ضمن جهود الدولة لتنويع اقتصادها وتعزيز مكانتها شريكاً موثوقاً في تجارة الألماس العالمية". وأوضح أن انضمام قطر إلى عملية "كيمبرلي" عام 2021 أسهم في إرساء الأطر التنظيمية والمؤسسية اللازمة لتطوير هذا القطاع، وتهيئة بيئة قادرة على استقطاب الاستثمارات المرتبطة به.

وتهدف البورصة إلى جمع مختلف حلقات سلسلة القيمة في قطاع الألماس والأحجار الكريمة ضمن منظومة واحدة، تشمل التداول والتخزين الآمن والمزادات والمناقصات وخدمات الدعم المتخصصة. وتتيح البورصة العضوية للشركات العاملة في تجارة الألماس وتصنيعه وقطعه وصقله، إضافة إلى مزودي الخدمات المتخصصة والجهات والمؤسسات الناشطة في القطاع. ويحصل الأعضاء على تراخيص التداول وخدمات فرز الألماس في الموقع والتقييم المستقل والتخزين الآمن والتأمين المتخصص.

وتعمل البورصة داخل منطقة حرة تتيح ملكية أجنبية بنسبة 100%، إلى جانب إعفاء كامل من ضريبة الدخل على الشركات للجهات المؤهلة. كما ستربط المنتجين في أفريقيا وآسيا بالمشترين في أوروبا ومنطقة الخليج عبر جدول فعاليات يضم مناقصات للألماس الخام والمصقول.

وكانت قطر قد انضمت عام 2021 إلى نظام عملية "كيمبرلي" لإصدار شهادات الاتجار بالألماس الخام. وبموجب القانون رقم 15 لسنة 2025، عُيّنت هيئة المناطق الحرة في قطر جهة مختصة بتطبيق إطار العملية، فيما أُقرت المناطق الحرة منفذاً شرعياً وحيداً لدخول الألماس الخام إلى الدولة وخروجه منها.