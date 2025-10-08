قطر تطلق استراتيجية لتعزيز الشفافية والوقاية من الفساد

- دشّنت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر الاستراتيجية الوطنية 2025-2030 لتعزيز النزاهة والشفافية، مرتكزة على خمس ركائز تشمل تعزيز النزاهة في القطاعين العام والخاص، وتطوير الإطار التشريعي، وتعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ ممارسات الحوكمة. - تهدف الاستراتيجية إلى تحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، مع التركيز على الشراكة الوطنية الشاملة، وتنسجم مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، مع مراعاة تحديات العصر مثل الانفتاح الاقتصادي والتحول الرقمي. - أكدت غرفة تجارة وصناعة قطر التزامها بدعم الاستراتيجية لتعزيز الشفافية، مشيرة إلى إنجازات قطر في مكافحة الفساد واحتلالها المرتبة الثانية خليجياً وعربياً في مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2024.

دشّنت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، اليوم الأربعاء، الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد (2025 – 2030)، وتستند الاستراتيجية إلى خمس ركائز رئيسة، تشمل تعزيز النزاهة في القطاع العام من خلال الحوكمة الرشيدة، ورفع مستوى الشفافية في القطاع الخاص، وتطوير الإطار التشريعي الداعم لمنظومة الوقاية والمساءلة، وتعزيز الوعي المجتمعي بثقافة النزاهة، إضافة إلى ترسيخ ممارسات الحوكمة والشفافية والوقاية من الفساد على مستوى السياسات العامة.

واعتبر رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، حمد بن ناصر المسند، إطلاق الاستراتيجية خطوة متقدمة، تمثل امتداداً عملياً لنهج الدولة في تعزيز الكفاءة والمسؤولية، وتنسجم بشكل كامل مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتحديداً محور "المؤسسات الحكومية المتميزة"، الذي يضع في جوهره أهمية رفع كفاءة القطاع الحكومي، وضمان جودة الخدمات، وبناء مؤسسات قادرة على الاستجابة بفاعلية لتحديات التنمية المستدامة.

وأوضح أن الاستراتيجية أُعدّت بمنهجية علمية دقيقة، وفق أفضل الممارسات الدولية، إذ إنها تغطّي محاور رئيسة تشمل: القطاع العام، والقطاع الخاص، والإطار التشريعي، والمجتمع، وتهدف إلى تحقيق نتائج واقعية، قابلة للقياس والتقييم، وتسهم في تحسين جودة الخدمات العامة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز ثقة المجتمع المحلي والدولي في بيئة العمل والاستثمار في الدولة.

وشدد على أن الاستراتيجية حرصت على إرساء مفهوم الشراكة الوطنية الشاملة، لكونها أولت أهمية كبيرة لتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة، والسلطة التشريعية، والجهات الرقابية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية، لا تقتصر على جهة دون أخرى، ولا تتحقّق من خلال القرارات وحدها، بل من خلال الوعي والممارسة المؤسسية والأخلاقية على أرض الواقع.

وأكد المسند أن الاستراتيجية وضعت تحديات العصر بعين الاعتبار، في ظل الانفتاح الاقتصادي والتحوّل الرقمي، وضرورة تعزيز الأمن السيبراني، ومواجهة الجرائم الاقتصادية العابرة للحدود، بما يعزز من جاهزية الدولة لمواكبة التطورات العالمية، ويسهم في ترسيخ مكانة قطر في مؤشرات الشفافية الدولية، وفي بناء نموذج تنموي يرتكز على العدالة، والمساواة، وتكافؤ الفرص.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، خليفة بن جاسم آل ثاني، في تصريح صحافي، إن إطلاق هذه الاستراتيجية يؤكّد التزام قطر بتطوير بيئة اقتصادية متينة ومستدامة قائمة على الشفافية والممارسات الأخلاقية، لافتاً إلى أنها تعزز المحافظة على المال العام وجودة الخدمات العامة، وتحسين بيئة العمل والاستثمار.

وأكد استعداد غرفة قطر لدعم جميع المبادرات الوطنية لتعزيز الشفافية والالتزام بأفضل الممارسات، بما يعزز مكانة قطر إقليمياً ودولياً، مشيراً إلى ما حققته الدولة من إنجازات ملموسة في مجال الشفافية ومكافحة الفساد من خلال تبني العديد من الإصلاحات والتشريعات والمشاركة بفاعلية في مؤسسات ومنظمات دولية معنية بمكافحة الفساد والشفافية، مثل برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC)، إضافة إلى اتباع أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة والنزاهة.

واحتلت قطر المرتبة الثانية خليجياً وعربياً، في مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2024، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، وأنشأت قطر عام 2011 هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، بهدف تحقيق الرقابة والشفافية ونزاهة الوظيفة العامة، ومكافحة الفساد بأشكاله كافة. وأطلقت عام 2016، بالتعاون مع الأمم المتحدة، جائزة "الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية لمكافحة الفساد"، وهي الأولى من نوعها على مستوى العالم، وتمنح سنوياً للمتميّزين في مجال مكافحة الفساد، سواء عن طريق التوعية والتثقيف والإرشاد أو عبر نشر ثقافة النزاهة.