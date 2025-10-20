قطر تطرح 4500 مناقصة وألف منتج وطني في خطة 2026

- كشف ملتقى خطة المشتريات الحكومية في قطر لعام 2026 عن طرح 4464 مناقصة وإطلاق أكثر من ألف منتج وطني، بمشاركة 16 وزارة وجهة حكومية، لتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص. - أكد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني على أهمية الملتقى في استعراض المشروعات الحكومية، مما يتيح للقطاع الخاص الاطلاع المبكر على الفرص الاستثمارية، ويعزز مساهمة الشركات القطرية في التنمية الشاملة. - يركز الملتقى على ستة محاور رئيسية تشمل خطة المشتريات لعام 2026، وتعزيز القيمة المحلية، ودعم الشركات الوطنية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع إبرام عقود محلية بقيمة 14 مليار ريال.

كشف ملتقى خطة المشتريات الحكومية في قطر للعام 2026 عن طرح 4464 مناقصة، وإطلاق أكثر من ألف منتج وطني، بمشاركة 16 وزارة وجهة حكومية في النسخة الثالثة للملتقى التي انطلقت فعالياتها يوم الاثنين، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار: "رؤية واحدة، فرص متعددة"، وتستمر فعالياته ثلاثة أيام.

ويُعد الملتقى منصة استراتيجية تنظمها وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وبنك قطر للتنمية، وغرفة تجارة وصناعة قطر، بهدف تعزيز التكامل بين القطاعَين العام والخاص من خلال استعراض خطط المشتريات الحكومية المستقبلية، وفتح آفاق جديدة للشركات المحلية ورواد الأعمال للمشاركة الفاعلة في سوق المشتريات.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، في تصريحات صحافية، إن الملتقى يكتسب أهمية كبيرة لكونه يستعرض المشروعات الحكومية المقرر طرحها خلال العام المقبل، ما يتيح للقطاع الخاص الاطلاع المبكر على الفرص الاستثمارية والتعاقدية المتاحة، والاستعداد للمشاركة الفاعلة في تنفيذ المشاريع التنموية، الأمر الذي يعزز مساهمة الشركات القطرية في مسيرة التنمية الشاملة للدولة.

وأكد أن القطاع الخاص في قطر أصبح شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية الاقتصادية، إذ يلعب دوراً محورياً في دعم خطط الدولة لتوطين سلاسل الإمداد وزيادة المحتوى المحلي، والمساهمة في تنفيذ المشاريع الوطنية في مجالات البنية التحتية والطاقة والخدمات والابتكار.

وأفاد بأن الاقتصاد القطري يواصل تحقيق معدلات نمو قوية، مدعوماً بسياسات مالية واقتصادية رشيدة، وبفضل النهج الاستراتيجي للدولة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأضاف أن استمرار تنفيذ المشاريع الكبرى في مختلف القطاعات يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات العالمية، كما يسهم في تحفيز بيئة الأعمال المحلية ودعم الاستثمارات الوطنية.

ويركز الملتقى على ستة محاور تشمل: خطة المشتريات الحكومية لعام 2026، وتعزيز القيمة المحلية، ودعم الشركات والمصانع الوطنية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحديث نظام تصنيف المواد والأنشطة الاقتصادية، إلى جانب محور العدالة في فضّ المنازعات المتعلقة بالمناقصات والعقود الحكومية.

من جانبه، قال مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، نايف معيض الحبابي، في تصريح تلفزيوني، إن خطة المشتريات الحكومية المقبلة تشمل 4464 مناقصة ستُطرح في عام 2026، وستعرض 16 جهة حكومية خططها التفصيلية على مدى ثلاثة أيام. وأشار إلى تخصيص يومين للجهات الحكومية في الملتقى للرد على الاستفسارات وتقديم التفاصيل الإضافية، وشدّد على أهمية دعم المنتجات الوطنية، معلناً عن مبادرة لإطلاق أكثر من ألف منتج وطني خلال العام المقبل.

وفي تصريح مماثل، أكد مساعد مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني بوزارة التجارة والصناعة، جاسم أحمد الكواري، أن الوزارة تدعم المنتجات الوطنية عبر إعطاء أولوية للمحتوى المحلي ذي القيمة المضافة في المناقصات الحكومية، وتدعم تطبيق قائمة المنتجات الوطنية الإلزامية بالتعاون مع وزارة المالية، لتحفيز المنتجات الوطنية في المشاريع الإنسانية والتنموية، مع التركيز على جودة المنتجات واعتمادها وفق المعايير الدولية والوطنية.

وقد شهد العام الجاري إبرام عقود مع شركات محلية بقيمة تناهز 14 مليار ريال (3.8 مليارات دولار)، تمثل نحو 82% من إجمالي المشتريات الحكومية، كما وُقِّعت عقود توريد للمواد الدوائية والمستلزمات الطبية مع مصانع وطنية بنحو 259 مليون ريال، وقد شارك في الملتقى الثاني نحو ألفَي مهتم، و980 ممثلاً من مختلف القطاعات الاقتصادية.