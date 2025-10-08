قطر تصادق على إجراءات اتفاقية الربط السككي مع السعودية

- مشروع الربط السككي بين قطر والسعودية: وافق مجلس الوزراء القطري على التصديق على اتفاقية الربط السككي مع السعودية، كجزء من مشروع "قطار الخليج" لتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي، بإنشاء خط سكة حديدية مباشر يربط الدوحة بالرياض. - أهداف الاتفاقية: تهدف إلى دعم التكامل الاقتصادي واللوجستي، وزيادة تدفق البضائع والمسافرين، وتقليل الاعتماد على النقل البري، مع الالتزام بتنفيذ المشروع وفق دراسات جدوى مشتركة. - التنفيذ والتكلفة: من المتوقع الانتهاء من المشروع بحلول ديسمبر 2030، بتكلفة تتجاوز 15 مليار دولار، مع ربط الشبكة بالموانئ والمراكز اللوجستية لتسهيل الحركة التجارية.

قرّر مجلس الوزراء القطري، اليوم الأربعاء، اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مشروع اتفاقية الربط السككي بين حكومتي قطر والسعودية، والاتفاقية هي جزء من مشروع "قطار الخليج" الإقليمي، الذي يسعى لتعزيز التكامل الاقتصادي وحركة التجارة والبضائع بين دول مجلس التعاون الخليجي. وتهدف إلى إنشاء خط سكة حديدية مباشر يمرّ عبر منفذ سلوى، يربط مدينة الدوحة بالرياض، ويشكل جزءاً من شبكة خليجية شاملة بطول إجمالي يتجاوز 2000 كيلومتر تصل بين الكويت، والسعودية، والبحرين، وقطر، والإمارات، وسلطنة عمان.

وتسعى الاتفاقية لدعم التكامل الاقتصادي واللوجستي، وزيادة تدفق البضائع والمسافرين، وتقليل الاعتماد على النقل البري، وخفض تكلفة الصيانة، وتعزيز التواصل بين دول الخليج. وتنص بنود الاتفاقية على التعاون في تنظيم وتعزيز النقل السككي بين البلدين لتحقيق نقل آمن وفعال للبضائع والمسافرين، وعلى التزام الطرفين بتنفيذ مشروع الربط السككي، وفق دراسات جدوى استشارية مشتركة تشمل الجدوى المالية والفنية والاقتصادية.

كما تنص على ربط الشبكة الجديدة بالموانئ والمراكز اللوجستية، لتسهيل الحركة التجارية بين قطر والسعودية ودول الخليج الأخرى، وتحديد النقاط الحدودية، ومحطات الانطلاق والتوقف بناء على المخطط التشغيلي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي. ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع وبدء تشغيل الخط السككي بين قطر والسعودية ضمن شبكة قطار الخليج بحلول ديسمبر/ كانون الأول 2030، ويقدر إجمالي تكلفة الشبكة بأكثر من 15 مليار دولار.

وخلال عام 2022 وافقت قطر والسعودية، على إعادة العمل على تدشين خط السكك الحديدية الذي يربط البلدين، واختيرت شركة "سيسترا الفرنسية" لإجراء دراسة جدوى حول خط السكك الحديدية عالي السرعة، الذي سيربط الدوحة بالرياض، والمتوقع أن يبلغ طوله نحو 550 كيلومتراً.

وفي السياق الثنائي أيضاً، تتعاون عمان مع السعودية لإنشاء خط سكة حديدية يربط الدقم بالرياض لخدمة المنطقة الاقتصادية التي تخطط الدولتان لبنائها في منطقة الظاهرة في السلطنة، كما دشنت الإمارات وعمان في سبتمبر/ أيلول 2022 شركة "عمان - الاتحاد للقطارات" لتنفيذ شبكة سكك حديدية بطول 303 كيلومترات للربط بين البلدين.

وفي الإطار، وافقت السعودية على الاتفاقية الخاصة بإنشاء خط سكك حديدية يربطها بالكويت، ضمن مشروع الربط السككي لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك إلى جانب مشروع جسر الملك حمد لربط البحرين والسعودية بخط مماثل، ومشروع "جسر المحبة" لربط قطر والبحرين.

وتعود فكرة إطلاق مشروع السكك الحديدية الخليجية المعروف باسم قطار الخليج، إلى عام 2009 حين وافقت دول مجلس التعاون الخليجي الست عليه بعد مباحثات استمرت لسنوات. وكان من المفترض أن ينتهي في عام 2018، إلا أن المشروع واجه عقبات بسبب تحديات تمويله التي تفاقمت بانخفاض أسعار النفط في عام 2014، وانتشار جائحة كورونا في 2020 مما أدى إلى تأخيره، لكن الدول الست وافقت في عام 2021 على إنشاء هيئة سكك حديد دول مجلس التعاون الخليجي للقيام بمهام التنسيق والإشراف على تنفيذ المشروع.