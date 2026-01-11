- تستضيف قطر للطاقة المؤتمر والمعرض الدولي للغاز الطبيعي المسال (LNG2026) في الدوحة، بمشاركة خبراء وصناع سياسات من أكثر من 80 دولة، بهدف مناقشة اتجاهات السوق والتقنيات المبتكرة في قطاع الغاز الطبيعي المسال. - يتضمن المؤتمر جلسات حوارية حول المزايا التنافسية للغاز الطبيعي المسال ودوره في تلبية الطلب العالمي، بمشاركة أكثر من 20 ألف شخص، بما في ذلك شخصيات بارزة في القطاع. - يقام معرض الغاز الطبيعي المسال 2026 بمشاركة 300 شركة على مساحة 35 ألف متر مربع، ويُعد من أهم الأحداث في صناعة الغاز الطبيعي المسال.

تستضيف قطر للطاقة المؤتمر والمعرض الدولي الـ 21 للغاز الطبيعي المسال (LNG2026) الدوحة، خلال الفترة من 2 إلى 5 فبراير/شباط المقبل، تحت رعاية أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأوضحت قطر للطاقة في بيان لها، اليوم الأحد، أن هذا الحدث، الذي يعد أعرق مؤتمر عالمي للغاز الطبيعي المسال، سيعقد بمشاركة خبراء الصناعة وصانعي السياسات والمبتكرين من أكثر من 80 دولة، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات.

ويسلط المؤتمر، الذي يقام تحت شعار "ريادة الغاز الطبيعي المسال: توفير الطاقة لاحتياجات اليوم والغد"، الضوء على اتجاهات السوق والتقنيات المبتكرة والحلول التي تشكل مستقبل قطاع يظل ركيزة أساسية في أمن الطاقة العالمي والتحول إلى طاقة منخفضة الكربون.

وأشاد وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد بن شريده الكعبي بتعزيز التطوير المسؤول لاحتياطيات الغاز الطبيعي في قطر، "إلى جانب الشراكات الراسخة والاستثمارات الاستراتيجية، من مكانة قطر للطاقة كلاعب عالمي رئيسي في مجال الغاز الطبيعي المسال، وساهم في ترسيخ مكانة الغاز الطبيعي المسال كركيزة للنمو ووسيلة رئيسية لوصول عادل ومنصف إلى طاقة أنظف".

البرنامج

ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات حوارية بمشاركة كبار قادة الصناعة، ونقاشات تفاعلية حول مواضيع محورية، بما في ذلك المزايا التنافسية للغاز الطبيعي المسال ودوره في تلبية الطلب العالمي على الطاقة.

وكشف المؤتمر الذي سيستقبل أكثر من 20 ألف مشارك عن جلساته العامة ومتحدثي الجولة الأولى، وتتضمن الجلسات العامة ضمن البرنامج التنفيذي "ديناميكيات الغاز الطبيعي المسال العالمية: منظور صناعي"، و"الغاز الطبيعي المسال: عامل تمكين حاسم لمستقبل منخفض الكربون"، و"تحقيق النجاح معًا: بناء شراكات استراتيجية في مجال الغاز الطبيعي المسال"، وحوار بين الوزراء والرؤساء التنفيذيين بعنوان "التآزر في مجال الغاز الطبيعي المسال: دور الحكومة والصناعة"، و"الميزة التنافسية للغاز الطبيعي المسال: توفير إمكانية الوصول إليه بأسعار معقولة للأسواق الناشئة" و"دور الغاز الطبيعي المسال في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة ودعم التنمية الاقتصادية"، و"مستقبل الغاز الطبيعي المسال: رؤى وتوقعات من المؤتمر".

وسيضم المؤتمر نخبة من أبرز الشخصيات في قطاع الغاز الطبيعي المسال، بمن فيهم وزير الدولة لشؤون الطاقة في دولة قطر والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد شريدة الكعبي، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "كونوكو فيليبس" ريان لانس، والرئيس التنفيذي لشركة "إيني" كلاوديو ديسكالزي، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "إكسون موبيل" دارين وودز، والرئيس التنفيذي لشركة "شل" وائل صوان، و رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنيرجيز إس إي"، باتريك بويان وآخرون.

وبالإضافة إلى البرنامج التنفيذي، أُعلِنَ مسبقًا البرنامجُ التقني، الذي يتضمن جلسات فنية معمقة ومركزًا تفاعليًّا للاكتشافات يعرض أحدث تقنيات الغاز الطبيعي المسال وعملياته وابتكاراته. يوفر البرنامجان التنفيذي والتقني معًا للمشاركين نظرة شاملة على التطورات الحالية في هذا القطاع.

المعرض

وإلى جانب المؤتمر، يقام معرض الغاز الطبيعي المسال 2026 على مساحة 35 ألف متر مربع بمشاركة 300 شركة عارضة.

وهذه هي المرة الثانية التي تستضيف فيها قطر هذا الحدث العالمي للغاز الطبيعي المسال منذ عام 2004، حيث كانت الدوحة مقر انعقاد المؤتمر والمعرض الدولي للغاز الطبيعي المسال الـ14.

يذكر أن المؤتمر والمعرض الدولي للغاز الطبيعي المسال، الذي ينعقد كل ثلاث سنوات، من أكثر المناسبات في العالم أهمية في صناعة الغاز الطبيعي المسال ولجميع الجهات الفاعلة والمهتمة في هذه الصناعة، والتي يشارك فيها الآلاف من المشاركين والمتحدثين والعارضين والزوار التجاريين وغيرهم. وقد انعقدت النسخة الأخيرة عام 2023 في مدينة فانكوفر الكندية.

واستضافت الدوحة اليوم المفتوح لمعرض الغاز الطبيعي المسال 2026 يومي 7 و8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وعرف مشاركة 65 شركة من مختلف أنحاء قطاع الغاز الطبيعي المسال. وشكّل هذا اليوم فرصة قيّمة للجهات الراعية والعارضين والشركاء للتعرّف على المركز والاستعداد للمشاركة في هذا الحدث العالمي الرائد في مجال الغاز الطبيعي المسال. والوقوف على آخر المستجدات والرؤى من الفريق المنظم حول ما يمكن توقعه في مؤتمر (LNG2026).