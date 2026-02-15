قطر تستثمر 350 مليون دولار في"أكسيوم سبيس" لتطوير محطة فضائية

- استثمر جهاز قطر للاستثمار في شركة أكسيوم سبيس، التي جمعت 350 مليون دولار لتطوير محطة أكسيوم كخليفة لمحطة الفضاء الدولية، وبدلات الفضاء لمهمة "أرتميس III" التابعة لناسا. - تركز أكسيوم سبيس على البنية التحتية الفضائية التجارية، بما في ذلك رحلات مأهولة وأبحاث الجاذبية الصغرى، مما يعزز القدرات التجارية للولايات المتحدة في الاستكشاف القمري. - يعكس الاستثمار نهج جهاز قطر للاستثمار في دعم التكنولوجيا الناشئة، مع التركيز على الولايات المتحدة والشراكات العالمية، وتوسيع محفظته في البنية التحتية الرقمية.

أعلن جهاز قطر للاستثمار عن استثماره في شركة أكسيوم سبيس "Axiom Space"، الرائدة في مجال الاستكشاف الفضائي البشري التجاري، وأوضح بيان صادر عن الجهاز أن الشركة جمعت 350 مليون دولار في جولة تمويلية قادها جهاز قطر للاستثمار وشركة تايب ون فنتشرز "TypeOne Ventures"، وبمشاركة كل من شركة فور آي جي "4iG"، وشركة لومين آركس كابيتال مانجمنت "LuminArx Capital Management"، بالإضافة إلى كام غفاريان، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أكسيوم سبيس، إلى جانب مستثمرين آخرين.

وتتصدر أكسيوم سبيس مشهد الاستكشاف التجاري للفضاء الذي يعد مجالاً ناشئاً، إذ تركز على تطوير البنية التحتية وتقديم خدمات تقنية متقدمة تدعم رحلات الفضاء المأهولة، والجهود البحثية في مجال الجاذبية الصغرى، والتصنيع في الفضاء، وحوسبة البيانات المدارية لعقود قادمة. وسيسهم هذا الاستثمار في دعم مهمة الشركة لتطوير محطة أكسيوم، التي يخطط لها أن تكون الخليفة المستقبلية لمحطة الفضاء الدولية (ISS)، إلى جانب تطوير بدلات الفضاء من الجيل التالي التي ستستخدم ضمن مهمة "أرتميس III" التابعة لوكالة ناسا، والتي تمثل عودة الولايات المتحدة إلى القمر لأول مرة منذ أكثر من 50 عاماً.

ويتضمن التمويل مزيجاً من حقوق الملكية والديون، وسيدعم استكمال تطوير محطة أكسيوم وإنتاج وحدة أكسيوم للتنقل خارج المركبة (AxEMU)، وذلك بموجب عقد الشركة مع وكالة ناسا لتصنيع بدلات الفضاء. وتعكس مشاركة جهاز قطر للاستثمار في جولة التمويل هذه نهجه في التعاون مع الشركات المبتكرة في القطاعات الناشئة، وذلك عبر توفير رأس المال اللازم لدعم النمو والتقدم التكنولوجي وخلق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

وتركز أكسيوم سبيس على بنية تحتية فضائية تجارية تشمل رحلات مأهولة، وأبحاث الجاذبية الصغرى، والتصنيع الفضائي، وحوسبة البيانات المدارية، ما يجعلها رائدة في مجال يشهد نمواً سريعاً مدفوعاً بالشراكات العامة - الخاصة. وتُعدّ محطة أكسيوم ووحدة AxEMU جزءاً من عقود ناسا، إذ ستُستخدم البدلات في عمليات خارج المركبة الفضائية، ما يعزّز القدرات التجارية للولايات المتحدة في الاستكشاف القمري.

ويواصل الصندوق السيادي القطري تنويع محفظته الخارجية عبر استثمارات استراتيجية في التكنولوجيا الناشئة والفضاء والبنية التحتية الرقمية، مع تركيز متزايد على الولايات المتحدة والشراكات العالمية. وفي يناير /كانون الثاني الماضي، وقع الجهاز مذكرة تفاهم مع غولدمان ساكس Goldman Sachs لاستثمار 25 مليار دولار في صناديق إدارة الأصول والاستثمارات المشتركة، مع توسيع مكتب غولدمان في الدوحة ليكون مركزاً إقليمياً.