قطر تستأنف جزئياً الملاحة الجوية وتشغل رحلات إجلاء وشحن

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر عن استئناف جزئي لحركة الملاحة الجوية في البلاد، عبر مسارات جوية مخصصة للطوارئ وبطاقة استيعابية محدودة، وذلك بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة القطرية والجهات المعنية في الدولة. وبخصوص الرحلات من الدوحة وإليها، قالت الهيئة "سيتم استئنافها فور صدور إعلان رسمي منها الهيئة العامة للطيران المدني بشأن إعادة فتح المجال الجوي بصورة آمنة".

وأوضحت الهيئة، اليوم الجمعة، في منشور لها على منصة إكس، أن "هذه المرحلة تشمل تشغيل عدد محدود من الرحلات الجوية المخصصة لإجلاء المسافرين، إلى جانب تسيير رحلات الشحن الجوي، وذلك في ضوء الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة، وبما يضمن استمرار تقديم الخدمات الجوية الضرورية".

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر أنها "تواصل العمل بأقصى درجات الجاهزية التشغيلية، وبالتنسيق المستمر مع مختلف الجهات المختصة في الدولة، من أجل ضمان سلامة وأمن المسافرين والعاملين في قطاع الطيران المدني، والحفاظ على انسيابية حركة الملاحة الجوية وفق أعلى المعايير الدولية".

وأشارت إلى أنها "تتابع تطورات الأوضاع بشكل مستمر، وستقوم بإطلاع الجمهور وشركاء قطاع الطيران على أي مستجدات في حينها". ولفتت الهيئة إلى "أهمية قيام المسافرين الذين لديهم حجوزات مؤكدة مع شركات الطيران بمتابعة أحدث المعلومات المتعلقة برحلاتهم.

وكانت الخطوط الجوية القطرية قد أعلنت، أول من أمس الأربعاء، أنها ستشغّل عدداً محدوداً من رحلات الإغاثة لدعم المسافرين العالقين نتيجة الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة يوم الخميس. وقالت الشركة، في بيان صحافي، إنه من المخطط تشغيل رحلات من مسقط إلى لندن هيثرو وبرلين وكوبنهاغن ومدريد وروما وأمستردام، إضافة إلى رحلة من الرياض إلى فرانكفورت.