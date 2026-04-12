- أعلنت وزارة المواصلات القطرية استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل لجميع الوسائط البحرية والسفن من الساعة 6:00 صباحاً إلى 6:00 مساءً، مع السماح للسفن الحاصلة على رخصة الصيد بالإبحار طوال اليوم. - شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة والأمن، بينما ناقشت اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي تسريع إجراءات التخليص وتقليص زمن المعاملات مع الحفاظ على معايير الرقابة. - يأتي هذا الاستئناف بعد تعليق مؤقت بسبب الحرب في المنطقة، ويتزامن مع هدنة بين الولايات المتحدة وإيران، مما يعزز استقرار تدفق السلع.

أعلنت وزارة المواصلات القطرية، مساء السبت، استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن اعتباراً من صباح اليوم الأحد، خلال الفترة من الساعة 6:00 صباحاً وإلى 6:00 مساء بالتوقيت المحلي. وأشارت الوزارة في البيان إلى أنه يسمح للوسائط البحرية والسفن الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط الصيد البحري بالإبحار على مدار اليوم، وذلك وفقاً لما ورد في تعميم سابق صادر عن الوزارة.

وأهابت الوزارة بـ"الجميع الالتزام بما ورد في التعميم والتأكد من توفر معدات الأمن والسلامة قبل الإبحار وأثناءه بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة لكافة الرحلات البحرية". وأوضحت الهيئة العامة للجمارك، في بيان الثلاثاء الماضي، أن اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي وتيسير التجارة عبر الحدود في قطر، ناقشت تطورات حركة التجارة، والآثار المحتملة على عمليات النقل والشحن، إلى جانب بحث عدد من الحلول الاستباقية والإجراءات المرنة التي من شأنها تسريع إجراءات التخليص الجمركي، وتقليص زمن إنجاز المعاملات، مع الحفاظ على أعلى معايير الرقابة والأمن.

كما بحثت اللجنة التحديات التشغيلية التي تواجه المنافذ الجمركية البحرية والبرية والجوية، وما يتعلق باستمرارية سلاسل الإمداد، وضمان انسيابية حركة البضائع، وتعزيز جاهزية المنافذ للتعامل مع المتغيرات الطارئة، بما يدعم استقرار تدفق السلع وتلبية احتياجات السوق المحلي. وفي 28 فبراير/شباط الماضي، علقت وزارة المواصلات الملاحة البحرية في المياه القطرية مؤقتاً، إجراءً احترازياً لضمان السلامة العامة، وذلك عقب بدء الحرب في المنطقة.

وفي 30 مارس/آذار الماضي، بدأ الاستئناف التدريجي والجزئي للملاحة البحرية في قطر، ليصل اليوم إلى استئناف كلي. ويأتي الاستئناف الكامل للملاحة البحرية القطرية، بعد أيام من بدء هدنة لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران، أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، ورهنها بالفتح الكامل والفوري لمضيق هرمز.